Herätys: Dorian-myrskyssä kuollut viisi, vauva muuttaa perheen ruokatottumuksia, väylä yliopistoon levenee

Viisi ihmistä kuollut Dorian-myrskyssä, edelleen äärimmäisen vaarallinen

Ainakin viisi ihmistä on kuollut Dorian-hurrikaanin runneltua Bahamasaaria. Dorian iski eilen Abacosaarille täysin voimin, 5-kategorian hurrikaanina. Erittäin hitaasti liikkuva myrsky on aiheuttanut Bahamasaarilla valtavia tulvia. Myrsky on nyt laantunut kategoria 4:ään. Sen ennustetaan liikkuvan hitaasti Bahamalta kohti Floridaa. Hirmumyrsky on yhä äärimmäisen vaarallinen, ja sen odotetaan pysyvän voimakkaana hurrikaanina seuraavan parin päivän ajan. Seuraa Dorianin etenemistä Ylen jutussa.

Yle tutki: lapsen saaneet tuplanneet kasvissyönnin

Jussi-Pekka Jutilan perhe ruokaostoksilla Espoon Matinkylässä. Tuomo Björksten / Yle

Yle vertaili 18 000 suomalaisperheen ostoksia ja selvitti, miten elämänmuutos vaikuttaa siihen, kuinka paljon rahaa menee ruokakaupassa. Lapsiperheet ovat ottaneet erityisen innokkaasti käyttöön uusia kasviproteiiniruokia. Katso tästä, miten vauva, rakkaus tai eläke vaikuttavat sinun ruokailutottumuksiisi.

Aki Utoslahti pääsi yliopistoon avoimista opinnoista ja valmistui pikaisesti

Aki Utoslahdella meni kandiksi valmistumiseen vain kaksi vuotta. Laura Hyyti / Yle

Yhä useampi opiskelija voi päästä korkeakouluun pelkästään avoimessa yliopistossa suorittamiensa opintojen perusteella. Avoimen hakuväylästä kaavaillaan kolmatta merkittävää hakureittiä todistus- ja pääsykoevalinnan rinnalle. Esimerkiksi Jyväskylän, Oulun ja Itä-Suomen yliopistot valitsevat vuonna 2020 noin 10 prosenttia uusista opiskelijoista avoimen hakuväylän kautta.

Brother Christmas -käräjät alkavat tänään

Koposen hyväntekeväisyyshahmo on alkujaan tunnettu parrasta, piposta ja ruutupaidasta sekä tavastaan hyödyntää sosiaalista mediaa. Jussi Nukari / Lehtikuva

Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa alkaa tänään hyväntekeväisyysjärjestö Brother Christmasin toimintaan liittyvien rahankeräysrikossyytteiden käsittely. Syytettyinä ovat Brother Christmasina tunnettu ja sittemmin perussuomalaisten kansanedustajaksi noussut Ari Koponen sekä kaksi muuta yhdistyksen hallituksen jäsentä. Kaikki epäillyt ovat kiistäneet syyllistyneensä rikoksiin.

Sateet ärsyttävät, mutta sää on tavallista lämpimämpi

Sääennuste tiistaille 3. elokuuta. Yle

Sää jatkuu vaihtelevana, ja lämpötilat ovat edelleen tavallista syyskuuta korkeampia, noin 15:n ja 20 asteen välillä. Suomen yli liikkuu kapea sadealue kohti itää, tänä aamuna sateita esiintyy vielä lähinnä idässä ja pohjoisessa, mutta kuuroja tulee paikoin myös lännessä. Päivällä on enimmäkseen kuitenkin poutaista ja aurinkoista. Lue lisää säästä Ylen sääsivuilta.