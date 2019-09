"Emme anna Yhdysvaltojen estää meitä kehittymästä" – kiinalaisille kerrotaan, että kauppasota nujertaa Trumpin mutta Kiina kestää

Kiinalaismedia vannoo maan selviävän kauppasodasta voittajana. Yle kysyi tavallisilta pekingiläisiltä, mitä he ajattelevat kiistasta.

PekingKiina on ollut jo yli vuoden kauppasodassa Yhdysvaltojen kanssa, mutta pääkaupungin kaduilla amerikkalaisbrändien logot hohtavat yhtä kirkkaina kuin aina ennenkin.

Parin kilometrin päässä Taivaallisen rauhan aukiolta sijaitsevalla kävelykadulla kiinalaiset ja ulkomaiset merkkiliikkeet vetävät kiinalaisia turisteja puoleensa. McDonaldsin ovi käy tiuhaan, Applen lippulaivamyymälän lasipinnat kiiltävät kesäpäivässä.

Läheisellä bussipysäkillä seisova Cheng tosin sanoo, ettei hän juurikaan käytä amerikkalaistuotteita.

– Ostan kotimaista, se on isänmaallisempaa, aurinkolaseihin ja t-paitaan pukeutunut mies sanoo.

Wuhanista kotoisin oleva Cheng haluaa kertoa vain sukunimensä. Kauppasota on monille haastava aihe, ja siitä puhuminen ulkomaiselle toimittajalle pohdinnan paikka. Tosin Chengin mielipiteet ovat kuin suoraan Kiinan johdon suusta.

Kiinan virallinen totuus kuuluu kutakuinkin näin: a) kauppasota on presidentti Donald Trumpin hyökkäyssota, Kiina ei ole tehnyt mitään väärää, b) kauppasota vahingoittaa eniten Yhdysvaltoja, c) maailmantalous kärsii ja siksi koko maailman pitäisi ymmärtää olla huolissaan, sekä d) Kiina kyllä pärjää.

Cheng sanookin olevansa luottavainen, sillä Kiina on voimakas ja kilpailukykyinen.

– Emme välitä siitä, että Yhdysvallat tahallaan haluaa estää meitä kehittymästä. Meillä on keinoja selvitä, Cheng vakuuttaa.

Kiinalaismedia sanoo yhtä, asiantuntijat toista

Valtion ohjaama kiinalaismedia toitottaa tarinaa, jonka mukaan Yhdysvaltain talous on vaipumassa lamaan. (siirryt toiseen palveluun) Sen sijaan Kiina voi kääntää kauppasodan mahdollisuudeksi. (siirryt toiseen palveluun)

Asiantuntijat ovat kuitenkin toista mieltä: kauppasodassa on vain kärsijöitä ja kiista on jo vaikuttanut Kiinan talouteen. Kauppa Yhdysvaltain kanssa on supistunut, mikä hidastaa Kiinan jo entisestään taantunutta talouskasvua.

Kiinalaislehti otsikoi, että kauppakiista kiihdyttää Yhdysvaltain taantumaa. Samaa tarinaa kerrotaan kaikissa virallisissa lehdissä, sillä Kiinan media on valtion ohjauksessa. Jenny Matikainen / Yle

Nordean pääekonomisti Tuuli Koivu nostaa tilastoista kiinnostavan yksityiskohdan. Vaikka suurin osa maiden välisestä kaupasta kulkee Kiinasta Yhdysvaltoihin, viime aikoina juuri tuonti Yhdysvalloista Kiinaan on supistunut enemmän kuin Kiinan vienti.

Syy tähän voi toisaalta olla Kiinan hidastuneet tullikäsittelyt, toisaalta boikotti. Molemmat ovat Kiinalle keino käydä kauppasotaa.

– Pidän tilastoja merkkinä siitä, että yhdysvaltalaisia tuotteita syrjitään Kiinassa sekä yrityksissä että kotitalouksissa, Koivu sanoo.

Kotimaisen kysynnän kasvu voikin hieman hillitä viennin hiipumisen vaikutuksia Kiinan talouteen.

“Ei vaikuta tavallisen ihmisen elämään”

Teknologia-alalla työskentelevä Zhang Yuhui istuu lounasaikaan pekingiläisellä puistonpenkillä. Hän sanoo ylipäätään käyttävänsä lähinnä kiinalaisia tuotteita. Siksi hän kokee, ettei kauppasota vaikuta hänen elämäänsä juuri lainkaan.

Kiinalaisissa ruokakaupoissa tuontitavaraa on vähän ja merkkituotteet maksavat.

– Ehkä sillä on merkitystä varakkaampien ihmisten elämässä, mutta ei meidän tavallisten kiinalaisten, Zhang sanoo.

Myös Zhang uskoo, että Kiina kestää kauppasodan. Hän kertoo lukeneensa asiasta paljon ja oppineensa, että Kiinan talous kasvaa mutta Yhdysvallat junnaa paikallaan.

Zhang Yuhui ei usko kauppasodan vaikuttavan hänen omaan arkeensa, koska hän ylipäätään ostaa vain vähän ulkomaalaisia tuotteita. Jenny Matikainen / Yle

Katuhaastattelut antavat kurkistuksen pekingiläisten näkemyksiin, mutta Kiinassa on vaikea muodostaa kokonaiskuvaa yleisestä mielipiteestä. Vaalit eivät mittaa päättäjien suosiota eikä kukaan julkaise luotettavia tutkimuksia siitä, mitä tavalliset kiinalaiset ajattelevat kauppasodasta.

Sensuroidussa julkisuudessa esiin tuodaan vain näkemykset, jotka tukevat johdon tahtoa.

Kiinalaisekonomistin mukaan on kuitenkin nähtävissä, että kiista on vaikuttanut ihmisten mielialoihin.

– Kauppasodan näkyvimmät vaikutukset ovat psykologisia. Ihmiset ovat pessimistisiä, ekonomisti Wang Jun sanoo.

Hän työskentelee asiantuntijana China Center for International Economic Exchanges -ajatushautomossa. Wangin mukaan kauppasodan muita vaikutuksia on vielä vaikea arvioida.

Työttömyys on vuoden aikana hieman kasvanut, tosin Wangin mukaan odotusten mukaisesti. Kiinan virallisten tilastojen mukaan heinäkuun lopussa Kiinan työttömyysprosentti oli 5,3, kun se tammikuussa oli 5,1.

Ekonomisti Wang ei usko, että kauppasota on heiluttanut työttömyyslukuja.

– Irtisanomiset koskevat tiettyjä aloja ja tiettyjä yrityksiä. Kyseessä ei ole mikään yleinen ilmiö, hän sanoo.

Kiinalaisyrittäjät eivät puhu ongelmista

Juuri työllisyys huolettaa vaimonsa kanssa Pekingissä vierailevaa Wangia, joka hänkin haluaa kommentoida kauppasotaa vain sukunimellään. Wang kokee, että vuoden jatkunut kiista on jo vaikuttanut kiinalaisten elämään. Jos se jatkuu, ongelmat alkavat kasaantua.

– Moni menettää työpaikkansa. Lisäksi työntekijöiden kannustepalkkiot pienenevät, liike-elämässä mahdollisuudet vähenevät ja töitä on vähemmän tarjolla, Wang pohtii.

Kiinalaiset yrityksiä on vaikea saada kertomaan kauppasodan vaikutuksista. Kiinalaismedian jutuissa ulkomaankauppaa käyvät yrittäjät kertovat virallisen linjan mukaista tarinaa.

Uimapukutehtailija Hong Jianku sanoi pari viikkoa sitten China Daily -sanomalehdelle (siirryt toiseen palveluun) odottavansa 15 prosentin kasvua tuotteidensa vientiin. Uusia ostajia löytyy Hongin mukaan muun muassa Brasiliasta, Chilestä ja Argentiinasta.

Muuta olisikin vaikea sanoa samalla, kun valtion media julistaa, ettei kauppasota Kiinaa juuri hetkauta. Aivan kuten bussipysäkin luottavainen herra Cheng asian tiivisti:

– Me emme pelkää amerikkalaisten pientä sotaa.

Mitä Kiinan valtion johdossa ja vientiyrityksissä todella mietitään, sitä kukaan ei voi tietää. Kiinassa julki kerrotaan vain toivottava versio kauppasodan lopputuloksesta.

Lue lisää:

Puheet kauppasodasta kovenevat – Trump määräsi Twitterissä yhdysvaltalaisyrityksiä etsimään vaihtoehtoja Kiinalle välittömästi

Kiinan talouskasvu hidastui alimmilleen 27 vuoteen – kauppasota Yhdysvaltojen kanssa vaikuttaa selvästi

USA:n ja Kiinan kauppaneuvottelijat tapasivat Shanghaissa pikaisesti – EK:n Vuorio: "Kompromissin löytäminen on vaikeaa"