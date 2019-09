Vakava veneonnettomuus Kaliforniassa – jopa kymmenien pelätään kuolleen

Kaliforniassa lukuisten ihmisten pelätään kuolleen tuhoisassa veneonnettomuudessa, kertoo CNN (siirryt toiseen palveluun).

Fox Newsin (siirryt toiseen palveluun) mukaan ainakin 34 ihmisen epäillään kuolleen sen jälkeen, kun vene syttyi palamaan Santa Cruzin saaren edustalla Kaliforniassa.

Pelastustyöt ovat edelleen käynnissä.

CNN:n tietojen mukaan veneen kyydissä on ollut sukeltajia ja kyydissä ollut ainakin 39 ihmistä. Heistä on tämänhetkisten tietojen mukaan saatu pelastettua viisi.

Rannikkovartioston edustaja Aaron Bemis kertoi CNN:lle, että pelastajat eivät ole päässeet nousemaan alukselle etsimään eloonjääneitä yhä uudestaan leimahtavien liekkien takia.

– Se on 75-jalkainen (noin 23-metrinen) kaupalliseen sukellukseen käytettävä alus, jossa tietojen mukaan on 39 ihmistä. Viisi miehistön jäsentä kykeni jättämään aluksen, koska he olivat pääkajuutassa. 34 matkustajaa olivat kannen alla, Bemis kertoi CNN:lle.

Santa Barbaran piirikunnan palokunnan edustaja Mike Eliason kertoi CNN:lle, että tapahtumapaikalla on hyvin sumuista.

– Toivomme yhä, että jotkut ovat voineet uida rantaan. Kun he laskivat ankkurin yön aikana, he olivat hyvin lähellä rantaa. Meidän on toivottava, mutta varaudumme pahimpaan skenaarioon, Eliason sanoi CNN:lle.