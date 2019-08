Tuhannet osoittavat mieltään pääministerin brexit-toimia vastaan Britanniassa – "Pysäyttäkää vallankaappaus"

Eri puolilla Britanniaa tuhannet ihmiset osoittavat mieltään parlamentin istuntokauden keskeyttämistä vastaan.

Mielenosoittajat katsovat, että pääministeri Boris Johnson ohjasi parlamentin tavanomaista pidemmälle istuntotauolle, jotta hän voisi ajaa esteittä läpi omat brexit-suunnitelmansa.

– Pysäyttäkää vallankaappaus! mielenosoittajat huusivat pääkaupungissa Lontoossa.

– Minua inhottaa, mitä on tapahtumassa, mielenosoitukseen osallistunut Britanniassa asuva hollantilainen Maya Dunn sanoi uutistoimisto AFP:lle. Hän syytti Johnsonin tallovan kaikki jalkoihinsa.

– Häneen ei vain voi luottaa.

Mielenosoituksia on järjestetty yli 30 paikkakunnalla, Lontoon lisäksi muun muassa Manchesterissa, Leedsissä, Yorkissa, Glasgow'ssa, Birminghamissa ja Pohjois-Irlannin pääkaupungissa Belfastissa.

Protestit on järjestänyt EU-eroa vastustava ryhmä Another Europe Is Possible (Toisenlainen Eurooppa on mahdollinen) ja työväenpuolueeseen kytkeytyvä vasemmistolainen Momentum-liike.

Corbyn: Parlamentilla on vain viikko aikaa

Glasgow'ssa pidetyssä joukkokokouksessa puhunut opposition työväenpuolueen johtaja Jeremy Corbyn sanoi protestien viestittävän pääministerille, ettei tämä voi viedä Britanniaa ulos EU:sta ilman sopimusta.

– Mielenosoituksia on meneillään kaikkialla, koska ihmiset ovat vihaisia ja raivostuneita siitä, mitä tapahtuu, Corbyn sanoi.

Työväenpuoleen puheenjohtaja Jeremy Corbyn puhui mielenosoituksessa Glasgow'ssa. EPA

Corbyn sanoi, että ensi viikko on parlamentaarikkojen viimeinen mahdollisuus toimia.

– Teemme aivan kaikkemme estääksemme sopimuksettoman brexitin, Corbyn vakuutti.

Britannian on määrä erota EU:sta 31. lokakuuta. Britannian parlamentti ei hyväksynyt Johnsonin edeltäjän Theresa Mayn neuvottelemaa erosopimusta.

Pääministeri Johnson on vakuuttanut, että Britannia eroaa joka tapauksessa EU:sta 31. lokakuuta, oli sopimusta tai ei. Johnson on sanonut haluavansa neuvotella EU:n uuden erosopimuksen, mutta ilmassa on mahdollisuus, että ero tapahtuu sekasortoisesti ilman sopimusta.

Boris Johnson on varoittanut parlamentaarikkoja torjumasta sopimuksetonta eroa, koska hänen mukaansa sen uhka antaa Britannialle vahvemmat neuvotteluasemat EU:n kanssa.

Lähteet: AFP, AP, Reuters