Kysy seksistä! Chat poikkeuksellisesti auki myös aikuisille – nuoret ovat jo tottuneet kysymään nolostelematta

Maailman seksuaaliterveyspäivän teemana on seksuaalikasvatus. Nyt on oiva aika kysyä seksistä.

Miten runkkaan?

Kysymys on yksi yleisimmistä Väestöliiton seksuaalineuvontachatissa (siirryt toiseen palveluun).

Nuorille suunnatussa palvelussa voi esittää kysymyksiä seksistä nimettömästi neljänä päivänä viikossa. Neuvontaa on tarjolla kaksi tuntia kerrallaan.

Kysyntää olisi enemmänkin. Tänä vuonna chatissa ehtii vierailla arviolta 2 000 nuorta.

Matala kynnys toimii ja vastaukset ovat mutkattomia.

Moni pitää kiihottavana sukuelinten koskettamista tai hyväilyä, pojilla erityisesti terskan alue on herkkä kosketukselle, tytöillä klitoris.

Vastaus löytyy kokonaisuudessaan Väestöliiton kysymys ja vastaus -palstalta (siirryt toiseen palveluun).

Palsta avattiin noin kaksi viikkoa sitten. Se on tarkoitettu niille, jotka eivät halua osallistua live-keskusteluun chatissa. Tällainenkin mahdollisuus on koettu tarpeelliseksi.

Perustiedot koulusta

Väestöliiton palvelu on osa nuorten seksuaalikasvatusta. Sitä on moni tottunut saamaan lähinnä koulussa.

Seksuaalikasvatus kuuluu opetussuunnitelmaan, mutta on pitkälti opettajasta kiinni, kuinka luonnolliselta aiheen käsittely koulussa tuntuu.

Porilaisen Kuninkaanhaan koulun yhdeksäsluokkalaiset Kiia Kulosaari ja Elias Tanninen ovat ainakin tyytyväisiä opettajaansa.

– Meidän opettajamme on tosi hyvä kertomaan siitä, mikä nuoria seksissä mietityttää. Jos jotain kysymyksiä on ollut, on niihin saanut tunnilla vastauksen, Tanninen kertoo.

Luokassa on keskusteltu erityisesti ehkäisystä.

– Siitä, millaisia tauteja voi saada, jos ei käytä ehkäisyä, mistä tietää, jos on saanut taudin ja miten sitä hoidetaan, Tanninen listaa.

Kulosaaren mukaan tyttöjä askarruttaa myös raskauden mahdollisuus, vaikka siitä ei opettajalta olekaan kyselty. Perustiedot on saatu kysymättäkin.

Ei pelkkää ehkäisyvalistusta

Terveystiedon opettaja Kati Koskelo vakuuttaa, että nuoret saavat suunsa auki, jos heillä on asiaa. Seksuaalikasvatuksen tunnit ovat aktiivisia ja keskustelua on paljon.

– On joukossa niitäkin, jotka nolostelevat, mutta yleisesti tilanne on muuttunut vuosien varrella. Ei asioista tällä tavalla puhuttu silloin, kun itse kävin koulua.

Koskelo kuvailee koulun seksuaalikasvatusta tietoja antavaksi ja positiiviseksi. Kaikessa pyritään avoimuuteen. Siitä kertoo muun muassa yksi tuntien yleisimmistä puheenaiheista.

– Seksuaaliset suuntautumiset kiinnostavat ja niistä puhutaan paljon. Koulun seksuaalikasvatus ei ole enää pelkkää ehkäisyvalistusta.

Nimettömänä ei nolota

Jokainen saavuttaa murrosiän omassa tahdissaan ja jollekin seksistä puhuminen on vielä yhdeksännelläkin luokalla niin noloa, että mielessä pyörivät kysymykset on helpompi jättää sanomatta.

– Uskon, että tällainen nimetön nettipalvelu on siksi koettu erittäin tarpeelliseksi. Vaikka seksistä voisikin puhua koulussa, harva kehtaa kysyä kasvotusten, miten esimerkiksi suuseksiä annetaan. Nettiin asia on helpompi näpytellä, Väestöliiton seksuaalineuvoja Sari Hälinen pohtii.

Elias Tanninen ja Kiia Kulosaari puhuvat seksistä koulussa vapautuneesti, mutta kotona aihe ei helposti nouse ruokapöytäkeskusteluun. Päivi Meritähti / Yle

Kotonakin aiheesta voisi puhua, jos kehtaisi. Elias Tannisen mukaan seksi ei tunnu luontevimmalta aiheelta perheen ruokapöytäkeskustelussa. Hän kuitenkin uskoo, että vanhemmat suhtautuisivat hyvin, jos hän päättäisi ryhtyä puhumaan seksistä.

Sari Hälinen heittää palloa myös vanhempien suuntaan. Hekin voivat ottaa seksin puheeksi. Seksuaalikasvatusta ei kannata jättää vain koulun varaan. Vaikka hyvä onkin, että edes siellä seksistä puhutaan.

– Onhan se hyvä, että ainakin koulussa kaikki saavat aiheesta tietoa, jos eivät kehtaa muualta etsiä tai kysyä, Kiia Kulosaari toteaa.

Seksi on kaikille erilaista

Kuninkaanhaan koulussa sana seksi ei arjen keskellä herätä vaivaannuttavaa hihittelyä. Elias Tannisen mukaan seksi on vain yksi aihe muiden joukossa. Siitä päntätään tietoa kokeisiin osana normaalia koulunkäyntiä.

– Koetta varten pitää harjoitella ja selvittää asioita. Siinä samalla alkaa tajuta, mistä on kyse. Seksihän on ihan yleissivistystä.

Koulussa seksistä puhuminen tehdään helpoksi, mutta opetuksessa liikutaan Elias Tannisen mukaan aika yleistasolla. Hän ei pidä sitä kuitenkaan huonona asiana.

– Mielestäni koulussa ei pitäisikään kertoa, miten yhdyntä tapahtuu, koska seksi on kaikille erilaista. On jokaisen yksityisasia, miten sitä harrastat.

Neljä yleisintä kysymystä

Miten suuseksiä annetaan, miten tapahtuu anaali- tai emätinyhdyntä? Nämä Väestöliiton seksuaalineuvontachatin vakiokysymyksetkin kertovat ihmisten erilaisista mieltymyksistä.

Sari Hälisen mukaan on hyvä, että joku vastaa myös yksityiskohtaisiin kysymyksiin.

Näistä nuoret ovat hänen mukaansa kysyneet tänä vuonna eniten:

1. Seksuaalinen toiminta on ykköspuheenaihe. Iso osa kysymyksistä liittyy itsetyydytykseen, erilaisiin yhdyntöihin, seksitapoihin tai seksivälineisiin. Miten voi aloittaa sooloseksin tekemisen, miten seksiä tehdään tai onko seksivälineiden ostamiseen ikärajaa?

2. Seksuaalinen hyvinvointi askarruttaa monia. Koulujen seksuaalikasvatus keskittyy vahvasti ehkäisyyn. Se voi tehdä aiheen käsittelystä yksipuolista, mutta ehkäisy on silti selkeästi yksi nuoria eniten kiinnostavista teemoista. Myös raskauden mahdollisuus nousee keskusteluissa esiin. Erityisesti tytöt ovat huolissaan sen mahdollisuudesta. Nuoret miettivät myös, kuinka ehkäisy hoidetaan, kun seksissä on mukana kaksi penistä tai kaksi vulvaa.

Väestöliitto käynnistää tänään, Maailman seksuaaliterveyspäivänä Kumita-kampanjan. Se kannustaa nuoria harjoittelemaan kondomin käyttöä, vaikka seksi ei olisikaan vielä ajankohtaista. Kumita-kampanjan kyselyn mukaan 8.-luokkalaisten asenteet kondomin käyttöä kohtaan ovat myönteisiä, mutta silti joka kolmas yhdynnässä olleista ei käytä kondomia. 8.-luokkalaisista kuitenkin joka viides on jo ollut yhdynnässä.

Elias Tanninen uskoo useiden poikien ajattelevan, että huolta ei ole, jos tyttö käyttää e-pillereitä. Silloin ei tarvitse pelätä raskautta. Mutta muutakin pelättävää olisi.

– Moni ei tajua, että sillä täydellisimmälläkin tytöllä voi olla vaikka mikä tauti. Ikinä ei voi tietää, kenellä sellainen on ja milloin sen saa. Mielestäni aina pitäisi käyttää ehkäisyä.

3. Seksin hyväksyttävyys on aiheiden kärkikolmikossa. Nuoret pohtivat, mistä saa kiihottua ja fantasioida, ja onko jonkin seksiin liittyvän asian ajatteleminen OK. Erityisesti murrosiän alussa olevia poikia askarruttaa myös hallitsematon erektio. He huolestuvat, jos esimerkiksi hyvältä näyttävä opettaja saa peniksen kovettumaan tai jos niin käy esimerkiksi perhesaunassa. Silloin heidän on hyvä saada tietoa siitä, että hormonit voivat käydä omilla kierroksillaan, vaikka seksin harrastaminen ei olisikaan aikomuksena.

4. Ihmissuhteet herättävät kysymyksiä iästä riippumatta. Väestöliiton seksuaalineuvontachatissa nuoret pohtivat erityisesti valmiuttaan seksiin. Moni nuori toivoo löytävänsä seurustelukumppanin. Mitä jos kumppani haluaakin seksiä, mutta itse ei ole siihen vielä valmis? Entä miten ihastusta voi lähestyä?

Kysy seksistä

Seksi on ajatuksia, tunteita ja toimintaa. Seksin määritteleminen on Sari Hälisen mukaan vaikeaa, sillä se tarkoittaa ihmisille erilaisia asioita.

Seksuaalineuvojana hänen tehtävänsä on antaa tietoa ja ohjausta seksuaalisuuteen liittyvissä asioissa ja kysymyksissä.

Väestöliiton nuorten palvelut on suunnattu 13–19 -vuotiaille. Hälinen harmittelee, että moni parikymppinen ja vanhempikin joutuu käsittelemään seksuaalisuuteen liittyviä kysymyksiä ilman tukea.

Tänään Väestöliiton seksuaalineuvontaa on tarjolla kaikenikäisille. Voit esittää kysymyksesi seksuaalineuvojalle tämän jutun kommenttiosiossa. Hän on linjoilla kello 18–20. Voit kirjoittaa kysymyksesi kommentteihin myös valmiiksi ennen iltaa. Kommentointiin tarvitset Yle-tunnuksen. Voit luoda sellaisen täällä.

Nuoret voivat osallistua tänään myös Väestöliiton omaan chattiin kello 15–17.

Chat on avoinna joka viikko maanantaisin kello 14–16, keskiviikkoisin kello 15–17, torstaisin kello 13–14 ja perjantaisin kello 12–14.

Kysy seksistä! Mitä haluaisit tietää? Huomaathan, että seksuaalineuvoja ei ole terapeutti. Jos tarvitset apua pidempiaikaiseen seksiin liittyvään ongelmaan esimerkiksi parisuhteessasi, ota yhteyttä seksuaaliterapeuttiin.

Lue myös:

Seksistä voi puhua ikätasoisesti pientenkin lasten kanssa. Pikku Kakkonen on julkaissut muun muassa tällaisen Kehoni on minun -sarjan.