"Vaihdoin viime viikolla avomaankurkut ompeluosaamiseen" – kiertotaloudesta tehdään arkea 400 asukkaan asuinalueella

Anttilanmäen asuinalue Lahdessa pyrkii entistä ympäristöystävällisemmäksi ja yrittää tuoda kiertotalouden osaksi asukkaiden arkea. Ideana on vähentää kulutusta ja uusien tavaroiden ostamista. Samalla kartoitetaan, mitä tarvikkeita ihmisillä ja asukasyhdistyksellä on.

– Aluksi tarkoitus on perustaa tarvikelainaamo. Kaikkien ei välttämättä tarvitse omistaa esimerkiksi peräkärryä, työkaluja tai koneita, sanoo Anttilanmäki-Kittelän asukasyhdistyksen sihteeri Maria Hyvönen.

Noin 400 asukkaan ja monien puutalojen alue sijaitsee muutaman sadan metrin päässä Lahden rautatieasemasta, lähellä ydinkeskustaa.

Alue syntyi 1900-luvun alussa, ja historiasta periytyviä ominaispiirteitä ovat muun muassa sokkeloiset kadut ja monimuotoiset päärakennukset. Uudemmat talot sulautuvat yli satavuotiaisiin rakennuksiin.

Hyvönen muutti 1980-luvulla rakennettuun taloon perheensä kanssa vähän yli vuosi sitten. Hän on jo sulautunut yhteisölliseen arkeen mukaan.

– Itse vaihdoin viime viikolla avomaankurkut ompeluosaamiseen. Naapureilta olemme lainanneet painepesuria. Lainaamista ja vaihdantaa täällä on jo, mutta siitä on tarkoitus tehdä entistä järjestelmällisempää.

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran mukaan 68 prosenttia Suomen kaikista kasvihuonepäästöistä voidaan jyvittää tavallisille kansalaisille. Kuormituksesta (siirryt toiseen palveluun)noin neljäsosa syntyy asumisesta ja kahdeksasosa kodin kulutustavaroista.

Anttilanmäen asuinalue pääsi viime keväänä mukaan Sitran hankkeeseen, jossa asiantuntijat tarjosivat ideointiapua entistä kestävämmän arjen rakentamiseen.

Maria Hyvönen esittelee Anttilanmäen kasvipankkia, johon asukkaat voivat tuoda kasvimaahan ylimääräisiä taimiaan. Asukkaat voivat myös halutessaan siirtää kukkia tai ottaa pistokkaita omaan pihaan. Petri Niemi/Yle

Jäteautoralli kuriin

Lahtelainen Minna Laherto on muuttanut kymmenisen vuotta sitten takaisin lapsuuden kotiinsa Anttilanmäelle, kun vanhemmat muuttivat sieltä pois. Talon vanhimmat osat ovat vuodelta 1906, ja jatkuvaa remontoitavaa on riittänyt hänen vanhemmilleen ja myös Laherron lapsiperheelle.

Hänelle tavaroiden yhteisomistus ja lainaaminen on jo tuttua.

– Meillä on ollut lähinaapureiden kanssa yhteinen ruohonleikkuri yli kuusi vuotta. Yhdessä maksetaan sen huoltokulut. Lainataan myös peräkärryä, vaikka se ei yhteisessä omistuksessa olekaan.

Laherto kertoo, että moni asuinalueen asukas haluaa elää ekologista elämää.

– En ole mikään malliyksilö, mutta yritän kierrättää ja liikkua polkupyörällä. Auto on tuossa pihassa arkipäivät, kun kuljemme mieheni kanssa työmatkat julkisilla liikennevälineillä tai kävellen. Vaihdoimme auton puolisen vuotta sitten kaasuautoksi, johon tankataan biokaasua.

Alueen jätehuollon järjestämisessä on hänen mielestään kehitettävää.

– Täällä kaduilla on käynnissä melkoinen jäteautoralli, kun kolmen jäteautofirman autot käyvät tyhjentämässä asukkaiden jäteastioita. Välillä jopa saman päivän aikana.

Asukasyhdistys miettii, että se kilpailuttaisi jätehuollon yhdessä. Vastuuhenkilöt projektiin on jo valittu.

Minna Laherto sanoo, että heillä on muun muassa rakennustelineitä ja -tarvikkeita, joita voisi lainata. Petri Niemi/Yle

"Yhden ihmisen teoilla on merkitystä"

Anttilanmäki-Kittelän asukasyhdistys on saanut sparrausapua Sitran rahoittamassa Maailmanjalotus (siirryt toiseen palveluun)-hankkeessa, joka edisti entistä ekologisempaa elämäntapaa.

Yhdistys kävi pitämässä lahtelaisille muun muassa työpajoja, joissa ideoitiin kestävän arjen toimintasuunnitelmaa asuinalueelle.

– Kiertotaloudesta puhutaan nyt paljon. Me painotamme, että muutos lähtee ihmisistä ja että yhden ihmisen teoilla on merkitystä, sanoo Jalotus ry:n luova päällikkö Anna Evilä.

Yhdistys on rakentanut kestävän arjen aluetta ja koulutuskeskusta Keravalle.

– Ruuantuotannossa edistämme esimerkiksi kaupunkiviljelyä. Liikkumisessa haluamme kehittää pyöräilyä. Kestävä kuluttaminen tarkoittaa turhan ostamisen vähentämistä. Kestävässä asumisessa pyrimme energiaomavaraisuuteen.

Jalotus-yhdistys on edistänyt ekologista elämäntapaa muun muassa Tyrvävällä, Jyväskylässä ja Iisalmessa. Lahdessa haussa on malli, josta on hyötyä asukasyhdistyksille eri puolilla maata.

Ketään ei pakoteta kestävyystalkoisiin mukaan

Anttilanmäellä työ kestävän arjen parissa jatkuu. Syksyksi on luvassa vaihdantatapahtuma ja jotkut asukkaat ovat ainakin kiinnostuneita jakamaan autojaan yhteiskäyttöön.

Anttilanmäelle on viime vuosina muuttanut uusia lapsiperheitä. Petri Niemi/Yle

Ruokahävikin vähentämiseksi mietitään satunnaisia Whatsapp-ryhmiä laajempia tapoja. Tänä vuonna omenasadosta on tulossa laiha, mutta runsaiden satojen käsittelyyn asukasyhdistys saattaa varata ajan mehuasemalle.

Asukasaktiivit korostavat, ettei ketään pakoteta mukaan.

– Täällä voi asua aivan rauhassa, vaikka nämä asiat eivät ihmistä kiinnostaisikaan. Kestävään arkeen pyrkiminen varmasti lisää kuitenkin meidän yhteisöllisyyttämme ja yhdessä tekemistämme, mikä on tietysti myös meidän toiveemme, sanoo Anttilanmäki-Kittelän asukasyhdistyksen sihteeri Maria Hyvönen.