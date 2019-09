Al-Holin leirillä on kaksi kuolleen suomalaisnaisen lasta – orpojen omaiset ovat vedonneet viranomaisiin, jotta heidät noudettaisiin Suomeen

Al-Holin leirille on suljettu noin 11 000 ulkomaalaista naista ja lasta, jotka ovat pääasiassa Isis-terroristien perheenjäseniä. Kuvassa ei näy suomalaisia lapsia.

Al-Holin leirille on suljettu noin 11 000 ulkomaalaista naista ja lasta, jotka ovat pääasiassa Isis-terroristien perheenjäseniä. Kuvassa ei näy suomalaisia lapsia. Antti Kuronen / Yle

Suomella on velvollisuus tehdä kaikkensa, jotta lasten oikeudet toteutuvat, muistuttaa lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen.

Al-Holin leirillä elää kaksi Syyriassa kuolleen suomalaisnaisen lasta. Lapset ovat alle kouluikäisiä ja syntyneet Syyriassa. He elävät kurjissa oloissa leirillä, jonne on suljettu terroristijärjestö Isisin alueelta kiinni otettuja naisia ja lapsia.

Leirillä käynyt toimittaja Antti Kuronen on saanut tietää orvoista al-Holin leirin suomalaisnaisilta. Lapset ovat tällä hetkellä kahden suomalaisnaisen hoidossa.

Yle on vahvistanut tiedon myös lasten Suomessa asuvilta omaisilta. He ovat pitäneet yhteyttä lapsiin suomalaisnaisten välityksellä ja vedonneet viranomaisiin, jotta lapset noudettaisiin Suomeen.

Syyrian kurdijoukot ovat sulkeneet al-Holin leirille noin 11 000 ulkomaalaista Isis-terroristin perheenjäsentä. Joukossa on kymmenkunta suomalaista naista ja heidän noin 30 lastaan. Suomi ei ole toistaiseksi noutanut leiriltä ketään.

Sisäministeriö kertoi jo kesäkuussa (HS), (siirryt toiseen palveluun) että leirillä on suomalaisten vanhempien orpoja.

Tuolloin Pääministeri Antti Rinne (sd.) totesi Ilta-Sanomille, (siirryt toiseen palveluun) että päätös leirin mahdollisten orpojen palauttamisesta tehdään mahdollisimman nopeasti. Muun muassa Ruotsi, Norja, Hollanti ja Ranska ovat noutaneet Syyriasta orvoiksi jääneitä lapsia.

Lasten äiti kuoli pari vuotta sitten

Ylen tietojen mukaan alle kouluikäisten lasten äiti on saanut surmansa Isisin hallitsemalla alueella pari vuotta sitten.

Vanhempi lapsi on tiettävästi kokonaan orpo, hänen molemmat suomalaiset vanhempansa ovat kuolleet.

Nuoremmalla lapsella on eri isä, jonka kohtalosta on ristiriitaista tietoa. Toisten tietojen mukaan hän olisi kuollut, toisten mukaan hän olisi kurdihallinnon vankina Syyriassa.

– On täällä pari orpoa, kuten varmasti tiedättekin. Mutta toisella on vielä isä, sanoo suomalainen Minna Ylen haastattelussa. Minna ei ole naisen oikea nimi.

Yle ei tiedä isän henkilöllisyyttä eikä ole voinut varmistaa väitettä. Kurdit ovat vanginneet kaikki kiinni saamansa Isis-terroristeiksi epäilemänsä miehet, mutta heistä on hyvin vähän varmaa tietoa al-Holin leirillä.

Yle ei julkaise lapsista tai omaisista tunnistettavia tietoja näiden turvallisuuden takia.

Lapsiasiavaltuutettu: Lapsella oikeus jäädä henkiin

Al-Holin leirillä asutaan teltoissa kurjissa ja alkeellisissa oloissa. Lämpötilat ovat pysyneet kesällä 40 asteen tuntumassa. Leirin asukkaita on kuollut ripuliin ja kuumetauteihin. Leirin ulkomaalaisilla lapsilla ei ole turvallisia leikkipaikkoja tai kouluja.

Lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen toteaa Ylelle puhelimitse, että julkisuudesta saatujen tietojen perusteella lapsen etu ei toteudu millään tasolla Al-Holin leirillä.

Hän muistuttaa, että Suomella on lakiin ja kansainvälisiin sopimuksiin perustuva velvollisuus tehdä kaikkensa, että lasten oikeudet toteutuvat.

– Tärkein on oikeus henkiinjäämiseen, Pekkarinen toteaa.

Suomella on velvollisuus toimia myös niissä tilanteissa, kun hädässä oleva suomalaislapsi on ulkomailla. Käytännössä lastensuojelu pyytää näissä tapauksissa virka-apua ulkoministeriöltä, joka selvittää, kuinka lapsi saadaan turvaan.

Suomen viranomaisten mukaan al-Holin leirillä tilanteen selvittämistä ja suomalaisten mahdollista noutamista Suomeen vaikeuttaa se, ettei Syyrian kurdihallinto ole kansainvälisesti tunnustettu osapuoli. Pekkarinen uskoo, että Suomi voi saada apua muilta mailta.

– Jotkut maat ovat onnistuneet noutamaan lapsia leiriltä. Tässä tulee tehdä kansainvälistä yhteistyötä.

Leirin orpoja ei ole todennäköisesti rekisteröity, eikä heillä ole virallisia huoltajia. Suomalaisen lapsella on silti oikeus Suomen kansalaisuuteen. YK:n lapsien oikeuksien komitea on todennut, että lapsilla on oikeus rekisteröintiin ja huoltajaan myös konfliktialueilla.

Esimerkiksi Suojelupoliisi pitää leirin naisia turvallisuusriskinä. Heidän uskotaan olevan Isis-taistelijoiden perheenjäseniä.

Pekkarinen muistuttaa, ettei lapsia saa silti syrjiä vanhempien toiminnan, ideologian tai muiden syiden takia. Leirin lapsille kuuluvat samat oikeudet kuin muillekin.

– Lapset eivät ole valinnut kohtaloaan. Heillä ei ole osaa eikä arpaa vanhempiensa päätöksiin.

Pekkarisen mukaan lastensuojelussa on jatkuvasti tapauksia, joissa todetaan yksilöllisen harkinnan perusteella, että lapsen etu vaatii hänen väliaikaista erottamista vanhemmistaan tai huoltajistaan.

