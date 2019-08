Intia julkaisi kiistellyn nimilistan – lähes kaksi miljoonaa asukasta vaarassa menettää kansalaisoikeutensa

Intiassa viranomaiset julkaisivat lauantaina nimilistan, joka voi riistää Assamin osavaltiossa 1,9 miljoonalta asukkaalta heidän kansalaisoikeutensa.

Assamin kansallinen kansalaisrekisteri (NRC) on luettelo kaikista ihmisistä, jotka pystyvät todistamaan, että he tai heidän vanhempansa saapuivat osavaltioon ennen kuin Bangladesh itsenäistyi Pakistanista maaliskuussa 1971.

Niillä lähes kahdella miljoonalla ihmisellä, jotka eivät löydä nimeään tuolta listalla, on nyt neljä kuukautta aikaa todistaa kuuluvansa kansalaisrekisteriin.

Luvassa pitkiä oikeusprosesseja

Toistaiseksi ei tiedetä, mitä listan ulkopuolelle jääville lopulta tapahtuu. Päätöksestä on mahdollista valittaa, mikä BBC:n mukaan (siirryt toiseen palveluun) ennustaa pahenevia jutturuuhkia Intian jo entuudestaan ylikuormittuneeseen oikeuslaitokseen.

Mikäli asukas lopulta todetaan ulkomaalaiseksi, on epäselvää, onko hänen mahdollista saada sosiaalitukea tai esimerkiksi omistaa kiinteistöjä.

Yksi mahdollisuus on, että kansalaisuuden menettäneille annetaan työlupa ja joitain perusoikeuksia, mutta ei äänioikeutta, BBC kirjoittaa.

Etniset jännitteet voivat kiristyä

Intian koillisosassa sijaitsevassa Assamissa on jo pidätetty tuhansia asukkaita, joiden viranomaiset epäilevät olevan maassa laittomasti. Tällä hetkellä epäillyt ovat väliaikaisissa leireissä, sillä karkotus ei ole toistaiseksi mahdollista.

Assamin osavaltion asukasluku on noin 33 miljoonaa, joista noin kolmannes on muslimeja.

Etukäteen on arvioitu, että suurin osa tänään julkaistun kansalaislistan ulkopuolelle jääneistä on muslimeja. Tämä saattaa kiristää entisestään Intian etnisiä ja uskonnollisia jännitteitä, sillä pääministeri Narendra Modin luotsaaman BJP-puolueen on katsottu ajavan hindujen etuja muiden uskontoryhmien yli.

