Tulitauko näyttää pääosin pitävän Syyrian Idlibin maakunnassa – ilmaiskut tauonneet

Venäjä ja Syyria ovat keskeyttäneet ilmaiskunsa Idlibin maakuntaan Syyrian luoteisosassa aamulla voimaan astuneen tulitauon mukaisesti. Syyrian liittolainen Venäjä ilmoitti eilen yksipuolisesta tulitauosta, joka astui voimaan tänä aamuna.

Idlib on viimeinen Bashar al-Assadia vastustavien kapinallisten hallussa oleva maakunta ja sitä on viime kuukausina pommitettu ankarasti, kun Syyrian hallituksen joukot ovat pyrkineet etenemään maakunnan eteläosiin. Eteneminen on kuitenkin sujunut suhteellisen hitaasti massiivisista ilmaiskuista huolimatta.

Turkki pelkää uutta pakolaisaaltoa

Presidentti Bashar al-Assadia tukeva Venäjä ja kapinallisia tukeva Turkki sopivat viime vuonna Idlibin rauhoittamisesta, ja Turkki on vaatinut Venäjää varmistamaan, että sopimusta noudatetaan. Venäjä on puolestaan ilmaissut tyytymättömyytensä siihen, että Turkki ei ole saanut Idlibin alueen jihadistiryhmiä kuriin. Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan kävi aiemmin tällä viikolla Moskovassa (siirryt toiseen palveluun)ja keskusteluissa oli esillä myös Idlibin tilanne.

YK:n mukaan yli 300 000 siviiliä on lähtenyt kodeistaan ilmaiskujen pelossa. Turkki on huolissaan uudesta pakolaisaallosta ja Turkin vastaisen rajaan tuntumaan on kerääntynyt tuhansia ihmisiä.

Nyt alkanut tulitauko ei koske Idlibissä olevia jihadistiryhmiä. Syyrian valtion uutistoimisto SANA kertoi, että Syyrian joukot pidättävät oikeuden iskeä "terroristeja" vastaan. Vain muutama tunti tulitauon alkamisen jälkeen tuntematon taho hyökkäsi Idlibissä toimivan jihadistiryhmän kokoontumiseen. Iskussa kerrotaan kuolleen neljäkymmentä ihmistä.

Vielä yöllä ilmaisku siviilikohteeseen

Ihmisoikeusjärjestöt ovat (siirryt toiseen palveluun)syyttäneet Syyrian ja Venäjän ilmavoimia siviilikohteiden pommittamisesta tarkoituksella. Venäjä ja Syyria sanovat keskittyvänsä jihadistien vastaiseen taisteluun. Syyrian sotaa seuraava Syrian Observatory for Human Rights -ryhmä ja lääkintäapuun keskittyvä avustusjärjestö kertoivat, että vielä lauantain vastaisena yönä tehtiin ilmaisku terveysasemalle Idlibin naapurimaakunnassa Aleppossa. Jotkut alueet Aleppon maakunnan länsiosassa ovat edelleen kapinallisten käsissä.

Edellinen tulitauko elokuun alussa kesti kolme päivää ennen kuin taistelut lähtivät kiihtymään uudestaan.

Lähteet: Reuters, AFP