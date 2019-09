Yle Uutisten juhlaviikko näkyy netin, radion ja television tarjonnassa – poimi parhaat palat täältä

Ylen uutistoiminnan juhlaviikko tarjoaa paljon nähtävää uutisten historiasta ja nykyisyydestä kiinnostuneille. Ylen uutistoiminnan katsotaan alkaneen tv-uutisista syksyllä 1959.

Juhlaviikon erikoissivu Yle Areenasta löytyy täältä. Pitkin viikkoa julkaisemme verkossa useita erikoisartikkeleita ja nostamme tekijöitä uutisten takana esiin niin Aamu-tv:ssä kuin Radio Suomen päivässä.

Verkossa juhlaviikon helmiä on muun muassa tämä vuorovaikutteinen erikoisartikkeli, jossa voit kertoa syntymävuotesi ja antaa artikkelin sen jälkeen koostaa sinulle tiiviin paketin kiinnostavista uutisista elämäsi varrelta.

Tässä jutussa Matti Rönkä kertoo, miten hänestä tuli kaikkien tuntema tv-uutisten ankkuri. Rönkä on kasvanut yhdessä tv-uutisten kanssa: kumpikin täyttää 60 vuotta syyskuussa.

TV1:ssä näytetään maanantaina kello 11.05 Harri Palmolahden dokumenttielokuva Viiden vuosikymmenen ikkuna, joka sukeltaa tv-uutisten historiaan totuuden näkökulmasta. Totuus on toimittajille pyhä, mutta kullakin ajalla on oma totuutensa. Elokuva on katsottavissa myös Yle Areenassa.

Yllätyksiä on luvassa myös TV1:n pääuutislähetyksessä maanantaina kello 20.30.

Haluatko tietää, miten uutiset nykyään tehdään? Seuraa suoraa lähetystä keskiviikkona: Näin uutiset syntyvät – tunti Ylen uutispäivästä. Ohjelma näkyy TV1:ssä sekä Yle Areenassa.

Uutisten historia pitää sisällään tiedon lisäksi myös tahatonta viihdettä: tämä Ylen Elävän Arkiston video niputtaa yhteen uutistenlukijoiden ja toimittajien hankalat tilanteet, harkitsemattomat sanat ja ajattelemattomat käsimerkit.

Artikkeli on osa juhlaviikkoa Ylen tv-uutiset täyttävät 60 vuotta. Julkaisemme juhlaviikon kunniaksi useita erikoissisältöjä.

Vuonna 1959 televisiossa lähetettiin Suomen Tietotoimiston uutisiin perustuvia sähkelähetyksiä sekä ajankohtaisaiheisiin keskittynyttä Kamerakierrosta. Niitä voidaan pitää nykyisten tv-uutisten edeltäjinä. Radiossa uutiset olivat vielä tuohon aikaan STT:n toimittamia.

Tv-uutiset tavoittivat alkuvuosina vain pienen osan suomalaisista, sillä laitteita ei ollut läheskään joka kodissa. Nykyään esimerkiksi TV1:n puoli yhdeksän pääuutislähetystä katsoo lähes miljoona suomalaista päivittäin.