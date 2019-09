Lentokenttä saarroksissa, metroasemia kiinni, koululakko – miten kauan mielenosoitusten annetaan jatkua? Neljä kysymystä Hongkongin kriisistä

Viikonloppuna mielenosoittajat mellakoivat lentokentällä ja metroasemilla, tänään on vuorossa opiskelijoiden koululakko.

Hongkongissa on osoitettu mieltä jo viisi kuukautta. Mistä on kyse ja miten kauan Kiina katsoo erityishallintoalueen levottomuuksia sivusta? Keräsimme neljä kysymystä ja vastausta kiivaana vellovasta kriisistä.

1. Mitä juuri nyt on tapahtumassa?

Tänään toisen asteen oppilaitoksissa ja yliopistoissa alkoi syyslukukausi, mutta jopa kymmenen tuhannen opiskelijan uskotaan boikotoivan opetusta demokratiaa ajavan kansalaisjärjestön Demosiston organisoimassa koululakossa.

Monilla kouluilla opiskelijat muodostivat ihmisketjuja. Tuhannet osallistuivat myös mielenosoitukseen Hongkongin keskustassa, Edinburgh-aukiolla. Tuhannet korkeakoulujen opiskelijat kerääntyivät puolestaan osoittamaan mieltään Hongkongin kiinalaisen yliopiston edustalle.

Hongkongilaisia on kehotettu myös yleislakkoon, mutta merkkejä laajemmasta lakosta ei ole nähtävissä.

Aamun ruuhka-aikaan mustiin pukeutuneet mielenosoittajat viivästyttivät metrossa junien liikkellelähtöä estämällä vaunujen ovien sulkeutumisen.

Taktiikkana on viime viikkoina yhä enenevässä määrin ollut järjestää pieniä tempauksia eri puolilla kaupunkia niin, että poliisin saapuessa paikalle mielenosoittajat hajaantuvat. Kesän aikana on amerikkalaisen CNN-yhtiön laskujen mukaan (siirryt toiseen palveluun)pidätetty yli 1 100 mielenosoittajaa, ja heistä 15 prosenttia viikonloppuna.

Lakkoilevia oppilaita maanantaina Hongkongin Edinburgh-aukion mielenosoituksessa. Jeon Heon-Kyun / EPA

2. Mitä on aiemmin tapahtunut?

Viikonloppua on luonnehdittu yhdeksi kiivaimmista viisi kuukautta kestäneiden mielenosoitusten aikana.

Lauantaina eri puolilla kaupunkia oli useita yhteenottoja: protestoijat sytyttivät paloja ja heittelivät palopommeja, poliisi vastasi vesitykein ja kyynelkaasulla. Mellakkavarusteiset poliisit jahtasivat mielenosoittajia myös metroon ja hakkasivat ihmisiä pampuin.

Sunnuntaina mielenosoittajat tukkivat sisäänmenoväyliä lentokentällä ja tuhosivat läheisen Tung Chung -metroaseman opasteita, kameroita ja lippuautomaatteja. Poliisi ei päästänyt lentoasematerminaaliin kuin lipun ostaneita matkustajia. Matkustajat pujottelivat poliisivartion ja mielenosoittajien barrikadien välissä matkalaukkuja raahaten. Lentokenttäviranomaisten mukaan sunnuntaina peruttiin 25 lentoa, mutta nyt kenttä toimii jälleen.

Kaikkiaan mielenosoitukset ovat jatkuneet huhtikuusta lähtien. Suurin mielenosoitus järjestettiin 9. kesäkuuta, jolloin kaduilla marssi satoja tuhansia hongkongilaisia. Siitä lähtien protestointi on ollut säännöllistä.

Matkustaja kiipesi sunnuntaina Hongkongin lentokentällä aitojen yli, taustalla on mielenosoittajia sateenvarjoineen. Jerome Favre / EPA

3. Mistä levottomuudet johtuvat?

Hongkongin aluehallinto esitti helmikuussa luovutuslakia, joka olisi mahdollistanut rikoksista epäiltyjen luovuttamisen Taiwaniin, Macaon erityishallintoalueelle ja Manner-Kiinaan oikeudenkäyntiä varten. Laki luotiin, koska hongkongilaista miestä epäiltiin tyttöystävänsä murhasta lomamatkalla Taiwanissa, eikä häntä voitu luovuttaa Taiwaniin murhaoikeudenkäyntiä varten. Laki olisi mahdollistanut luovutuksen sellaisissa rikoksissa, joista Hongkongissa olisi mahdollista saada yli kolmen vuoden vankeustuomio.

Hongkongilaisten mielenosoittajien mielestä laki olisi kuitenkin rapauttanut erityishallintoalueen itsehallintoa siirtämällä tuomiovaltaa Pekingiin. Protestoijien mukaan laki mahdollistaisi oppositiopoliitikkojen vainoamisen ja tuomitsemisen Manner-Kiinassa.

Lakiehdotus on hyllytetty, mutta sitä ei ole vedetty pois. Mielenosoituksissa on vastustettu myös laajemmin Kiinan vaikutusvaltaa sekä poliisin kovia otteita. Niissä on myös muun muassa vaadittu aluehallintojohtajan, Carrie Lamin eroa ja Hongkongin johdon valitsemista vapailla vaaleilla. Nykyisin Kiinan keskushallinto nimittää aluehallinnon ja alueparlamentin jäsenistäkin vain puolet valitaan suorilla vaaleilla.

Armeijan alaisen poliisin yksiköitä on tuotu Hongkongin tuntumaan Shenzeniin. Kuva on otettu 17. elokuuta. Alex Plavevski / EPA

4. Mitä Kiina tekee?

Tuhannen Hongkongin taalan kysymys on, hermostuuko Kiina erityishallintoalueensa levottomuuksiin ja tukahduttaa ne voimatoimin. Tai pikemminkin: koska niin käy?

Viiden kuukauden aikana Kiinan vastatoimia on povattu monta kertaa, eikä niitä ole vielä nähty. South China Morning Post (siirryt toiseen palveluun) kirjoittaa, että kommentointi on kiinalaisissa tiedotusvälineissä koventunut. Kiinan virallinen uutistoimisto Xinhua varoitti sunnuntaina, että "loppu häämöttää niille, jotka yrittävät häiritä Hongkongia ja suututtaa Kiinaa".

Uutistoimisto ei täsmennä mahdollisia vastatoimia. Se kuitenkin luettelee kolme reunaehtoa, joita mielenosoittajat eivät saa ylittää: Kiinan kansallista itsemäärämisoikeutta ja turvallisuutta ei saa vahingoittaa, keskushallinnon ja Hongkongin hallinnon toimivaltaa ei saa haastaa eikä Hongkongia saa käyttää soluttautumiseen Manner-Kiinaan.

Xinhuan mukaan Hongkongin levottomuuksien taustalla on huolellinen suunnitelma, jolla mellakoijat pyrkivät kyseenalaistamaan "yksi valtio, kaksi järjestelmää" -periaatteen ennen kuin levittävät "värivallankumouksen" Manner-Kiinaan.

Xinhua otti termin värivallankumous käyttöön viikko sitten. Termillä viitataan Itä-Euroopassa 2000-luvun alussa alkaneisiin vallankumouksiin, muun muassa Ukrainan oranssivallankumoukseen 2004–2005.

Peking haluaisi saada tilanteen rauhoittumaan hyvissä ajoin ennen Kiinan kansantasavallan perustamisen 70-vuotisjuhlia 1. lokakuuta. Väkivaltaista operaatiota Hongkongissa tuskin ajoitetaan ainakaan juuri juhlien alle.

Lähteet: AFP, AP, Reuters