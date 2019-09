Valtion tukemat asp-lainat ovat nousseet jälleen hurjaan suosioon – pitäisikö ne sallia muillekin kuin nuorille asuntosäästäjille?

Asp-säästäjän on säästettävä vähintään 10 prosenttia ostettavan asunnon arvosta, jotta hän saa asuntokauppaansa asp-lainaa.

Asp-säästäjän on säästettävä vähintään 10 prosenttia ostettavan asunnon arvosta, jotta hän saa asuntokauppaansa asp-lainaa. Marja Väänänen / Yle

Asuntosäästäpalkkkiotili eli asp-tili on tarkoitettu ensiasunnon ostajalle. Tilin saa avata 15–39-vuotias.

Ensiasunnon ostoon tarkoitetun asuntosäästöpalkkiotilin eli asp-tilin suosio mateli pohjalukemissa vielä kymmenen vuotta sitten. Viime vuodet tilien määrä on kuitenkin noussut vuosi vuodelta. Kuluvan vuoden heinäkuun lopussa asp-tilejä oli jo 153 100.

– Asp-tilien määrä on kasvanut 2010 vuodesta lähtien noin viiden prosentin vauhtia vuosittain, vähän vaihdellen. Tämä vuosi on ollut ihan linjassa aikaisempien vuosien kanssa ja hyvää kasvua on edelleenkin, sanoo Danske Bankin henkilöasiakasliiketoiminnasta vastaava johtaja Riikka Laine-Tolonen.

Valtiokonttori, Harri Vähäkangas / Yle

Asp-tilien suosion kasvun taustalla on muun muassa ikärajoihin tehdyt laskut ja nostot. Nyt tilin saa avata 15–39-vuotias, joka ei ole vielä omistanut asuntoa. Ennen kaikkea suosiota on nostanut asp-tilille maksettava prosentin korko ja asunnon oston yhteydessä maksettava 2–4 prosentin lisäkorko.

– Asuntosäästäjä ei saa mistään näin hyvää korkoa kuin asp-tililtä, sanoo Laine-Tolonen.

Alaikäiselle hankalaa

Tavallisin asp-tilin avaaja on parikymppinen nuori aikuinen. Tilin voi avata jo 15-vuotiaanakin, mutta se ei ole oikein lyönyt läpi.

– Olemme huomanneet, että hyvin harva säästää asp-tilille alle 18-vuotiaana. Suurin syy on se, että tilille pitäisi säästää omia tuloja ja niitä harvalla yli 15-vuotiaalla vielä on, Laine-Tolonen sanoo.

Riikka laine-Tolosen mielestä asp-tilin kartuttamisen ehtoja pitäisi lieventää alle 18-vuotiaiden osalta. Antti Haanpää / Yle

Laine-Tolosen mielestä asp:n ehtoja tulisikin lieventää, jotta alle 18-vuotiaat saadaan mukaan asp-säästäjiksi.

– Asp:n isoin kehityskohde on juuri se alle 18-vuotiaiden säästäminen. Kannattaisi varmaan tarkastella pitääkö säästöön pistettävien olla oikeasti omia tuloja vai voisiko sinne myös säästää vaikka lahjarahoja vanhemmilta tai rippilahjarahoja tai muilta saatuja rahoja, Laine-Tolonen ehdottaa.

Hän uskoo, että muutoksella olisi vaikutusta, mutta sen suuruutta on hänestä vaikea arvioida.

Yläikäraja syytä poistaa

Asumisen tunnustettu asiantuntija, Vuokraturvan hallituksen puheenjohtaja Timo Metsola ehdottaa nykyisen 39 vuoden yläikärajan kokonaan poistamista asp:n tiliehdoista. Hän muistuttaa, että asp-järjestelmään laitettiin aikanaan ikärajoja, jotta kustannukset pysyvät kurissa.

Timo Metsola haluasi poistaa ikärajat kokonaan asp-säästämisen ehdoista. Antti Haanpää / Yle

– Mutta mielestäni asp-järjestelmän kautta tuleva tuki on tehokkainta tukea, mitä asuntomarkkinoille syydetään ja sen takia ikärajat voitaisiin kokonaan poistaa ja hyväksyä se, että tukisummat voivat tällä puolella kasvaa, kun sitten taas esimerkiksi asumistuesta voitaisiin säästää, Metsola huomauttaa.

Valtio on maksanut asp:hen liityviä maksuja (korkotuki, luottovarauskorvaukset, asp-palkkiot) yhteensä 29,2 miljoonaa euroa vuosina 2009–2019. Viime vuosina maksettavaa on kuitenkin kertynyt hyvin vähän, esimerkiksi viime vuonna 13 000 euroa. Asumistukiin verrattuna asp on käytännössä ilmainen asumisen tukemismuoto valtiolle. Kela maksoi asumistukia viime vuonna yhteensä 2,1 miljardia euroa.

Valtiokonttori, Harri Vähäkangas / Yle

Metsolan mielestä Asp:ssä on kansalaisia säntillisyyteenkin kasvattavia piirteitä. Siksi pankitkin mielellään tarjoavat asp-tilejä, koska se on oiva tapa saada asiakkaaksi asiansa vastuullisesti hoitavia ihmisiä. Hyvä asp-korko on pankille asiakkaiden houkuttelukeino.

– Asp-järjestelmässä säästäjä saa tuntuvan koron ja se tässä matalan koron ympäristössä opettaa ihmisiä säästämään ja ottamaan suunnitelmallisesti vastuuta omasta taloudesta, Metsola korostaa.

– Nyt täytyy muistaa että tän päivän viisikymppiset voi aivan hyvin elää vielä 40 vuotta. Mielestäni ei ole mitään syytä miksi he eivät voisi ryhtyä asuntosäästäjiksi samoin ehdoin kuin muutama kymmenen vuotta nuoremmat.

Hallituksella ei ole aikeita lähteä peukaloimaan asp-järjestelmää mihinkään suuntaan. Myös asumista hallinnoiva ympäristöministeriö on tyytyväinen nykyisiin asp-pykäliin.

– If it ain't broke, don't fix it, kommentoi ympäristöministeriö tunnetulla sanonnalla.

Eli älä korjaa sellaista, joka ei ole rikki. Myös pankit ovat pääosin tyytyväisiä nykyiseen asp:hen.

Asp-laina ei aina riitä

Asp-säästäjän on säästettävä vähintään 10 prosenttia ostettavan asunnon arvosta, jotta hän saada asuntokauppaansa asp-lainaa. Tämän lisäksi moni asunnonostaja ottaa lisälainaa, sillä asp-lainan enimmäiskoko on määritelty alueittain. Esimerkiksi Helsingissä maksimi on 180 000 euroa, Espoossa, Vantaalla ja Kauniaisissa 115 000 euroa.

– Meidän asiakkaista jopa kuusi kymmenestä ottaa lisälainaa, koska erityisesti kasvukeskuksissa asp-laina ei välttämättä riitä ensiasuntoon. Lisälaina on noin 20 prosenttia lainasummasta, Laine-Tolonen kertoo.