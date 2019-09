Seitsemän ihmistä jäi äkillisen tulvan kouriin kansallispuistossa Keniassa – etsinnät keskeytetty yöksi

Kahden tulvassa kadonneen ruumiit on jo löydetty ja loppujen pelätään kuolleen.

Kaksi ihmistä on kuollut ja viisi on yhä kateissa hyökytulvan jäljiltä Hell’s Gate -kansallispuistossa, Keniassa.

Kenialainen valtionyhtiö Kenya Wildlife Service kertoi sunnuntaina Twitterissä, että seitsemän turistia jäi äkillisen tulvan kouriin kansallispuistossa. Viisi uhreista on kenialaisia, yksi on paikallinen matkaopas ja yksi on ulkomaalainen, KWS tarkentaa.

Viranomaiset kertovat, että kahden kadonneen ruumiit on löydetty, mutta viiden yhä löytämättä.

Kateissa olevien etsinnät ja pelastustyö joudutaan keskeyttämään yöksi.

Kadonneet kuuluivat 12-henkiseen turistiryhmään, joka oli vierailemassa Hell’s Gate -puistossa, kun tulva yllätti heidät.

Kaksi tulvasta selviytynyttä hälytti paikalle puistonvartijat, jotka lähettivät etsintäpartion kadonneiden löytämiseksi.

Paikallisen poliisin antaman lausunnon mukaan kadonneiden pelätään kuolleen.

Hell’s Gate sijaitsee noin 100 kilometriä luoteeseen Kenian pääkaupungista Nairobista. Puistossa sijaitseva rotko on suljettu yleisöltä sateiden vuoksi.

Lähteet: AFP, STT