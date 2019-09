KRP tutkii epäiltyä henkirikosta Somerolla – nuori varusmiesnainen nähtiin viimeksi kotipihallaan kesäkuussa

Somerolainen 21-vuotias nainen katosi kesäkuun alussa. Poliisi epäilee nyt, että katoamisen taustalla on henkirikos.

Keskusrikospoliisi on aloittanut henkirikostutkinnan Somerolla kesäkuussa kadonneen nuoren naisen tapauksessa.

21-vuotias nainen ilmoitettiin kadonneeksi 11. kesäkuuta. Katoamista ovat tutkineet sen jälkeen KRP ja Lounais-Suomen poliisilaitos. Tutkinnan perusteella Milla Aronen ei ole kadonnut omasta tahdostaan, kerrotaan KRP:n tiedotteessa (siirryt toiseen palveluun).

Viimeinen havainto Arosesta on 8. kesäkuuta kotipihallaan Someron keskustassa. Poliisin mukaan on syytä epäillä, että nainen on joutunut henkirikoksen uhriksi heti viimeisen havainnon jälkeen.

Keskusrikospoliisi pyytää havaintoja naisesta. Lisäksi KRP pyytää havaintoja hänen käyttämästään autosta. Auto on vuosimallin 2001 Volkswagen Golf, rekisterinumero on KPJ-506.

KRP on kiinnostunut myös toisesta autosta. Katoamisviikonloppuna Somerolla liikkui hopeinen vuosimallin 2003 Volvo V70 -farmariauto. Poliisin mukaan nainen on mahdollisesti ollut auton kyydissä.

Havaintoja voi toimittaa poliisille numeroon 050 456 4903 tai sähköpostitse rikosvihje.krp@poliisi.fi (siirryt toiseen palveluun).

Nainen oli suorittamassa asepalvelusta Porin prikaatissa katoamisen aikaan.

Kerromme kohta lisää.

Lue lisää:

Poliisi kaipaa edelleen vihjeitä: Porin prikaatissa varusmiespalvelusta suorittanut nainen ollut kateissa jo yli kuukauden