Yhdysvaltalaisprofessori kauppasodasta: Jossain vaiheessa Trump löytää jonkun näennäisratkaisun, jota hän kutsuu voitoksi

Professori Tysonin mukaan Eurooppa pystyy vaikuttamaan Kiinaan, koska se on iso vaikuttaja maailmankaupassa. Esa Syväkuru / Yle

Taloustieteen professori Laura Tyson työskentelee Kaliforniassa Berkeleyn yliopiston Haasin kauppakorkeakoulun professorina. Hän on toiminut myös demokraattipuolueen talousneuvonantajana ja hänellä on monivuotinen kokemus presidentti Bill Clintonin talousneuvostosta.

Suomessa Tyson vieraili maanantaina Suomen Pankin pääjohtajan Olli Rehnin kutsumana seminaarissa, jossa pohdittiin teknologian murroksen vaikutusta työmarkkinoihin.

Paljon tilaa seminaarissa sai myös kahden talousjätin Yhdysvaltain ja Kiinan yhä kiihtyvä kauppasota, joka vaikuttaa alavireisesti talouskasvuun paitsi maailmalla myös Euroopassa ja Suomessa.

1. Onko kauppasodasta olemassa ulospääsyä?

– Jossain vaiheessa presidentti Trump kutsuu voitoksi ratkaisua, joka ei perustu mihinkään todelliseen muutokseen. Senhän hän teki esitellessään Nafta-sopimuksen ikään kuin se olisi oikeasti uusi sopimus.

– Hän kertoi uudesta sopimuksesta uudella nimellä, mutta mikään ei todellisuudessa muuttunut paljoakaan ja presidentti kutsui sitä voitoksi. Minusta se vaikuttaa yksinkertaisimmalta ulospääsyltä, Tyson arvelee Ylen haastattelussa.

2. Mihin presidentti Trump pyrkii kauppasodassa?

Tysonin mukaan poliittiset motiivit löytyvät Trumpin kauppapäätösten taustalta, mutta muitakin syitä on. Trump haluaa amerikkalaisyrityksille nykyistä paremmat toimintaedellytykset Kiinassa.

– Trumpin pitkäaikainen uskomus on, että maiden välinen kaupan epätasapaino eli Yhdysvaltain suuri kauppa-alijäämä heijastaa Kiinan tapaa kohdella Yhdysvaltoja epäreilusti maiden välisessä kanssakäymisessä. Trump todella uskoo niin.

Tyson sanoo Trumpin ajavan muutosta moniin asioihin maiden välisissä kauppasuhteissa: Amerikkalaisyritysten on päästävä ilman erityisehtoja Kiinan markkinoille. Trump näkisi myös mielellään, että yhdysvaltalaisyritykset siirtäisivät tuotantoa Kiinasta takaisin Yhdysvaltoihin.

– Kyse ei ole pelkästään presidentinvaaleista. Mutta taktisissa ratkaisuissa, kuten kuinka tärkeätä on saada aikaan diili Kiinan kanssa ja pitääkö tulleja korottaa, politiikka ratkaisee, Tyson lisää.

3. Onko Trumpin kehotuksilla olla sijoittamatta Kiinaan mitään vaikutusta yrityksissä?

– Amerikkalaisyritykset tietävät, ettei presidentillä ole päätäntävaltaa niiden sijoituspäätöksiin. Yritysten kannalta on melko järkyttävää, että hän edes sanoo sellaista.

– Yritykset tekevät päätöksiä taloudellisten laskelmien perusteella; onko järkeä sijoittaa Kiinaan alempien palkkakulujen takia, sujuvamman toimitusketjun takia vai kannattaako Kiinaan sijoittaa, koska markkina on niin valtava.

Trukki siirtelemässä kontteja Qingdaon satamakaupungissa itäisessä Shandongin maakunnassa. Wu Hong / EPA

Tysonin mukaan yksi kehotusten seuraus on, että monet pienemmät tekstiiliyritykset siirtävät jo nyt Kiinasta tuotantoaan esimerkiksi Vietnamiin tai muihin halvemman tuotannon maihin eri puolilla maailmaa.

Teknologiajätti Applea Trumpin vetoomukset eivät heilauta.

– Kun Apple katsoo Kiinan kuluttajamarkkinoita se ei voi mitenkään olla poissa, koska markkinat ovat niin suuret ja voimakkaasti kasvavat. Se pätee myös tavarataloketju Wallmartiin, professori huomauttaa.

4. Kuka häviää eniten kauppasodassa? Kuluttajat vai yritykset? Yhdysvaltojen vai Kiinan talous?

– Kauppasodassa ei ole voittajia. Tämä pätee erityisesti silloin, kun kauppasota koskettaa talouksia, jotka jo ovat voimakkaasti sidoksissa toisiinsa, Tyson sanoo.

– Kärsijöitä ovat sekä yritykset että kuluttajat molemmissa maissa. Tämä lisää poliittista painetta molempien maiden hallinnoissa neuvotteluratkaisun löytämiseksi.

Tysonin mielestä kauppasota tuottaa kuitenkin enemmän harmia Kiinalle kuin omalle taloudelleen.

– Molemmissa maissa on jo nähtävissä talouskasvun hidastuminen kauppasodan seurauksena. Kiinassa talouskasvun hidastuminen on voimakkaampaa kuin Yhdysvalloissa, koska se on riippuvaisempi viennistä.

Runsas vuosi sitten amerikkalaiskuluttajille suunnattiin helpotuksia tuloveroissa, mutta ne valuvat tyhjiin kiinalaistuotteiden korotettujen tullien takia, professori lisää.

Tullit ovat kuin veroja, jotka hidastavat kulutusta.

– Se on naurettavaa, koska kuluttajilla menee näin aiempaa huonommin.

5. Talousennusteita on alennettu paitsi maailman taloudessa myös Euroopassa. Onko näköpiirissä jo talouden taantuma?

– Näin täällä Suomen Pankissa joitakin kiinnostavia tuloksia. On kyllä totta, että teollisuustuotannon kasvun romahtaminen ja kaupan hidastuminen kertoo protektionismista eri puolilla maailmaa. Kiinan ja Yhdysvaltain kauppakonfliktin seurauksena talouskasvu hidastuu.

– Kauppasota saa aikaan myös huomattavaa epävarmuutta, joka saa aikaan taantumankaltaista vaikutusta, professori lisää.

Tysonin mukaan sijoittajat ovat nyt epävarmoja ja yritykset eivät tiedä, miten toimia. Pitäisikö heidän kasvattaa Kiina-sijoituksiaan vai muuttaa toimitusketjujaan? Vai kannattaisiko kenties odottaa, että kaikki tullimaksut on pantu täytäntöön ja katsoa, mitkä niiden vaikutukset ovat, professori kuvailee yritysten edessä olevia valintoja.

Suomen valtiovarainministeriön näkemys tältä kesältä bruttokansantuotteen kehityksestä Kiinassa, Yhdysvalloissa ja euroalueella kertoo, että Kiina kasvaa muita alueita nopeammin. Lähivuosien kasvunäkymät eivät näytä merkittävää muutosta.

Leena Luotio / Yle, lähde: VM, taloudellinen katsaus kesä 2019

6. Miten Eurooppa voi vastata, kun kaksi talousjättiä taistelee ja maailmankaupan säännöt eivät vaikuta pätevän?

– Minusta Euroopan tulisi toimia jatkossa niin kuin se on toiminut tähänkin asti. Tukea vapaakauppaa neuvottelemalla kahdenvälisiä isoja kauppasopimuksia Kiinan kanssa, joidenkin Latinalaisen Amerikan maiden ja Japanin kanssa.

– Globaalin ja avoimen liberaalin järjestelmän johtajuuden viitta on asettumassa Euroopan harteille.

Kiinan ja Euroopan välinen kauppa on molemmille osapuolille tärkeää ja Kiina tietää sen. Siitä syystä Eurooppa voi vaikuttaa Kiinan toimintaan, professori perustelee.

Tysonin mukaan Eurooppa voi ottaa johtajan roolin vapaakaupassa ja kun Yhdysvallat "pääsee takaisin raiteille", se voi ottaa Eurooppaa kiinni.

