Suomalaiskodit ovat liian kuivia trendikkäälle rottingille – näin pidät huolta suosikkihuonekalusta

Riippukeinu on yksi Parolan Rottingin klassikkomalleista ja suosituimmista tuotteista. Meeri Niinistö / Yle

Rottinkia haalitaan nyt koteihin niin vanhana kuin uutenakin. Osaksi kyse on kierrättämisen ja vastuullisuuden lisääntymisestä, miettii yrittäjä.

Vielä vuosikymmen sitten rottinkikalusteet pölyttyivät kirpputorien nurkissa, kun kaikki halusivat yhtä aikaa eroon noista vanhoista, kellertävistä huonekaluista.

Parolan Rottingin yrittäjä Anitta Herranen muistaa tuon ajan. Muovirottinkia ostettiin jokaiseen kotiin, ja luonnollisen rottingin myynti laski. Hattulalaisessa perheyrityksessä jouduttiin miettimään, mitä yritykselle pitäisi tehdä.

Muutamia vuosia sitten muuttui ääni kellossa.

Rottinkituoli rapsahtaa helposti rikki, jos se pääsee kuivumaan liikaa, neuvoo verhoilija Saida Blomberg. Meeri Niinistö / Yle

– Yllätyin itsekin, olin melkein kyllästynyt näihin meidän vanhoihin malleihin, ja niitä ruvettiin kyselemään. Blogien ja sisustussuunnittelijoiden kautta aloin huomata nelisen vuotta sitten, että nämä meidän mallit alkavat olemaan huipputrendikkäitä.

Klassikkomallit alkoivat taas tehdä kauppansa, ja kirpputoreilta ja netistä vanhat kalusteet viedään nyt nopeasti uusiin koteihin.

– Nuorisokin on löytänyt nämä. He hakevat kirpputoreilta meidän malleja ja kyselevät Instagramissa, että onko tämä meidän valmistama, kertoo Herranen, jonka isä on aikoinaan suunnitellut Parolan Rottingin klassikkotuotteet.

Aluksi perheyritys valmisti kalusteita pajalla Hattulassa. Vuonna 1986 Indonesiassa, mistä suurin osa maailman rottingin raaka-aineesta kasvaa sademetsissä, päätettiin, ettei raaka-ainetta enää viedä ulkomaille. Niinpä Parolan Rottingin mallit tehdään nykyään käsityönä Indonesiassa.

Anitta Herrasen isä on suunnitellut Parolan Rottingin klassikkomallit. Meeri Niinistö / Yle

Osa suurempaa viherbuumia

Lahtelaisessa verhoomossa verhoilija Saida Blomberg korjaa wieniläistuolin istuinosaa. Rottinkipunoksen korjaaminen saattaa viedä jopa viikon. Siksi harva, isotöinen rottinkituoli päätyy entisöitäväksi.

– Usein ne ovat tärkeitä, perintöhuonekaluja, joita halutaan pitää suvussa. Niistä saa kestäviä, mutta se on työlästä ja maksaa aina jotakin. Minä kunnioitan vanhoja huonekaluja – ilmastosyistäkin – ja haluan niitä kunnostaa, Blomberg sanoo.

Saida Blomberg toimii verhoilija Lahden keskustassa. – Kaikki rottinkikalusteet, jotka olen sosiaaliseen mediaan myyntiin tyrkännyt, ovat menneet nopeasti kaupaksi, sanoo Blomberg. Meeri Niinistö / Yle

Parolan Rottingin Herranen uskoo, että rottinkibuumissa on osittain kyse vastuullisuudenkin lisääntymisestä; ihmiset kiinnittävät huomiota myös huonekalujen ekologisuuteen. Yrittäjä itse käy kerran vuodessa Indonesiassa tarkistamassa, että rottingit tehdään myös eettisesti.

– Luonnon materiaalit kiinnostavat. Ne ovat kierrätettäviä ja ekologisia, kun ne käsityönä tehdään ja korjataan.

– Sanonta, että jokin "on kuin uusi" ei enää päde, sillä vanhat ovat usein parempia, puurungoiltaan ja verhoiluiltaankin. Jos jokin on kestänyt 50 vuotta, niin siinä on meillä tekemistä, että päästään samaan, tuumaa entisöijä Saida Blomberg.

Parolan Rottingilla on myymälä Hattulan Parolassa. Meeri Niinistö / Yle

Näin huollat rottinkikalusteet

1. Huolehdi ilmankosteudesta

– Rottinki on palmukasveihin kuuluiva heinäkasvi, joka kasvaa vapaana. Se tarvitsee aina kiipijäpuun, jota vasten se kasvaa. Se kerätään käsin ja sen jälkeen kuivataan, kertoo Parolan Rottingin Herranen.

Suomalaiskodit ovat rottingille vaikea ympäristö: meillä on kuivaa ja kylmää. Yhä useammassa kodissa on myös koneellinen ilmanvaihto, joka kuivattaa. Verhoilija Saida Blomberg suosittaakin pientä ilmankostutinta sellaiseen tilaan, jossa säilytetään rottinkisia huonekaluja.

– Suihkutella voi, mutta ei kokonaan kastella. Kannattaa myös katsoa, etteivät ne ole aivan pattereissa tai muissa lämmönlähteissä kiinni, sanoo Herranen.

2. Lakka ja maali suojaavat

Rottingin uudelleenverhoilu vie aikaa ja kysyy hermoja, kertoo Saida Blomberg. Meeri Niinistö / Yle

Lakka ja maali suojaavat rottinkia. Nyt lakkana käytetään puolimattaa, se on trendikästä, sanoo Herranen.

– Osassa näistä huonekaluista on jo valmiiksi vaikkapa lakkapinta. Jos on vanhaa lakkaa, ja siihen laittaa jotakin päälle, voi käydä hassusti, ja lakka voi ruveta kuplimaan, sanoo verhoilija Blomberg.

Ennen pintakäsittelyä huonekalut voi puhdistaa esimerkiksi soodaliuoksella tai hiomalla, mikä kuitenkin on varsin hidasta, sanoo Herranen.

– Nykyään on kalkkimaaleja, niitä löytyy spray-purkkeinakin. Kannattaa kuitenkin kysyä ammattilaiselta, mikä pysyy parhaiten.

Kaikista ekologisin vaihtoehto rottinki olisi ilman minkäänlaisia käsittelyä, huomauttaa Herranen.

3. Korjaa ajoissa

Verhoilija Saida Blomberg neuvoo, että huonekalua ryhtyä korjaamaan heti, jos niihin tulee reikä.

– Ennen kuin pienet sormet tai kotieläimet menevät sitä sorkkimaan. Ne lähtevät helposti siitä ratkeamaan.

Rottinkikorjauksia tehdään käsitöinä, ja korjaaminen voi olla melko tyyristä.

Rottingin raaka-ainetta saa Suomesta enää vain pieniä määriä. Meeri Niinistö / Yle

4. Rottinki pärjää ulkonakin, mutta ei auringonpaisteessa

Verhoilija Saida Blomberg ei välttämättä jättäisi hentoisia, vanhoja rottinkituoleja aurinkoon hapettumaan. Auringonvalo saattaa kuivattaa rottinkia ja muuttaa väritystä, sanoo Parolan Rottingin Herranen.

Myös jatkuva sade saattaa jättää jälkensä rottinkiseen kalusteisiin.

– Jos on todella kostea kesä, saattaa tulla pieniä, mustia pilkkuja. Ne kannattaa heti pyyhkiä pesuaineeseen kastetulla rätillä.

5. Sidoksia voi rohkeasti liimata ja naulata

Parolan Rottingista kysytään paljon neuvoja vanhojen, kirpputoreilta löytyneiden rottinkikalusteiden korjaamiseen.

Jotkut sidokset saattavat ajan mittaan löystyä.

– Niitä voi naulata pienillä nauloilla, tai laittaa puuliimaa väliin. Punos on helppo tehdä uudestaan, mutta joitakin liitoksia voi kohentaa vaikkapa nahkanauhalla, sanoo Herranen.

6. Älä heittäydy

Moni on löytänyt trendikkääksi palanneet rottinkikalusteensa mummolan vintiltä. Rottinki kestää aikaa, jos sitä kohtelee hyvin.

– Tämä ei ole ihan yhtä tukeva kuin puukaluste. Liitoskohdat joustavat aina vähän, sanoo Herranen.

– Me suosittelemme, ettei näille ihan heittäydytä samalla tavalla kuin vaikkapa sohvalle. Laskeudutaan sillä tavalla vähän rauhallisemmin. Sitten ne kestävät kyllä, todella kauan.