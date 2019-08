Punajalkahaukat lensivät Suomeen – kauniita "punahousuja" näkyy nyt harvinaisen paljon

Vanha punajalkahaukkakoiras on komea ilmestys.

Etelä-Suomi saa nauttia paraikaa punajalkahaukkojen invaasiosta. Niitä nähdään meillä yleensä muutama yksilö joka vuosi, mutta torstaina lintuja laskettiin olevan Suomessa ainakin 50.

– Laji ei pesi meillä lainkaan, mutta joinakin vuosina nuoret linnut lähtevät loppukesällä kiertelemään. Nyt on ollut hyvin voimakas invaasio lämpimien etelä- ja kaakkoistuulien vuoksi. Latviassa on keskiviikkona muuttanut noin tuhat punajalkahaukkaa, ja niitä on päätynyt Suomeenkin, kertoo Birdlifen tiedottaja Jan Södersved.

Punajalkahaukka pesii Itä-Euroopassa sekä Aasiassa ja talvehtii Afrikassa. Södersved arvelee, etteivät linnut kauaa Suomessa viihdy, vaan jatkavat matkaansa pian. Toisaalta niitä voi tulla lähipäivinä lisääkin.

Pohjoisin havainto on Oulun seudulta, mutta muuten lintuja on nähty enimmäkseen eteläisessä Suomessa.

– Ne ovat olleet aika lailla meno päällä ja vaihtaneet nopeasti paikkaa. Parhaiten punajalkahaukkoja voi nähdä todennäköisesti Länsi-Uudenmaan peltoaukeilla, Södersved sanoo.

Muistuttaa tuulihaukkaa

Hän kertoo, että punajalkahaukka on pienempi kuin tuulihaukka, mutta sillä on samantyylinen "lekuttava" lentotyyli. Muutenkin se muistuttaa tuulihaukkaa, mutta nuorella linnulla on hyvin vaalea poski.

– Vanhempi koiras on puolestaan hiilenmusta, ja sillä on punaiset pöksyt eli alaperä ja jalkojen tyvellä oleva höyhenys. Naaras on kauniin kellanoranssin ja harmaan kirjava.

Laji pesii laajalla alueella Suomen kaakkoispuolella. Kun pesintä on onnistunut hyvin, nuorukaiset hajaantuvat eri puolille ravinnon varmistamiseksi. Samalla kartoitetaan mahdollisia uusia levittäytymisalueita.

– Punajalkahaukka on siinä mielessä hauska petolintu, että se syö hyönteisiä eikä juuri saalista pikkunisäkkäitä tai -lintuja laisinkaan, Södersved kertoo.