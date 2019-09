Jos yritys menee kaupaksi, Osmo Määttälä lähtee kelkkasafarioppaaksi Lappiin – "Saman tiskin takana on tullut oltua nyt varmaan se 38 vuotta"

Osmo ja Ismo Määttälän yritys Kokkolan keskustan tuntumassa on tullut kokkolalaisille tutuksi kymmenien vuosien aikana. Joku on vaihdattanut liikkeessä renkaansa, joku toinen taas ostanut vesijetin. Joku taas tuntee kaksikon moottorikelkkapiireistä ja poikkeaa muuten vain moikkaamaan.

Yrityksen toimiala on laajentunut alun akkutarvike- ja rengasliikkeestä käsittämään myös miesten harrastuksen moottorikelkkojen, vesijettien ja mönkijöiden parissa. Yritys on muokkautunut omistajiensa näköiseksi, mutta nyt se on myynnissä. Ilmoitus laitettiin myyntisivuille kesän korvalla.

Veljeksistä vanhempi, Osmo Määttälä, kertoo havahtuneensa eräänä päivänä siihen, että ura yrittäjänä on ollut aika pitkä.

– Tuossa saman tiskin takana on oltu nyt varmaan se 38 vuotta. Kyllä se alkaa yhdelle ihmiselle riittää ja muutakin voisi tehdä.

Kun liikkeessä töitä tehnyt oma poika Niko muutti toiselle paikkakunnalle, jatkajan etsiminen tuli ajankohtaiseksi. Nuorempi veli Ismo on samoilla linjoilla.

– Oikeastaan ehkä semmoinen oma väsyminen yrittäjyyteen oli syy. Olen tässä 30 vuotta ollut ja halua katsoa jotain uuttakin, kun on suht koht vielä kunnossa.

Yrityksen myynti monella mielessä

Määttälöiden molemmat vanhemmat olivat aikanaan yrittäjiä. Kumpikaan poika ei kuitenkaan jatkanut heidän liiketoimintaansa.

Osmo meni nuorena miehenä akkutarvike- ja rengasfirmaan töihin. Kun omistajasta aika jätti, Määttälät päättivät ostaa liikkeen itselleen. Vuodesta 1992 onkin paiskittu töitä yrittäjinä. Ympäripyöreitä päiviä tehtiin erityisesti firman alkuaikoina.

Määttälät ryhtyivät yrittäjiksi yrityskaupan kautta. Ehkä siksikin ajatus oman yrityksen myymisestä tuntui luontevalta.

Ismo Määttälä näyttää kuvasta hallia Kokkolan Hagströmin kulman laidalla. Siellä veljesten liike sijaitsi jonkin aikaa. Nyt tienoo on täysin uudistunut, hallin paikalla on kerrostalotyömaa. Ville Viitamäki / Yle

Viime vuosina yhtä useampi eläkepäiviä miettivä yrittäjä harkitsee yrityskauppoja, kertoo yrityskehittäjä Sami Viljanen Kokkolanseudun Kehitysyhtiöstä.

Nykyään jopa yritystä perustettaessa yhtenä kantavana ajatuksena on jonain päivänä myydä se. Yrityskulttuuri on hänen kokemuksensa mukaan muuttunut.

– Varsinkaan nuoret yrittäjät eivät välttämättä aio uhrata koko ikää samassa työssä. Aiemmin saattoi olla pelkoja, että asiakkaat lähtevät ja kaikkea ikävää tapahtuu, jos yrityksen myy. Mutta se ei pidä paikkaansa. Toki myymisessä on paljon uusia asioita, mutta ammattilaisilta on saatavissa apua.

Omistajanvaihdoksia toivotaan

Tuoreimmassa Omistajanvaihdosbarometrissä (siirryt toiseen palveluun) todetaan, että Suomessa on viime vuosina tehty ennätysmäärä yrityskauppoja. Kauppojen kasvu tarkoittaa sitä, että yhä useampi yritys on jäänyt elämään senkin jälkeen, kun edellinen omistaja on luopunut siitä. Yrittäjä on siis siirtänyt toimintansa eteenpäin, eikä ole vain lopettanut yritystään.

Työ- ja elinkeinoministeriö sekä elinkeinoelämä ovat muutaman viime vuoden ajan vauhdittaneet yrityskauppoja ja omistajanvaihdoksia (siirryt toiseen palveluun). Toive on, että elinkelpoisten yritysten taival jatkuu, vaikka omistaja eläköityy tai lopettaa muista syistä.

Yrityskehittäjä Sami Viljanen Kokkolanseudun Kehitysyhtiöstä opastaa yrittäjiä, jotka miettivät esimerkiksi yrityksensä myyntiä. Ville Viitamäki / Yle

Projektipäällikkö Mika Haavisto perustelee, että jos yritys vain lopetetaan, tuhlaantuu omaisuutta ja osaamista.

– Yrityskaupassa uusi yrittäjä saa valmiin asiakaskunnan, tuotteet, palvelut, prosessit, verkostot ja tunnettuuden.

Nykyään puhutaan paljon startup-yrityksistä. Haavisto tunnustaa toki niiden arvon, mutta hän huomauttaa, että yrityksen rakentaminen nollasta on iso ponnistus. Hän nostaakin rinnalle omistajaa vaihtavat yritykset eli restartup-yritykset, joissa hyödynnetään jonkun jo rakentamaa liiketoimintaa.

Omistajanvaihdosbarometrin mukaan Suomessa on nyt yli 70 000 yrittäjää, jotka ovat täyttäneet 55 vuotta. Heille omistajanvaihdos tulee ajankohtaiseksi seuraavan kymmenen vuoden aikana.

Mitä myynnin jälkeen?

Arvioiden mukaan vain noin puolet yrittäjien toivomista omistajanvaihdoksista toteutuu. Mika Haavisto kuitenkin kannustaa, että hyvälle yritykselle löytyy aina ostaja.

– Yritys kannattaisikin pitää koko ajan sellaisessa kunnossa, että se kiinnostaa ostajia. Tämä on nykyään yhä useammalla yrittäjällä tiedossa. Aiemmin vielä omistajanvaihdosta alettiin harkita ihan liian lähellä eläkeikää, kun ei enää jaksettu satsata yrityksen kehittämiseen.

Osmo ja Ismo Määttälä ottivat yhteyttä Kokkolanseudun Kehitysyhtiöön, kun myyntiaikeet tulivat mieleen. Jatkoa oli mietitty jo jonkin aikaa.

– Päätös, joka alkutalvesta tehtiin, oli oikeastaan aika vapauttava juttu. Nyt toivotaan, että joku saisi tästä meidän tavalla leivän. Minä kyllä uskon, että tässä on täydet mahdollisuudet jonkun pärjätä, arvioi Ismo Määttälä.

Yritys on ollut osa veljesten identiteettiä pitkän aikaa. Siihen on myös uponnut valtavat määrät aikaa. Mitä myymisen jälkeen on vuorossa?

– Monenlaisia ajatuksia jatkosta on. Haaveena on ehkä, että puoli vuotta saisi olla rennommin. Ehkä en halua enää olla tiskin takana kahdeksasta iltaviiteen, vaan jotain vähän vapaampaa, miettii nuorempi veli.

Osmo Määttälä tietää jo, mitä kaupan jälkeen haluaa tehdä.

– On minulla joitain suunnitelmia, mutta ainakin ajattelin aluksi olla kelkkasafarioppaana Lapissa.

Ismo Määttälä tarkistaa tietokoneohjelman avulla, onko myyntiin tulleessa mönkijässä kaikki kohdallaan. Ville Viitamäki / Yle

