Savon Sanomat: Hätäkeskukset selvisivät kesästä aiempaa paremmin taakanjaon avulla

Yleensä kesä on hätäkeskuksissa haastavaa aikaa, sillä neljännes työntekijöistä on lomalla samaan aikaan, kun tehtävät lisääntyvät. Toni Pitkänen / Yle

Hätäkeskukset onnistuivat tänä kesänä purkamaan puheluruuhkia yhteistyön avulla, kertoo Savon Sanomat (siirryt toiseen palveluun).

Hätäkeskusten verkottumisprojektin myötä osa hätäkeskuspäivystäjistä on kesän ajan vastannut myös toisen hätäkeskuksen alueelta tuleviin hätäpuheluihin, jos puhelut ovat alkaneet ruuhkautua.

– Hätäkeskuslaitoksen toimintavalmius on ollut verkottumispilotin ansiosta parempi kuin koskaan, kertoo hätäkeskuspalvelujen johtaja Marko Nieminen Hätäkeskuslaitoksesta.

Heinäkuussa useimpina päivinä 94–99 prosenttiin hätäpuheluista vastattiin alle kymmenessä sekunnissa. Toukokuussa ennen verkottumista tämä osuus notkahti joinain päivinä alle 80 prosenttiin.

Suomessa on kuusi hätäkeskusta, joissa 103 vapaaehtoista hätäkeskuspäivystäjää on kokeillut verkottumista 10. kesäkuuta alkaen. Jos hätäpuhelu on jonossa kahdeksan sekuntia, se ohjautuu yhteiseen jonoon ja puheluun vastaa vapaana oleva päivystäjä jostain toisesta hätäkeskuksesta. Näin tehtiin tänä kesänä tuhansissa hätäpuheluissa.

