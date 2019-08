Lennokkihyökkäys kiristää yhä tunnelmia Libanonissa – Israel ja Hizbollah valmistautuvat yhteenottoihin

Israelin ja Libanonin shiialaisen Hizbollah-järjestön välit kärjistyvät edelleen.

Hizbollah syyttää Israelia lennokki-iskusta Beirutin eteläosiin ja on uhannut kostaa.

Hizbollahin johtaja Hassan Nasrallah kertoi lauantaina, että järjestö on päättynyt, miten se vastaa Israelin iskuun. Nasrallah sanoi, että Israelin pitää maksaa hinta iskusta.

Israel on kertonut lisäävänsä joukkojaan Libanonin rajan tuntumassa.

Israel syyttää Irania ohjushankkeesta

Viime sunnuntaina kaksi kauko-ohjattua lennokkia putosi Beirutin eteläosiin. Toinen niistä vaurioitti Hizbollahin mediakeskusta. Israel ei ole tunnustautunut lennokkien lähettäjäksi.

Hizbollahin kontrolloima al-Manar-televisiokanava sanoi perjantaina, että lennokit lensivät Israelin tykkiveneiltä Libanonin rannikon edustalta.

Al-Manar ja Libanonin armeijalähteet kertovat, että Hizbollah luovutti perjantaina kahden lennokin jäänteet Libanonin armeijalle.

Uutistoimisto Reutersille puhunut alueen turvallisuusviranomainen kertoi, että lennokki-iskujen kohde liittyi täsmäohjushankkeisiin.

Israel syyttää, että sen perivihollinen Iran on modernisoimassa liittolaisensa Hizbollahin raketteja täsmäohjattaviksi ohjuksiksi (siirryt toiseen palveluun).

Israelin armeija on nimennyt kolme korkea-arvoista iranilaista upseeria, jotka sen mukaan ohjaavat ohjushanketta Libanonissa.

Nasrallah: Vastauksesta on päätetty

Hizbollahin johtaja Nasrallah sanoi, että järjestöllä on Libanonissa riittävästi täsmäohjuksia mihin tahansa vastakkainasetteluun Israelin kanssa.

Nasrallah kuitenkin kiisti, että järjestöllä olisi Libanonissa laitoksia aseiden rakentamiseen.

Israelin puolustusvoimat kertoo, että sen maajoukot, ilmavoimat, laivasto ja tiedustelujoukot ovat kuluneen viikon aikana kasvattaneet valmiuttaan Libanonin rajan tuntumassa.

Israel ja Hizbollah kävivät viimeksi sodan vuonna 2006.

Hizbollah on sekä Libanonin hallituksessa istuva poliittinen puolue että vaikutusvaltainen aseellinen järjestö.

Sitä voi pitää Libanonin voimakkaimpana sotilasmahtina. Hizbollah on lähettänyt taistelijoitaan Syyrian presidentin Bashar al-Assadin tueksi verisessä sisällissodassa.

Aiheesta aiemmin:

Islamilainen Hizbollah-järjestö aikoo tehdä iskun Israeliin – Ei kuitenkaan niin voimakasta, että sota syttyisi 28.8.2019

Israel sanoo tehneensä laajan ilmaiskun Syyriaan – Kaksi lennokkia pudonnut myös Libanonissa 25.8.2019

Aiheesta muualla:

Haaretz: Nasrallah: We Will Retaliate for Drone Attacks Everywhere We Can Along Border With Israel (siirryt toiseen palveluun)31.8.2019

Jerusalem Post: IDF Remains on High Alert for Hezbollah Response (siirryt toiseen palveluun) 31.8.2019

CNN: Israel is making the case for war, in public, against Lebanon (siirryt toiseen palveluun) 30.8.2019

Haaretz: Israel Believes Nasrallah's Threats Over Lebanon Strikes, Braces for Retaliation (siirryt toiseen palveluun) 27.8.2019

The New York Times: Lebanon Accuses Israel of 2nd Attack in 2 Days (siirryt toiseen palveluun) 26.8.2019

Lähteet: AFP, Reuters