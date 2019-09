Sukupolvensa suosituksi lauluntekijäksi noussut Ellinoora: "Kaikki harrastukset olen lopettanut, paitsi musiikin"

Ellinoora valitsi kappaleen joka parhaiten kuvaa Puoli seitsemän -ohjelmaa: "Let the sunshine in"

Ellinoora Leikakselle ei viisvuotispäivän jälkeen ollut muita ammattihaaveita kuin tulla laulajaksi. Muitakin harrastuksia oululaisella koulutytöllä oli, mutta ne kaikki karisivat matkalla.

– Aikalailla kaikki harrastukset olen lopettanut, paitsi musiikin. Olen tanssinut balettia, ja äiti vei kuvataidekouluun, mutta ei niistä oikein tullut mitään. Mutta musiikki on ollut minulle aina olemassa. Kun sitten vuonna 2011 sain levysopimuksen ajattelin, että äänelläni on joku tarkoitus.

Vaikka Ellinoora sai levytyssopimuksen jo 17-vuotiaana, meni useita vuosia ennenkuin esikoisalbumi oli valmis julkaistavaksi. Oman äänen löytäminen vei aikaa.

– Jos mietin itseäni 17-vuotiaana ja nyt 25-vuotiaana, niin ei minulla ollut silloin mitään hajua, mitä on olla ihminen, tai kuka minä olen. Oli vain aika raaka ääni, joka oli kuunnellut Aretha Franklinia, Beyoncéta ja Amy Winehousea – että tällainen laulaja, ja katsotaan mitä tapahtuu. Mutta nyt ollaan tässä, ja nykyhetki ratkaisee.

Jos Puoli seitsemän olisi biisi

Ellinoora avasi Puoli seitsemän -ohjelman syyskauden. Häneltä kysyttiin myös, että jos Puoli seitsemän olisi laulu, mikä laulu se olisi?

- Te olisitte Hair-musikaalin "Let the sunshine in". Se on upea kappale. Arvostan ohjelmaanne, olkaa hyvä.

Katso Ellinooran koko haastattelu Puoli seitsemän -ohjelmassa:

