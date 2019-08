Vaatefirma lopettaa brasilialaisen nahan käytön Vans- ja Timberland-kengissä

Suuryritykset alkavat muuttaa tapojaan paljon uutisoitujen Amazonin sademetsän palojen takia, kertoo CNN (siirryt toiseen palveluun).

Uutiskanavan mukaan esimerkiksi Vans- ja Timberland-brändit omistava VF Corporation ei aio jatkossa käyttää brasilialaista nahkaa.

Riodejaneirolainen englanninkielinen The Rio Times -sanomalehti (siirryt toiseen palveluun) kirjoittaa, että 18 tuotemerkkiä lopettaa nahan käytön.

Palanutta metsää Altamirassa Paran alueella Brasiliassa. Joao Laet / AFP

CNN:n mukaan VF Corporation harkitsee palaavansa käyttämään alueella tuotettua nahkaa, jos se saa varmuuden siitä, etteivät tuotteissa käytetyt materiaalit huononna maan ympäristöongelmia.

VF Corporation on yhdysvaltalainen vaatealan yritys, joka valmistaa, valmistuttaa ja myy urheilu- ja ulkoiluvaatteita.

Alkuviikon aikana Brasiliassa syttyi tai sytytettiin toistatuhatta uutta metsäpaloa.

Paloja on ollut Brasiliassa tänä vuonna jo yli 83 000, mikä on suurin määrä sitten vuoden 2010. Yli puolet paloista on Amazonin sademetsän alueella.

WWF Suomen (siirryt toiseen palveluun) mukaan soija- ja karjatalous ovat tiukasti yhteen nivoutuneita. Eläinrehu on ympäristöjärjestön mukaan soijan tuotannon tärkein lopputuote, ja Etelä-Amerikan soijaviljelmien laajeneminen työntää laidunmaita sademetsiin.