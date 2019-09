Suomen ensimmäinen ilman käteistä toimiva ruokakauppa on nyt totta – "Toivottavasti voidaan luopua käteisestä joskus kokonaan"

Opiskelijat ovat saaneet käteisettömän ruokakaupan keskelle kampusaluetta. Se on tiettävästi ensimmäinen ilman käteistä toimiva ruokakauppa Suomessa.

Uusi lukukausi on juuri alkanut Lappeenrannan kampuksella. Syksyn ensilehdet lentävät ilmassa, kun opiskelijat rientävät aamutuimaan luennoille. Tällä kertaa luennoille mennään kaupan kautta.

– Ajattelin ostaa olutta tietysti, naurahtaa opiskelija Valtteri Ylitalo.

Vaikka on vasta aamu, hyvätuulinen opiskelijaporukka on menossa tutustumaan ensi kertaa uuden lähikaupan olutvalikoimaan.

Kyseessä ei ole mikä tahansa kauppa, vaan Suomen ensimmäinen ruokakauppa, jossa käteinen ei käy maksuvälineenä. Reilun sadan neliömetrin kokoinen lähikauppa sijaitsee Lappeenrannan kampusalueella Ylioppilastalossa.

Muutamat ovat yrittäneet maksaa ensimmäisen viikonlopun aikana kaupassa käteisellä. Elli Sormunen / Yle

Harva enää maksaa käteisellä

Uudessa kampusalueen Salessa voi maksaa ostoksensa ainoastaan kännykällä tai kortilla. Kauppa on ollut auki vasta viime viikonlopun ajan, ja tähän mennessä vain harvat asiakkaat ovat tarjonneet käteistä maksuvälineenä.

Sama suuntaus näkyy myös muissa kaupoissa. Käteinen vähenee.

– Käteisen rahan määrä vähenee kaupassa koko ajan. Tällä hetkellä noin 20 prosenttia myynnin määrästä maksetaan käteisellä, toteaa marketkaupan johtaja Olli Kurppa Etelä-Karjalan osuuskauppa Eekoosta.

Ensimmäisille luennoilleen rientävät opiskelijat vahvistavat asian. Käteistä ei pahemmin ole kukkaroissa eikä taskun pohjilla. Opiskelijat käyttävät omien sanojensa mukaan käteistä enää lähinnä haalarimerkkeihin, velan maksuun kaverille, ulkomaan reissuilla tai bussilippuihin.

Kaupan tulo aivan kampuksen keskelle on opiskelijoiden mieleen. Heidän ei tarvitse lähteä enää kahden kilometrin päähän ruokakauppoihin. Kampusalueella sijaitseva kauppa on harvinaista Suomessa.

– En ainakaan tiedä, että näin keskelle, Ylioppilastalon sisälle vietyä ruokakauppaa olisi missään, sanoo Olli Kurppa S-ryhmästä.

Ensimmäinen Suomessa

Ilman käteistä rahaa toimiva ruokakauppa on vielä harvinaisuus. S-ryhmän Olli Kurpan mukaan nyt avattu ruokakauppa on tiettävästi ainoa laatuaan Suomessa. Erikoistavarakaupoista muun muassa Clas Ohlssonilla on kuitenkin jo kauppoja, joissa käteinen ei käy maksuvälineenä.

– Meidän korviimme ei ole kantautunut, että ilman käteistä toimivia ruokakauppoja olisi muualla, kertoo toimitusjohtaja Kari Luoto Päivittäistavarakauppa ry:stä.

Luodon mukaan käteismaksun puuttuminen voi karsia asiakaskuntaa, mutta voi käydä myös toisin.

Kauppa on perin pieni. Se sisältää vain kaksi käytävää, ja on noin 100 neliömetrin suuruinen. Elli Sormunen / Yle

– Voihan se lisätäkin asiakkaita, koska sähköinen maksu nopeuttaa asiointia, pohtii Luoto.

Lappeenrannan kampusalue haluaa olla tunnettu vihreästä ja ympäristöystävällisestä ajattelusta. Tähän tukeutuu myös uusi kauppa, jonka ei tarvitse pohtia rahaa ja ympäristöä rasittavia käteiskuljetuksia.

– Vihreä kampus on juuri sopiva ympäristö kokeilla kauppaa pelkästään sähköisillä maksuvälineillä, perustelee uudenlaista kauppaa marketkaupan johtaja Olli Kurppa S-ryhmästä.

Ilman käteistä rahaa toimivaa kauppaa perustellaan myös turvallisuudella. Jos käteistä ei ole, kauppa ei todennäköisesti kiinnosta varkaitakaan.

Opiskelija haluaisi luopua käteisestä kokonaan

Kaupan uumeniin kätkeytyvät melko laajat pakastepizza- ja olutvalikoimat, vaikka kauppa on perin pikkuruinen. Marketkaupan johtaja Olli Kurppa S-ryhmästä kertoo, että kaupan koko on poikkeuksellinen ketjun muihin myymälöihin verrattuna.

– Me emme tavallisesti avaa sadan neliömetrin ruokakauppoja, mutta nyt oli niin poikkeuksellinen miljöö. Kokeillaan nyt tällä mittakaavalla, sanoo Kurppa.

Aamutuimaan opiskelija Albert Mäkinen seisoo kassajonossa kivennäisvesipullon kanssa.

– Lompakossa on jopa kolmekymmentä euroa käteistä, mikä on kummallista. Yleensä käteistä ei löydy näin paljoa, sanoo Mäkinen kassajonossa.

Pakastepizzoja on kaupassa melko laajavalikoima kaupan kokoon nähden. Elli Sormunen / Yle

Albert Mäkinen kertoo välttelevänsä käteistä.

– Käteistä on vaikeampi käyttää ja sillä maksaminen paljon hitaampaa.

Mäkinen kertoo olevansa tyytyväinen, että kaupassa voi maksaa vain puhelinsovellus MobilePaylla ja kortilla.

– Ei kyllä haittaa yhtään, ettei käteinen käy. Toivottavasti tällaiset kaupat yleistyvät ja voidaan luopua käteisestä joskus kokonaan, toivoo Mäkinen.

Tällä hetkellä S-ketjulla ei ole tarkoitus lisätä ilman käteismaksumahdollisuutta toimivien kauppojen määrää Suomessa. Taloussanomien mukaan Kesko (siirryt toiseen palveluun) ei ole avaamassa K-kauppaa, jossa ei pystyisi maksamaan käteisellä. Myöskään Lidlillä ei ole suunnitelmia tuoda käteisettömiä kauppoja markkinoille.

