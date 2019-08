Maitopurkkien ja silmälasien vierestä löytyvät miekkavyöt – Museo avasi ovensa kauppakeskuksessa

Ruskeasta säilytyslaatikosta, silkkipapereiden alta paljastuvat marokkolaiset häähelmet. Konservaattori Elina Torvinen laittaa käsiinsä hanskat ja nostaa näyttävät ja värikkäät korut esille näyttelyvitriiniin.

Häähelmet ovat yksi arvokkaista vanhoista esineistä, jotka voi nähdä Helinä Rautavaaran museossa (siirryt toiseen palveluun) Espoossa. Se avautui yleisölle lauantaina.

Yksityiskohta Shuarien rintakilvestä. Heimo elää Amazonin sademetsässä. Berislav Jurišić / Yle

(Juttu jatkuu kuvan jälkeen).

Helinä Rautavaaran museon yksi teema on ilmastonmuutos. Se uhkaa myös sademetsissä eläviä intiaaneja. Berislav Jurišić / Yle

– Täällä on seikkailija Helinä Rautavaaran kokoelman noin 3000 esinettä. Hän keräsi ne ympäri maailmaa vuosikymmenten aikana. Hän osti esineitä, mutta sai niitä myös lahjaksi, Elina Torvinen kertoo.

Helinä Rautavaara (1928- 1998) oli toimittaja ja tutkimusmatkailija sekä kulttuurien ja uskontojen dokumentoija. Hän keräsi matkoillaan myös valtavan aineiston valokuvia, kaitafilmejä ja haastattelunauhoja.

Kauppakeskus Entressessä sijaitseva museo on ainoa suomalaisen naisen elämäntyöstä kertova museo Suomessa. Se on myös Suomen ainoa etnografinen, maailmojen kulttuureita esitelevä museo.

Lisäksi sen omistuksessa on Suomen suurin länsiafrikkalaisten esineiden kokoelma.

Museossa voi nähdä, miltä jemeniläinen miekkavyö näyttää tai perehtyä afrikkalaisesineiden kokoelmaan.. Berislav Jurišić / Yle

– Me sijaitsemme maitopurkkien ja kahvilan vieressä, silmälasikaupan välissä. Jos on vaikka kiire hakea maitopurkki kaupasta, mieleen voi kuitenkin jäädä muistikuva, että seuraavalla kerralla piipahdankin tuonne, sanoo museonjohtaja Ilona Niinikangas.

Museossa halutaan palvella paremmin ja sijaita siellä, missä ihmiset liikkuvat. Kynnystä astua sisään madaltaa myös se, ettei sinne ole lainkaan pääsymaksua.

– Kauppakeskukset ovat liiketiloja. Mielestäni on tärkeää, että niissä on myös palveluita, jotka eivät liity kuluttamiseen. Tiloja, jonne kaikki ovat tervetulleita, Niinikangas jatkaa.

Konservaattori Elina Torvinen esittelee näyttäviä marokkolaisia häähelmiä. Helinä Rautavaara toi ne viimeiseltä ulkomaanmatkaltaan. Berislav Jurišić / Yle

Helinä Rautavaaran museo ei ole ainoa.

Parhaillaan Helsingin Pasilassa rakennetaan kauppakeskus Triplaa. Lokakuussa siellä avaa ovensa myös musiikkimuseo Music Hall of Fame. (siirryt toiseen palveluun) Hallituksen puheenjohtaja Mikko Vanni on toiveikas.

– Triplassa tulee olemaan arviolta 40 miljoonaa vuosikävijää. Uskon, että saamme museoomme osan heistä.

Vannin mielestä museo ja kaupalliset yritykset tukevat toisiaan.

– Synenergiaetu on valtava.

Hän uskoo, että jatkossa yhä useampi museo perustetaan kauppakeskukseen.

Musiikkimuseo aukeaa kauppakeskus Triplassa Helsingissä lokakuun puolivälissä. Berislav Jurišić / Yle

Mikkelin taidemuseo toimii jo nyt keskustassa kauppakeskus Akselissa. Hyvinkään kaupunginmuseosta tulee osa kauppakeskus Willan palveluita marraskuussa.

Suomen museoliiton pääsihteeri Leena Tokilan mielestä kehitys on mielenkiintoinen.

– Tämä on erittäin kiinnostava ilmiö. Kauppakeskuksiin sijoitettavista museoista on meilläkin tulossa trendi, joka on jo selvästi havaittavissa muualla maailmassa.

Esimerkkeinä hän mainitsee musiikkimuseot Yhdysvalloissa ja lapsille suunnatut museot japanilaisissa kauppakeskuksissa.

– Tällä hetkellä suomalaismuseoilla menee todella hyvin. Kävijöitä on paljon ja ihmiset ovat kiinnostuneita historiastaan.

Lue myös:

Tukholman Abba-museo on Helsingin musiikkimuseon esikuva, mutta sitä ei kannata matkia kaikessa