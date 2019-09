Hurrikaani Dorian testaa Floridan hoitolaitosten katastrofivalmiutta: Suomalais-amerikkalainen hoitokoti ei jää hurrikaanissakaan ilman sähköä – eikä pullaa

Keittäjä Irma Väisänen käy läpi ruokavarastoja vanhusten hoitokodissa Lake Worthissä Floridassa. Pelkästään kuivatavaraa on kolmessa varastossa hyllyt kuormillaan. Muun muassa hilloja, säilykepersikoita ja paputölkkejä siisteissä pinoissa.

Viranomaiset ovat määränneet, että ruoan pitää riittää vähintään seitsemäksi päiväksi hurrikaanin aiheuttamissa poikkeusoloissa. Tosin Väisäsen johtamassa keittiössä hirmumyrskyolosuhteet eivät edes heti näy, vaan suomalais-amerikkalaisen hoitokodin asukkaat saavat nauttia hurrikaanista huolimatta suomalaishenkisestä kotiruoasta lihapullineen ja mustikkapiirakoineen.

– Meillä mennään ihan normaalin ruokalistan mukaan ensimmäiset neljä päivää. Jos jatkuu pidempään, sitten meillä on tölkkiruokia, Väisänen kertoo.

Ruokahuollon toimivuuden takaa hoitolaitoksen kaksi isoa generaattoria. Jos Dorian hurrikaani vie sähköt, generaattorit käynnistyvät silmänräpäyksessä. Hoitokodin johtaja Katja Pukkila kertoo, että generaattorivoimaan siirtymisen tuskin huomaa, katkoa ei tule.

– Toivottavasti generaattorit kestävät, sillä en pidä pimeässä olemisesta, päiväkahville hoitokodin yhteisruokalaan tullut Janet Sarkki sanoo.

Generaattoreista toinen on valoja ja sähkölaitteita varten. Toinen huolehtii siitä, että ilmastointilaitteet pysyvät päällä. Se on läkähdyttävän kuumassa Floridan kesässä elintärkeätä.

Kaikki vanhustenhoitolaitokset eivät ole olleet yhtä hyvin varautuneita. Sähköjen katkeaminen hurrikaani Irman jälkeen pari vuotta sitten johti 12 vanhuksen kuolemaan Hollywood Hillsissä Floridassa sijainneessa hoitokodissa.

Tragedian jälkeen viranomaiset kiristivät hoitolaitosten turvavaatimuksia. Suomalais-amerikkalaisen hoitokodin toimitusjohtaja Dan Benson on hyvin selvillä muutoksista.

– Hollywood Hillsin jälkeen jokaisessa hoitolaitoksessa pitää olla ilmastoituja tiloja, joissa lämpötila pysyy koko ajan alle 27 asteessa, Benson kertoo.

Bensonin johtamassa Finnish-American Village -hoitokodissa turvallisuusasioista on pidetty niin hyvää huolta, että hurrikaanilta turvaan sen suojiin on evakuoitu myös ulkopuolisia. Bensonin mukaan se on heille kunnia.

– Suomalaiset rakensivat 1970-luvulla kestävän rakennuksen. Tämä on jykevine betoniseinineen kuin bunkkeri, me olemme täällä turvassa, Benson naurahtaa.

Asukkaiden huoneet hämärtyivät hurrikaanisuojista

Hoitokodissa asuu noin sata vanhusta. Heidän arjessaan lähestyvä hurrikaani on näkynyt jo pari päivää hämärtyneinä huoneina. Jokaisen asukkaan huoneen ikkuna on peitetty hurrikaanisuojilla.

– Siinä on sellainen alumiinista ja muovista tehty haitariverho. Huoneeni on kokonaan suojassa, eivätkä tuuli ja vesi pääse sisälle, Robert Liimatainen kertoo.

Hän on muutenkin vakuuttunut, että Dorianista selvitään hyvin. Tosin yöunet voivat jäädä huonoiksi muusta syystä kuin huolesta.

– Muistan edellisestä hurrikaanista, että ne hurrikaanisuojat liikkuivat äänekkäästi siinä myrskytuulessa, Liimatainen muistelee.

Kova ääni on jäänyt päällimmäiseksi mieleen myös Gunnel Vitikaiselle.

– Se oli kamala tuuli, niin kuin juna olisi mennyt. Kyllä sitä pelkää, että kuinka sitä käy, ja mitä sen jälkeen tulee olemaan, Vitikainen pohtii.

Hän katsoo huoneensa hämärässä paikallistelevision erikoislähetystä hurrikaanin etenemisestä. Vitikaista ei kuitenkaan huoleta.

– En minä worry (huolehdi). Minä tunnen täällä oloni turvalliseksi. Tietenkin on ajatuksissa kuinka se menee, mutta uskon, että he pitävät meistä hyvän huolen.

Vitikaisella ja muilla noin sadalla asukkaalla on hurrikaanin ajan normaaliakin enemmän hoitajia. Työvuoroja on muutettu hurrikaanin vuoksi niin, että vuorossa olevat hoitajat viettävät useamman vuorokauden putkeen hoitokodissa ja normaalista poiketen myös yöpyvät työpaikallaan.