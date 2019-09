Tunne itäsaksalaisuudesta elää yhä – vuoden 1989 perinnöstä tuli vaaliase Saksassa

Oikeistopopulistinen AfD käyttää kampanjassaan vuoden 1989 rauhanomaisen vallankumouksen iskulauseita. Yksi niistä on Wir sind das Volk, me olemme kansa.

Dresden/Leipzig. Vastaus kysymykseen on aito hämmennys. Viisitoistavuotias lukiolainen Fenja Aey ei oikein käsitä, miksi tätä edes kysytään.

Ei, hänellä ei ole minkäänlaista itäsaksalaista identiteettiä. Ei, vaikka hänen juurensa ovat syvällä Dresdenissä, Saksin osavaltiossa maan itäosassa. Ayen vanhemmat ja isovanhemmat elivät Itä-Saksassa eli Saksan demokraattisessa tasavallassa DDR:ssä, hän ei.

Hänen elämänsä aikana on ollut aina vain yksi ja yhtenäinen Saksa.

– Ei ole mitään itää ja länttä erikseen, olemme kaikki samanlaisia, Aey sanoo Dresdenin keskustassa virittäessään iskulauselakanaa.

Jokaperjantainen ilmastomielenosoitus on alkamassa.

Aey on tietenkin oikeassa. On vain yksi Saksa.

Muurin murtumisesta on kulunut marraskuussa 30 vuotta. Mutta tänä kesänä Saksassa on jälleen alettu puhua Itä-Saksasta erillisenä yksikkönä.

Syynä ovat tämänpäiväiset osavaltiovaalit Brandenburgissa ja Saksissa, jotka ovat molemmat entiseen Itä-Saksaan kuuluneita alueita. Vaalien voittajaksi on nousemassa mielipidetiedustelujen mukaan maahanmuuttovastainen nationalistipuolue AfD eli Vaihtoehto Saksalle -puolue.

Mielipidemittausten mukaan AfD on molemmissa osavaltioissa saamassa (siirryt toiseen palveluun) 20–25 prosentin ääniosuuden.

Eliitti tulee lännestä

AfD:n nousu on saanut saksalaislehdistön listaamaan asioita, joissa itä vielä eroaa lännestä. Lännessä on keskimäärin suuremmat palkat (siirryt toiseen palveluun) kuin aiemmin Itä-Saksaan kuuluneilla alueilla. Idästä on muuttanut enemmän länteen kuin päinvastoin.

Maan eliitti on hyvin länsisaksalaispainoitteinen puhutaan sitten yritysjohtajista, korkeakoulujen johtajista tai hallituksen ministereistä.

Tuoreen tutkimuksen (siirryt toiseen palveluun) mukaan lähes puolet itäsaksalaisista tuntee itsensä ennen kaikkea itäsaksalaisiksi, kun taas lännessä länsisaksalaisen identiteetin sijaan valtaosa kokee olevansa vain saksalaisia.

Itäisessä Saksassa monella on tunne kakkosluokan kansalaisuudesta.

AfD on napannut tunteesta kiinni. Puolueen kampanjan pääviesti on ollut se, että vuoden 1989 vallankumousta ei viety koskaan loppuun ja että koko Saksojen yhdistysmisprosessi oli itäsaksalaisille epäreilu.

– Edelleenkään idän ja lännen elintasot eivät ole samalla tasolla eikä todellista mielipiteen vapautta ole. Se, joka ajattelee “eri tavalla”, joutuu samanlaisen painostuksen alle, jota Stasi harjoitti aikanaan, AfD:n kampanjasivulla kerrotaan.

AfD:n retoriikassa Saksan nykyinen demokraattinen nykyhallitus vertautuu DDR:n diktatuuriin. AfD:n mukaan nyt vapaata keskustelua rajoittaa liiallinen poliittinen korrektius.

Kenelle vuoden 1989 perintö kuuluu?

Saksan sosiaalidemokraattisessa SPD-puolueessa vaikuttava Wolfgang Thierse on silminnähden suuttunut. Häntä ärsyttää AfD:n kampanja suunnattomasti. Hän oli mukana vuoden 1989 demokratialiikkeessä kaatamassa DDR:n diktatuuria ja nyt tämä puolue yrittää varastaa perinnön omiin tarkoituksiinsa.

Demokratialiike taisteli vapauden ja avoimien rajojen puolesta – AfD on tätä vastaan.

– AfD haluaa päinvastaisia asioita, mitä me 1989 ajoimme, Thierse sanoo tapaamisessa toimittajien kanssa Berliinissä.

Saksassa on kuusitoista osavaltiota Saksa on liittotasavalta, jossa on 16 osavaltiota. Osavaltioilla on laajat valtuuden päättää omista asioistaan ja oma lainsäädäntö. Osavaltioiden hallituksia johtaa osavaltiopääministeri. Vaaleissa ne valitsevat itselleen parlamentin. Eri osavaltiot äänestävät eri aikoina. Tänään osavaltiovaalit pidetään itäisen Saksan Brandenburgissa ja Saksissa, lokakuussa vuorossa on Thüringen.

Ärsytystä saattaa tosin aiheuttaa sekin, että hänen oma puolueensa SPD:n kannatuksen ennustetaan jatkavan laskuaan myös sille aiemmin vahvalla alueella Brandenburgissa.

Entinen liittopäiväedustaja Thierse sanoo, ettei ole enää mitään Itä-Saksaa tai itäsaksalaisuutta. On erilaisia alueita. Brandenburgin ja Saksin suuret kaupungit kuten Postdam, Dresden ja Leipzig menestyvät. Maaseudulla ja pikkukaupungeissa sen sijaan on enemmän ongelmia.

Sitä paitsi, populistipuolueen nousu ei ole itäsaksalainen ilmiö vaan koskee paraikaa koko Eurooppaa, Thierse sanoo. Eurooppa on keskellä dramaattisia muutoksia: Eurooppaan kohdistuu suuri muuttoliike, kansainvälinen kilpailu kiristyy ja ilmastonmuutos vaatii meitä muuttamaan elintapojamme.

Itäsaksalaiset kokivat jo 30 vuotta sitten järisyttäviä mullistuksia. Sen vuoksi moni idässä kokee uuden muutospaineen ahdistavana.

– AfD käyttää nyt tätä tunnetta hyväkseen, Thierse sanoo.

Venäjä-mielisyys saa kannatusta

DDR:n perintö näkyy myös muiden puolueiden politiikassa Saksin osavaltiossa. Osavaltion pääministeri Michael Kretschmer edustaa CDU-puoluetta, mutta yhdessä asiassa hän on AfD:n kanssa samoilla linjoilla.

Venäjä-politiikassa.

Helle paahtaa jo 33 asteen lukemissa, kun Kretschmer aloittaa yhden viimeisimmästä tilaisuuksistaan ennen sunnuntain vaaleja. Vierellä seisoo kampanjatukena CDU-puolueen puheenjohtaja Annegret Kramp-Karrenbauer, mutta Kretschmer puhuu silti aiheesta, joka erottaa häntä ja emopuoluetta.

Hän haluaa eroon Venäjän-vastaisista pakotteista. Kretschmer tapasi Venäjän Vladimir Putinin kesäkuussa ja kutsui tämän vastavierailulle Dresdeniin. Paikka on Putinille tuttu, koska hän työskenteli Dresdenissä KGB:n lähettämänä 1980-luvulla.

– Olemme nostaneet Venäjä-kysymyksen esiin, koska asia on Saksille tärkeä ja koska meillä on asiasta erityinen mielipide, Kretschmer sanoo kampanjalavalla.

Vaikka Venäjän-viennin osuus on suhteessa pieni, pakotteet tuntuvat kipeämmin (siirryt toiseen palveluun) itäsaksalaisissa yrityksissä kuin läntisissä.

Demarivaikuttaja Thiersen mukaan Venäjä-mielisyys vetoaa itäsaksalaisiin äänestäjiin. DDR:n aikana oli kyllä Neuvostoliiton ohjeistama sortokoneista, mutta myös paljon kulttuurisia ja talousyhteyksiä tavallisiin venäläisiin.

Lisäksi Itä-Saksassa muistetaan lämpimästi Mihail Gorbatšovia, Neuvostoliiton viimeistä johtajaa, joka antoi itäsaksalaisille vapauden.

Kaikki tämä näkyy vielä 30 vuotta myöhemmin.

Sisäinen muuttoliike yhdistää Saksan

Mikä sitten yhdistäisi Saksan lopullisesti, jos 30 vuotta yhteiseloa ei ole riittänyt?

Thierse puhuu "suuresta sekoituksesta", maan sisäisestä muuttoliikkeestä. Die Zeit -lehden mukaan vuosien 1989 ja 2017 välillä 4,8 miljoonaa ihmistä on muuttanut entisen Itä-Saksan alueelta muualle Saksaan. Samaan aikaan 2,9 miljoonaa on siirtänyt muuttokuorman entisen Itä-Saksan alueella ja Itä-Berliiniin.

– Muutos vie aikaa ja Saksassa on aina ollut suuria alueellisia kulttuurieroja, Thierse sanoo.

Idästä lähti erityisesti nuoria ja naisia, mikä osaltaan on vienyt tulevaisuudenuskoa itäisen Saksan taantuvilta alueilta.

Poismuuton tilalle ei aina haluta maahanmuuttoa.

Dresdenin paahtavassa helteessä kadunkulmassa kampanjoi kaksi päivää ennen vaaleja AfD:ta edustava Joachim Keiler.

Pöydällä on arabiankielisiä lappuja, joissa lukee lisäksi saksaksi "teitä tarvitaan kotimaassanne". Turvapaikanhakijat ja Angela Merkelin pakolaispolitiikka ovat edelleen Saksassa äänestäjiä vahvasti jakava vaaliaihe. Sekin nostaa AfD:tä.

– Äänestäjät ovat huolissaan turvallisuudesta ja maahanmuutosta, Keiler sanoo.

Hänen mielestään nyt CDU on alkanut omia AfD:n vaaliteemoja pelästyttyään puolueen nousua. AfD on Venäjä-mielinen ja Keilerin mukaan Kretschmer yrittää nyt Putin-kutsuillaan houkutella äänestäjiä takaisin. Toinen hänen mielestään omittu teema on sisäinen turvallisuus: Kretschmer on luvannut kampanjassaan Saksiin lisää poliiseja.

Keiler on itse kotoisin Baijerista ja muutti Dresdeniin Saksojen yhdistymisen jälkeen. Myös Brandenburgin AfD-johtaja ja AfD-johtaja lokakuussa osavaltiovaaleissa äänestävässä Thüringenissä ovat kotoisin Länsi-Saksan alueelta.

Jos AfD nappaa odotetun vaalivoiton Brandenburgissa, Itä-Saksa on jälleen äänestämässä itselleen länsisaksalaisia johtopaikoille. Idässä vaikuttava AfD-eliitti on myös jyrkästi oikealla.

Der Spiegel -lehti (siirryt toiseen palveluun)on paljastanut Brandenburgin AfD-johtajalla Andreas Kalbitzilla olleen yhteyksiä uusnatsitoimijoihin. Thüringenin AfD-johtaja Björn Höcke on puolestaan puolueen äärioikeistolaisen siiven johtohahmo.

Lukiolainen ei halua länteen

Dresdeniläislukioilaista Fenja Aeyta harmittaa se, miten hänen kotiosavaltionsa Saksin imago on julkisuudessa liitetty äärioikeistolaisuuteen.

– Yhtä lailla täällä on maailmalle avoimia ihmisiä, jotka ovat huolissaan ilmastonmuutoksesta.

Hänellä ei ole mitään aikomustakaan lähteä kotiosavaltiostaan läntiseen Saksaan.

– En tietenkään. Haluan jäädä tänne ja olla mukana kehittämässä Dresdeniä, Aye sanoo.

Ayen kaltaisia on nyt aiempaa enemmän. Alkuvuoden tilastojen mukaan muuttoliike idän ja lännen välillä on nyt kääntymässä. Ensimmäistä kertaa itään muutti (siirryt toiseen palveluun) enemmän ihmisiä lännestä kuin päinvastoin.

