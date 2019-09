Nordkalk vähentää työntekijöitä – Suomesta lähtee enintään 90 työpaikkaa

Kalkkikiviyhtiö Nordkalk aloittaa henkilöstövähennyksiin tähtäävät yhteistoimintaneuvottelut.

Yhtiö vähentää enintään 200 työpaikkaa. Suomessa vähennystarve on enintään 90 työpaikkaa.

Yhtiö kertoo kärsineensä pitkään vaikeasta markkinatilanteesta, heikentyneestä myynnistä ja kustannusinflaatiosta.

Nordkalk aloitti vuoden 2019 alussa muutosohjelman, jonka tavoitteena on parantaa suorituskykyä ja kannattavuutta. Siihen kuuluvat tuotannon tehokkuuden parantaminen sekä hankinta- ja myyntitoimintojen optimointi.

Nyt yhtiö vauhdittaa muutosohjelmaansa vaihtamalla toimintamallia. Konserninlaajuisesta toimintamallista siirrytään maantieteellisiin alueisiin perustuvaan malliin. Maantieteellisiä alueita on kaksi: Pohjois-Eurooppa, jota johtaa Mikael Furu sekä Keski-Eurooppa, jota johtaa Piotr Maciak.

Alkavat yt-neuvottelut johtuvat toimintamallin muutoksesta.

Nordkalk työllistää Suomessa 354 ihmistä yhdeksällä toimipaikalla. Suomen suurin tuotantolaitos on Lappeenrannassa, missä yhtiöllä on 150 työntekijää. Luvussa on mukaan Nordkalkin tytäryhtiön Suomen Karbonaatin työntekijät.

Nordkalkin pääkonttori ja tuotekehitys sijaitsevat Paraisilla.

Mahdollisten vähennysten määrä eri toimipaikoilla selviää yhteistoimintaneuvotteluissa.