Kyläaktiivi Ummeljoelta valittiin vuoden kylähulluksi – "Taitaa olla geenivirhe"

Kouvolan Ummeljoella asuva Jukka Naukkarinen on valittu Suomen viralliseksi kylähulluksi.

Hulluuden määritelmä muuttuu kylähulluuden kohdalla. Oikeastaan kylähullu ei ole hullu alkuunkaan.

Valtakunnan virallisten kylähullujen killan määritelmä hyvälle kylähullulle on ennakkoluulottomuus ja itsensä peliin laittaminen oman kylän hyväksi.

Ummeljokelainen Jukka Naukkarinen, 58, tunnistaa piirteet itsessään.

– Kyllähän tämä valinta mieltä lämmittää. En osaa sanoa mistä kylähulluus tulee. Se taitaa olla geenivirhe, Naukkarinen naurahtaa.

Sähköasentajana työskentelevä Naukkarinen on ollut näkyvä jäsen Ummeljoen kyläyhteisössä jo vuosikymmenten ajan. Hän on muun muassa aktiivinen kylätapahtumien järjestäjä. Naukkarinen on myös kiivaasti alueen asioita ajavan Ummeljoen kyläyhdistyksen perustajia.

Lisäksi hän oli mukana maakaupoissa, joiden ansiosta Ummeljoelle saatiin yhä toiminnassa oleva kevytlentopaikka.

Lentopaikan vihkiäiset jäivät mieleen

Ummeljoella toimii kaksi kiitoratainen kevytlentopaikka, jonka perusti Naukkarisen naapuri Tuomo Salonen. Mieleenpainuvimpana hetkenä kyläyhdistystoiminnassa Naukkarinen muistaa juuri vuoden 2011 Ummeljoen lentopaikan vihkiäistapahtuman.

– Se oli ensimmäinen iso yhteinen tapahtuma kylälle. En itsekään tiennyt kaikkia järjestettäviä asioita, koska kukaan ei osannut sanoa kuinka sellainen vihkiäistilaisuus järjestetään.

Naukkarisen mieleen on jäänyt kuitenkin tapahtuman onnistuminen.

– Ajatus oli että vieraita tulisi 50–500. Lopulta vieraita tuli 750, kun ilmailuharrastajat saapuivat Lappeenrantaa ja Tamperetta myöten katsomaan uutta lentopaikkaa, Naukkarinen sanoo.

Jukka Naukkarisen mieleen oli jäänyt Ummeljoen lentopaikan vihkiäistilaisuus. Vieraita oli tullut kylän yhteiseen tapahtumaan yli 700. Antro Valo / Yle

Naukkarinen myi omaa maataan lentopaikan käyttöön. Kevytlentopaikka on saanut EFKW-tunnuksensa Suomen ensimmäiseltä lentolupakirjan omistajalta Kasper Wredeltä.

– Lentopaikka oli sellainen yhden miehen unelma, jota halusimme vaimoni kanssa tukea myymällä maata. Eihän elämässä mikään kehity, jos ei ole valmis näkemään asioita eteenpäin, Naukkarinen toteaa.

Valinta oli yllätys

Valtakunnan virallisia kylähulluja on valittu vuodesta 1991 alkaen. Arvonimi on elinikäinen. Valinta valtakunnan viralliseksi kylähulluksi oli Naukkariselle yllätys. Se, kuka hänet oli raadille ilmoittanut, on miehelle mysteeri.

– On minulla joitain aavistuksia, mutta ehkä ne ilmoittajat myöhemmin selviävät. He ovat tehneet minusta tällaisen diagnoosin, että olisin tittelin arvoinen.

Vuoden viralliselta kylähullulta odotetaan myös näyttöjä oman kylän asioiden edistämiseksi.

Valintaraatiin teki syvän vaikutuksen Naukkarisen ansiolista ja hakulomakkeessa esille tuodut kuvaukset. Raatia viehätti Naukkarisen innostava asenne niin oman kylänsä kuin koko seutukunnan elinolojen ja viihtyvyyden edistämiseksi.

– Täytyy koettaa pitää tiedonvälitystä yllä virkamiehiin, että Kouvola on muutakin kuin se yksi asvalttikylä siellä radan varressa. Täällä on aika valtaisa maaseutu, Naukkarinen sanoo.

Ummeljoen alakoulun lopettamisen vaikutukset mietityttävät kyläaktiivi Jukka Naukkarista. Antro Valo / Yle

Alakoulun menettäminen huolettaa

Ummeljoen kylän tämän hetkinen tila vetää Naukkarisen äänensävyn vakavaksi.

Osana Kouvolan kaupungin säästötoimia Ummeljoen alakoulua ollaan lopettamassa. Kouvolan kasvatus- ja opetuslautakunta on jo omalta osaltaan hyväksynyt kaupungin palveluverkon tiivistämisehdotukset. Tämä tarkoittaa sitä, että Ummeljoen ala-aste on lakkautettavaksi ehdotettujen koulujen joukossa. Koulu loppuisi ensi syksynä.

– Koko kyläyhdistyksen olemassa olon ajan olemme puolustaneet koulua. Yhteisö varmasti pitää koulun puolta loppuun asti. Odotamme kaupungin valtuuston päätöstä asialle syyskuussa.

Naukkarisen mukaan aika näyttää millainen isku alakoulun menetys on Ummeljoelle. Naukkarisen mukaan pienessä kylässä asuminen vaatii oikeaa asennetta.

– Pitää olla valmis menemään kumipyörin palveluiden ääreen. Toisaalta kylästä saa omanlaistaan yhteisöllisyyttä, mitä ei ehkä muualta löydy.