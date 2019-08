Unkarin hallitus jatkaa Suomen tölvimistä Ylen haastattelussa – Ulkoministeri: "Suomalaisten pitäisi olla huolissaan"

Unkari haluaa kaikin keinoin estää EU:n pyrkimykset kytkeä EU-rahan saaminen oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen. Yksi keino on pyrkiä osoittamaan, että oikeusvaltio olisi suhteellinen käsite.

– Kaikki hyökkäykset Unkaria vastaan oikeusvaltioasiassa ovat olleet poliittisia hyökkäyksiä. Myös puheenjohtajamaa Suomen tekemät hyökkäykset, sanoi Unkarin ulkoministeri Péter Szijjártó.

– Ne ovat loukkaus Unkaria ja Unkarin kansaa vastaan, hän jatkoi.

"Suomen tekemillä hyökkäyksillä" hän viittaa ilmeisesti suomalaisministerien lausuntoihin, joiden mukaan Unkarin oikeusvaltion tilanne aiotaan viimein nostaa jäsenmaiden käsittelyyn.

Näihin lausuntoihin Unkarin hallitus on vastannut omalla hyökkäyksellään. Pääministeri Viktor Orbán kritisoi Suomen oikeusjärjestelmää linjapuheessaan heinäkuussa. Szijjártó jatkoi teemasta Ylen haastattelussa Helsingissä.

– Teidän suomalaisten pitäisi olla huolissanne. Koska täällä tuomarit nimitetään poliitikkojen esityksestä. Unkarissa taas presidentti nimittää tuomarit (tuomareiden) ammatillisen elimen esityksestä, Szijjártó sanoi.

Hänen mukaansa esimerkki todistaa, että oikeusvaltion voi järjestää monella eri tavalla. Szijjártó kiistää, että Unkarilla itsellään olisi mitään ongelmia oikeusvaltion toteuttamisessa.

Tutkija: Unkari aidosti huolissaan

Suomi ajaa EU:n puheenjohtajamaana eteenpäin komission esitystä, jonka mukaan EU-rahan saaminen voitaisiin jatkossa katkaista jos saajamaan oikeuslaitos ei ole aidosti riippumaton.

Tutkija Katalin Miklóssyn mukaan Unkarin retorinen hyökkäyslinja kertoo aidosta huolesta.

– He ovat paniikissa, koska he ovat tietoisia siitä, että Suomen aloite on saamassa tukea muilta EU:n jäsenmailta, Miklóssy sanoi.

Esimerkiksi Saksa kannattaa ehdollisuuden kasvattamista.

Rahojen ehdollisuus koskisi kaikkia jäsenmaita. Samaan aikaan tämän keskustelun kanssa jäsenmaiden on kuitenkin tarkoitus ryhtyä käsittelemään myös Unkarin oikeusvaltiotilannetta Euroopan parlamentin raportin pohjalta.

Raportti kiinnittää huomiota esimerkiksi tiedotusvälineiden omistuksen keskittymiseen. Miklóssyn mukaan yli 90 prosenttia Unkarin mediasta on keskitetty hallituksen alaiseen säätiöön.

Unkari on pudonnut kansainvälisessä lehdistönvapausindeksissä (siirryt toiseen palveluun)sijalle 87.

– Tuollaisissa vertailuissa ei ole järkeä. Ne ovat keinotekoisia ja poliittisia. Tämä on poliittinen hyökkäys, ulkoministeri Szijjártó sanoi.

Hänen mukaansa vertailua koostava Toimittajat ilman rajoja -järjestö on poliittinen toimija, kuten muutkin eurooppalaiset kansalaisjärjestöt jotka kritisoivat Unkarin hallitusta.

Onko kyse Unkarin-vastaisesta salaliitosta?

– Meneillään on selvästi hyökkäyksiä Unkaria vastaan. Niiden takana on järjestöjä, jotka väittävät olevansa ei-poliittisia, mutta ne tekevät poliittisia hyökkäyksiä Unkaria vastaan, Szijjártó sanoi.

Rinne syyskuussa Unkariin

Tutkija Miklóssyn mukaan uhriutuminen on yksi Unkarin hallituksen valitsemista lähestymistavoista. Toinen on hyökkäys.

– He yrittävät luoda rinnakkaistodellisuutta, jossa väännetään puolitotuuksia ja tehdään tulkintoja siitä, miten hyvin Unkarin asiat ovat. Mutta he todella tietävät, että heillä on ongelma, Miklóssy sanoo.

Hän neuvoo, että suomalaispoliitikkojen ei kannata lähteä mukaan unkarilaisten käynnistämään syyttelyyn, vaan keskittyä rahoitusaloitteen edistämiseen EU:ssa.

Keskustelu kuitenkin eittämättä jatkuu viimeistään syyskuun lopulla, kun pääministeri Antti Rinne matkustaa Unkariin tapaamaan pääministeri Orbánia. Tarkoitus on keskustella ainakin EU:n tulevien vuosien budjetista.

Rinne käy samalla matkalla myös ainakin Tšekissä ja Puolassa. Hän ennakoi STT:lle, että keskusteluista ei tule helppoja.