Tallinna-tunnelia luotsaava Peter Vesterbacka ei huolestunut selvityksestä: "Aivan varmasti löytyy vaikeampiakin paikkoja, johon on rakennettu tunnelia"

Peter Vesterbackan mukaan isossa projektissa on varauduttu siihen, että erilaisia haasteita tulee eteen. Hän ei ole tilanteesta huolissaan.

Peter Vesterbackan mukaan junien on tarkoitus liikkua raiteilla vuonna 2024. Sen toteuttamiseksi riittää miehen mukaan tehtävää.

Helsingin Sanomat kertoi lauantaina (siirryt toiseen palveluun), että Tallinna-tunnelin suunnitelmille on tullut takaisku. Alustavissa geologisissa selvityksissä kävi ilmi, että Suomenlahden pohjalla on useita alueita, joissa kallion laatu on heikko. Tämä voi aiheuttaa rakentamiselle merkittäviä vaikeuksia, lehti kirjoittaa.

Selvityksen perusteella kaikkien linjavaihtoehtojen poikki kulkisi isohko heikkousvyöhyke. Tallinna-tunnelia suunnittelevan yrittäjä Peter Vesterbackan mukaan tiedot eivät tulleet yllätyksenä. Shanghaista tavoitettu Vesterbacka sanoo Ylelle, että lisätutkimuksia kallion laadusta tehdään joka tapauksessa.

– Aivan varmasti löytyy vaikeampiakin paikkoja, johon on rakennettu tunnelia. Kun tehdään sata kilometriä tunnelia niin tottakai erilaisia haasteita tulee vastaan. Niihin on varauduttu, eikä siinä mielessä ole suurempaa aihetta huoleen, Vesterbacka sanoo.

"Suurin osa kovaa kalliota"

Hän pitää joka tapauksessa geologisia olosuhteita Tallinna-tunnelin kannalta hyvänä. Projektissa käydään parhaillaan läpi ympäristövaikutusten arviointia. Hänen mukaansa mahdolliset ongelmat rakentamisen kannalta on ratkaistavissa erilaisilla teknisillä ratkaisuilla.

– Suurin osa on kovaa kalliota. Murtumakohdat ovat keskellä, mistä on käytännössä vedetty reitit, joten ne ovat haasteellisempia. Pitää selvittää koeporauksilla, että millä syvyydellä ne ovat ja onko parempia kohtia, mistä kannattaa mieluummin mennä. Katsotaan parhaat mahdolliset reitit ja toteutustavat, hän kertoo.

– Ollaan koko ajan sanottu, että ei tämä ole tekninen ongelma vaan on kaikkia muitakin haasteita. Tekemistä riittää, että päästään tavoitteeseen, että junat liikkuvat 2024, hän jatkaa.

Suomalaisen Finest Bay Area Development -yhtiön lisäksi vireillä on virkamiesvetoinen toinen tunnelihanke.

