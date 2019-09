Tampereen Ratina ei hiljene, kun Santalahden tapahtumapuisto valmistuu – "Kaupunkifestivaalina halutaan pysyä keskustassa"

Tampereen Santalahti ei houkuttele kaupungin isoja, nykyisin Ratinassa soivia musiikkifestivaaleja. Ei ainakaan vielä.

Santalahti on laaja alue Näsijärven ja ja Rantaväylän välissä, ja kaupungin suunnitelmissa tälle kaistaleelle mahtuu kaikkea:

Isoja konsertteja, sirkusta tai vaikka kissanäyttelyitä. Skeittaajia ja mattopyykkäreitä, koirapuisto, lintutorni. Järvimaisema ja venesatama, talvella jääkenttä.

Aluetta rakennetaan pala palalta. Osa on jo valmiina, ja uuden ison tapahtumapuiston (siirryt toiseen palveluun) on määrä valmistua ensi kesäksi. Kaupungin suunnitelmissa sinne mahtuu 25 000 hengen yleisö.

Sauna Open Air, Tammerfest ja Blockfest kuitenkin odottelevat rauhassa, mitä Santalahteen on muotoutumassa. Ratina ei ole hiljenemässä.

Tampereen Santalahti Näsinneulasta nähtynä. Pispala on järvien välissä ja keskusta kuvasta vasemmalle. Hiedanranta on kuvan oikean yläkulman ulkopuolella. Antti Eintola / Yle

Uusi alue ei lähitulevaisuudessa kiinnosta myöskään Hiedanrantaan asettunutta Uusi Tampere -musiikkifestivaalia. Hiedanranta on Lielahdessa, kaupungin keskustasta katsoen Santalahden "takana" Ylöjärvelle päin.

"Saa isommat festivaalit mennä ensin"

Muutaman välivuoden pitänyt Sauna Open Air palasi viime kesänä eikä tapahtumalla ole muuttohaluja pois keskustasta. Tuottaja Riki Huhtala sanoo, että Ratinanniemi on Saunan kokoiselle festivaalille juuri sopivan kokoinen paikka.

– Jos Sauna kasvaa nykyistä isommaksi ja jos Santalahdessa kaikki toimii, niin voi olla sitten eri juttu. Mutta se ei ehkä ole Saunan tulevaisuus, miettii Riki Huhtala.

Tamperelaisia festareita kesällä 2020 Tammerfest 16.-17.7. Ratinassa

Sauna Open Air heinäkuussa Ratinassa

Blockfest julkistaa festivaalipäivänsä joulukuussa 2019

Uusi Tampere 16.-17.7. jos varmistuu, että Hiedanrannan Kuivaamo on käytössä

Missään tapauksessa Sauna Open Air ei aio ryhtyä Santalahden pioneeriksi.

– Saa jotkut isommat festivaalit mennä ensin toteamaan, että kaikki toimii. Esimerkiksi Santalahteen kulkemiset, parkkipaikat, julkinen liikenne, meluhaitat ja mitä kaikkea siinä nyt voikin tulla, luettelee Huhtala.

Blockfestin perustaja Kalle Kallonen puolestaan sanoo, että ensin täytyy "palaveroida oikeiden tahojen kanssa" ja katsoa myös, miten festivaali parhaiten kehittyy. Hän ei tässä vaiheessa halua kommentoida asiaa enempää.

"Rammstein ei olisi edes mahtunut Santalahteen"

Tammerfestiä on järjestetty Tampereen keskustassa jo parikymmentä vuotta, ja siellä se haluaa pysyä.

– Ratina on meidän pääareena. Kaupunkifestivaalina me halutaan pysyä keskustassa niin kauan kuin se on mahdollista. Santalahti on harkinnan arvoinen paikka sitten siinä tapauksessa, että Ratinanniemi jää pieneksi, sanoo Tammerfestin promoottori Timo Isomäki.

Ratinanniemi on keskustassa ja muun muassa siksi mieluinen konserttipaikka niin yleisölle kuin järjestäjillekin. Sauna Open Air

Isomäki sanoo käyneensä tutustumassa Santalahteen ja pitää alueen varustusta suhteellisen hyvänä. Mutta Tammerfestissä mietitään samoja asioita kuin Saunassakin – muun muassa miten saada yleisö paikalle ja taas konsertin jälkeen jouhevasti sieltä pois.

– On siinä monta monessa. Esimerkiksi Rammstein esiintyi tänä kesänä Ratinan stadionilla kahtena elokuun iltana. Se tuotanto ei olisi edes mahtunut Santalahteen, Isomäki sanoo.

Samaan aikaan Tammerfestin kanssa järjestettiin Uusi Tampere -festivaali Hiedanrannassa. Se on edellä mainittuihin festivaaleihin verrattuna paljon pienempi ja iältään nuorin.

Uuden Tampereen tuottaja Antti Hietala sanoo, että Saunalahtea kauniiksi mutta ei juuri heille "ideaaliksi paikaksi".

Sen sijaan Hiedanrannan Kuivaamo ympäristöineen on Hietalan mukaan täydellinen. Siellä on käytössä monta paikkaa ja myös sisätiloja, joita Santalahdessa ei ole.

Muiden järjestäjien tapaan myös Hietala miettii yleisön liikkumista Santalahteen ja sieltä pois.

"Santalahti on saavutettavissa jalan keskustasta"

Tampereen kaupungilla tapahtuma-alueiden, esimerkiksi juuri Santalahden projektipäällikkönä on Markus Joonas. Hänen mukaansa kulkua tapahtumapuistoon on kyllä mietitty: Santalahteen mennään kolmen kilometrin matka kävellen.

– Santalahti on saavutettavissa jalan keskustasta. Kaikille isoille festivaaleille mennään kävellen, ei Tammerfestiinkään mennä autolla portille asti. Yleisö on tottunut siihen.

Santalahdesta on täyteenmyydyn konsertin jälkeen lähdössä yhtä aikaa 25 000 ihmistä. Markus Joonas uskoo sen sujuvan.

– Viimeisen soinnun jälkeen kaikki lähtevät kerralla. Silloin meillä on mahdollisuus ottaa yksi kaista Paasikiventietä hetkeksi käyttöön, Joonas kertoo.

Hän uskoo, että erilaiset tapahtumat lisääntyvät kaupungissa jatkuvasti, ja siksi tarvitaan lisää myös erilaisia ja erikokoisia tapahtumapaikkoja. Viittä vaille valmis Santalahti on tästä yksi esimerkki, ja kannelle junaraiteiden päälle rakennettava Areena toinen.

Santalahteen kulku helpottuu sitten, kun ratikan toinen vaihe Pyynikintorilta Lielahteen valmistuu. Siihen menee tosin aikaa, sillä valtuusto päättää sen rakentamisestakin vasta ensi vuoden syksyllä.