Pääluottamusmies tyrmistyi: Posti maksaa lakon aikana bonuksia esimiehille – Posti: "Postilla on käytössään Kiitos-palkkiot"

Pirkanmaan PAU:n pääluottamusmies Leo Harra on pettynyt työnantajan toimintaan. Marjut Suomi / Yle

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU on laajentanut sunnuntaina illalla alkanutta lakkoa.

Nyt lakko koskee myös trukinkuljettajia. Syynä on PAU:n mukaan Postin voimakas vuokratyövoiman käyttö lakon aikana ja vuokratyöntekijöiden törkeä painostus, liitto kertoo nettisivuillaan (siirryt toiseen palveluun).

Pirkanmaan PAU:n pääluottamusmies Leo Harra on maanantaina aamulla lakkovahtina lajittelukeskuksessa Multisillassa Tampereella.

Harra seisoo porttien ulkopuolella.

– Meiltä on kielletty koko alueelle tulo. Lakkoaika pitäisi olla porttien ulkopuolella.

Posti: Lakko on laiton

Postin mukaan lakko on laiton. Postin Ohjauskeskuksen johtaja Jarmo Ainasoja sanoo, että tämän hetkisen arvion mukaan valtaosa lähetyksistä saadaan asiakkaille luvatussa ajassa.

– Tällä hetkellä näyttää siltä, että pieniä eriä mainoksia saattaa viivästyä noin vuorokaudella. Olemme pahoillamme kaikista asiakkaillemme mahdollisesti aiheutuvista haitoista, Ainasoja sanoo.

Sanomalehtien varhaisjakeluun lakot eivät vaikuta.

Ainasojan mukaan häiriöiden laajuus on riippuvainen siitä, kuinka suuri osa työntekijöistä osallistuu lakkoon.

"Esimiehille on luvattu jopa 200 euroa bonuksia"

Leo Harran mukaan lajittelukeskuksessa töissä ovat vuokratyöntekijät ja esimiehet. Hän syyttää PAU:n tapaan Postia.

– Posti on lähtenyt sikamaisesti murtamaan lakkoa. Posti on luvannut bonuksia ja uhkaillut vuokratyövoimaa tuntien vähentämisellä. Esimiehille on luvattu jopa 200 euroa bonuksia.

Yle kysyi tähän väitteeseen kommenttia Postilta. Posti ei kiistä asiaa.

– Postilla on käytössään Kiitos-palkkiot, joilla palkitaan postilaisia hyvästä työstä. Nämä palkkiot ovat käytössä myös poikkeustilanteissa, Posti kommentoi viestinnän kautta bonuksia.

Pääluottamusmies ihmettelee myös, miten Postin pääjohtaja saa jatkuvasti bonuksia, jos yhtiöllä menee huonosti.

Harran mukaan ylimääräisten bonusten lupaaminen esimiehille on törkeää.

– Tämä on ennennäkemätöntä. Jos Postilla on nyt varaa tällaiseen palkanmaksuun, miksi ei ole varaa maksaa muillekin.

"Meidän palkan maksaa Kela"

PAU:n lakko johtuu siitä, että Posti siirtää pakettilajittelunsa halvemman työehtosopimuksen piiriin.

PAU:n laskelman mukaan palkka putoaa lajittelussa 30–50 prosenttia. Keskiansio on 2 200 euroa, ja siitä palkanalennus on liiton mukaan 660 euroa.

– Jos nyt palkkaa pudotetaan 30–50 prosenttia, meidän palkan maksaa Kela. Jokainen voi miettiä, jos omasta palkasta ottaa tämän verran, onko se oikein, Harra lataa.

Postin mukaan taulukkopalkkojen vertailu ei anna oikeaa kuvaa.

– Teollisuusliiton työehtosopimuksessa taulukkopalkan päälle tulee suunniteltu suoritepalkkio ja kokonaisansio on parhaimmillaan jopa korkeampi kuin nyt. Pelkkää taulukkopalkkaa ei voi siis vertailla, Postin Paketti ja verkkokauppa -liiketoimintaryhmän johtaja Turkka Kuusisto sanoo tiedotteessa.

Posti tavoittelee "samantasoisia työehtoja"

Posti kertoo muutoksella tavoittelevansa 150–200 miljoonan euron säästöjä. Posti kertoo tavoittelevansa (siirryt toiseen palveluun) samantasoisia työehtoja kuin kilpailijoilla.

Tämä väite ei pääluottamusmiehen mukaan pidä paikkaansa. Leo Harran mukaan esimerkiksi Matkahuolto (siirryt toiseen palveluun) ja DHL eivät käytä "halpuutustessiä", vaan AKT:n ja kaupan alan työehtosopimusta.

– Jos työnantaja pääsee tavoitteeseen, Postin saama kilpailuetu on aivan mahtava. Onko Posti valtionyhtiönä voittoa tuova yritys? Mielestäni ei. Ihmisillä pitää olla säädyllinen palkka, Harra sanoo.

Postin mukaan se on tällä hetkellä jakelualalla ainoa yhtiö, joka käyttää Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU:n työehtosopimusta.

Kuljetusliikkeet, jotka myös jakavat paketteja, noudattavat Kuusiston mukaan AKT:n sopimusta. Myös postilaisista lähes 10 prosenttia noudattaa AKT:n sopimusta.

Pääluottamusmies: "Työmarkkinasikailu alkaa myös muilla aloilla"

Postin mukaan 700 työntekijää siirtyy Teollisuusliiton jakelua koskevan työehtosopimuksen piiriin.

Pirkanmaan pääluottamusmies Harra pelkää, että työehtoshoppailu laajenee myös muihin.

– Jos Posti saa tahtonsa läpi, siitä alkaa työmarkkinasikailu myös muilla aloilla.

AKT, Merimies-Unioni ja Rautatiealan Unioni ovat tuominneet Postin toimet. Pääluottamusmies on varma, että heiltä tulee tukea, jos neuvottelupöytään ei päästä.

– Uskon, että asiakkaat ovat meidän takanamme. Ihmisiä kävelee ohi ja sanoo, että tsemppiä ja jaksamista teille, Leo Harra kuvaa.

Johtaja Turkka Kuusisto sanoo, että muutoksella haetaan joustavuutta.

– Emme tavoittele ensisijaisesti kustannussäästöjä vaan ennen kaikkea joustavuutta pakettilajittelutyöhön. Tavoitteenamme on joustavat ja kilpailijoiden kanssa samantasoiset työehdot, sanoo Kuusisto tiedotteessa.

Professori: Vaikuttaa työmarkkinasyksyyn

Tampereen yliopiston työelämätutkija, sosiologian professori Harri Melin arvioi, että Postin työtaistelu vaikuttaa myös syksyn työmarkkinaneuvotteluihin.

– Tuleva syksy tulee olemaan syksyn työmarkkinoilla hyvin lämmin.

Työelämätutkija Harri Melinin mukaan Posti on ennakkotapaus Suomessa. Jani Aarnio / Yle

Suomen talous nousi, ja Kiky-sopimuksen jälkeen on paineita nostaa palkkoja. Toisaalta on paineita talouskasvun hiipumisesta.

Melin arvioi, että vastaava työehtosopimusten halpuuttaminen yleistyy Suomessa. Posti on Melinin mukaan ennakkotapaus, koska on kyse yhdestä yrityksestä ja toimialasta.

Melinin mukaan kyse on työnantajan näkökulmasta kustannusten minimoimisesta.

