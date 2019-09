Ahvenanmaan rikkain mies Anders Wiklöf jatkaa bisneksiään yli seitsemänkymppisenä vaikka tietää, ettei saa rahoja mukaansa haudan taa

Muurarin pojasta miljonääriksi -kirjassa (ruotsinkielinen alkuteos Murarens son) on äänessä ahvenanmaalainen kauppaneuvos Anders Wiklöf.

Vain hän.

Ehkä sen takia tänään julkaistun kirjan luettuaan jää hieman ulkokultainen kuva juoksupojasta menestyväksi liikemieheksi nousseesta ahvenanmaalaisesta.

Kun ihminen itse muistelee omaa elämäänsä, ei pintaan välttämättä nouse ikäviä yksityiskohtia. Toki Wiklöfiä koskettaneita muistoja ovat hänen vanhempiensa ja veljensä kuolemat, mutta muuten bisnesmiehen elämä näyttäytyy kirjan perusteella suurena seikkailuna.

Wiklöfin veljestä Lassesta tuli saarimaakunnan johtavia sosiaalidemokraatteja ja lehtimies. Anders Wiklöf ei ryhtynyt politiikkaan, vaan loi itselleen sitkeällä yrittämisellä miljoonaomaisuuden.

Nyt 73-vuotias Wiklöf jatkaa edelleen sataprosenttisesti omistamansa yritysryppään liiketoimia. Wiklöf Holdingin (siirryt toiseen palveluun)liikevaihto oli vuonna 2018 noin 350 miljoonaa euroa, tulos 9,2 miljoonaa ja työntekijöitä 630.

Monialaonsernin toimialoja ovat elintarvikkeiden ja rakennustarvikkeiden tukku- ja vähittäiskauppa, hotelli- ja ravintola-ala, laivojen tax free -kauppa ja logistiikkatoiminta, teollisuushallituotanto, pelastushelikopteritoiminta ja kiinteistöbisnes.

Vuonna 2018 konserni toimi kahdellatoista eri paikkakunnalla Suomessa, Virossa, Ruotsissa, Bosnia-Herzegovinassa, Kosovossa ja Libanonissa.

Tämän jutun väliotsikot ovat lainauksia kirjan tekstistä.

"Kaupantekoa ei opi koulunpenkillä, taidon on oltava korvien välissä"

Kolmessakymmenessä vuodessa Wiklöf on kasvattanut melkoisen yritysryppään. On kulunut pitkä aika siitä, kun hän aloitteli vuonna 1970 tyhjätaskuna autokauppiaana.

Ålandsbankenista ei herunut lainaa, mutta sinnikäs nuorukainen sai Mercedeksen edustuksen autokauppaansa. Kenenkään ei uskottu ostavan mersuja Ahvenanmaalla, mutta vaurastuneet laivanvarustajat etunenässä innostuivat johtotähdistä. Ruotsinlaivoilla tahkottiin huikeita palkkoja ja autokaupan ovi aukesi muillekin.

Nykyään Anders Wiklöf on aikanaan hänen lainahakemuksena hylänneen pankin suuromistaja.

Koulunpenkkiä Wiklöf ei paljoa kuluttanut. Lastentarhastakin villi poika palautettiin kotiin ensimmäisen päivän jälkeen.

Kirjassaan Wiklöf kertoo keksineensä veljensä kanssa erilaisia kolttosia: pojat ammuskelivat ilmakiväärillä maitokannuja puhki, kaatoivat puun ja sammuttivat sähköt Maarianhaminasta, ampuivat raketin Sputnikin innoittamana taivaalle ja saivat taas kerran poliisin tulemaan nuhtelukäynnille poikien kotiin.

Anders Wiklöfin ahvenanmaalainen äiti sokeutui nuorena ja tämä vaikutti voimakkaasti kodin elämään, vaikka äiti huolehtikin kotona kaikesta. Muurari-isä oli Pohjanmaalta eikä aluksi oikein tullut hyväksytyksi saarimaakunnassa. Urakoita oli sodan käyneelle ja haavoittuneelle miehelle harvassa.

Wiklöf korostaa kodin voimakasta vaikutusta omaan elämäänsä. Hän asuu edelleen samassa osoitteessa. Sokea äiti vaati kodin olevan siistissä järjestyksessä ja tietty pedanttisuus näkyy Wiklöfin elämässä vieläkin.

Pieniä liiketoimia hän harrasti jo nuorena, piti kioskia ja keräsi pulloja. Autojakin hän osti jo 12-vuotiaan. Kirjan perusteella saa kuvan, että omaisuuden karttuessa osakkeiden haalimisesta tuli miltei pakkomielle Anders Wiklöfille.

Juuri mitään osakkeita hän ei kirjan mukaan ole myynyt. Sivumennen kirjassa mainitaan erinäisiä yrityskauppoja, joissa osakkeita on oletettavasti kuitenkin liikkunut. Eri varustamoiden omistus on vaihdellut ja yritysostot vaikuttavat siltä, että niitä on ohjannut enemmän vaisto kuin järki.

Wiklöfin ystäväpiiriin lukeutuu mm. Ruotsin entinen pääministeri Göran Persson. Kuvassa Wiklöf, Jan Slotte sekä Persson Vaasassa 2018. Yle/Joni Kyheröinen

"Vaikka olin automyyjä, en omistanut omaa autoa. Lainasin öisin isän muurarinpyörää viedäkseni laskuja ihmisten postilaatikoihin"

Sittemmin Wiklöfin alle on vakiintunut luksusauto Bentley, jolla on rapsahtanut huikeita ylinopeussakkoja (siirryt toiseen palveluun). Niitä on kertynyt kaikkiaan noin 300 000 euroa.

Wiklöf on maksanut ne valittamatta. Hän kaipaa kuitenkin ylinopeussakkojen kohtuullistamista, varsinkin kun sakkorahat menevät manner-Suomen puolelle eivätkä ahvenanmaalaisen tiestön kunnossapitoon.

Bentleyn kyydissä on istunut maailmantähtiä ja kuuluisuuksia.

Wiklöf on työläistaustastaan huolimatta uinut sisään saarimaakunnan seurapiirien ohella myös isompiin pöytiin. Viimeksi Yhdysvaltain entinen presidentti Bill Clinton vieraili Ahvenanmaalla Wiklöfin kutsumana. Hän ei muutenkaan ole kaihtanut ottaa yhteyttä huippupoliitikoihin ja taiteilijoihin.

Itämeren suojeluun keskittyneen Östersjöfonden-säätiön suojelija on presidentti Martti Ahtisaari ja vuosittaisissa ilmaiskonserteissa on esiintynyt Il Divon kaltaisia tähtiä. Wiklöf kirjoittaa ottaneensa itse näihin yhteyttä ja paheksuu kaikenlaisia välikäsiä ja managereita, jotka hänen mukaansa tekevät asioiden järjestelyn itsekorostamisensa takia vaikeaksi.

Konsertit ja veteraanitennisturnaukset on useimmiten pidetty Andersuddenissa, johon Wiklöf on rakennuttanut kesäasunnon ja urheiluareenan. Andersuddenissa on myös miehen mittava taidekokoelma.

Wiklöfin korostaa haluavansa tehdä hyvää. Hän sponsoroi monia urheilu- ja kulttuuritapahtumia Ahvenanmaalla. Maarianhaminan IFK:n jalkapalloilu pääsarjatasolla ei onnistuisi ilman Wiklöfin tukea.

IFK Mariehamn juhli jalkapallon Veikkausliigan mestaruutta 2016. Wiklöf tukee seuraa merkittävästi.

Anders Wiklöf kirjoittaa puolustavansa pohjoismaista hyvinvointivaltiota, joka pyrkii takaamaan myös heikoimmille hyvän elämän. Toki Wiklöf lentää yksityiskoneella ja saattaa piipahtaa Nizzassa pariksi tunniksi. Jos sataa, niin hän palaa kotiin.

Kirjan mukaan miljonäärillä on voimakas oikeudenmukaisuuden tunne. Hän kiivastuu huonosta vanhustenhoidon tilasta ja vaatii poliitikkoja vastuuseen. Toimittajia hän haukkuu laiskoiksi, koska nämä kirjoittavat vain hoitajamitoituksen desimaaleista.

"Hallussani on paperi, jossa minut todistetaan rehelliseksi mieheksi, kaikki rahani on ansaittu laillisin keinoin"

Kirjailija Staffan Bruun sai puolitoista vuotta sitten Anders Wiklöfiltä puhelun, jossa tämä kyseli ohjeita kirjan tekemiseen. Bruun ryhtyi työhön itse.

– Tunsin Wiklöfin ennalta, koska olin haastatellut häntä monta kertaa Huvudstadbaletiin, mutta en tuntenut häntä sen paremmin, Bruun kertoo.

Bruun haastatteli Wiklöfiä useita kertoja tämän omistamassa Arkipelag-hotellissa Maarianhaminassa. Lukuisia istuntoja myös peruuntui, kun Wiklöfin työhön liittyvät menot ohittivat sovittujen tapaamisten aikataulut.

– Bill Clinton tarina tuli mukaan viime hetkillä, sillä kirja oli jo taitettu, mutta sivuja vaihtamalla sekin saatiin mukaan, Bruun kuvailee nopeatempoista kirjan käsikirjoituksen muotoutumista.

Kirjailija Staffan Bruun ja Anders Wiklöf. Marco Boman

Suuri kysymys siitä, miten Wiklöf on miljoonansa luonut, jää kirjassa selvittämättä. Se on edelleen mysteeri Staffan Bruunille ja ehkä Wiklöfille itselleenkin. Jo 80-luvulla hän oli Ålandsbankenin omistajia ja osti Birka Line -varustamon.

Bruunin mukaan yksi selitys on ainakin se, ettei Wiklöf 80-luvulla tuhlannut, vaan kaikki pantiin säästöön.

– Hän on tarkka. Olen imponeerattu siitä, miten hän onnistuu aina. Tietää, mihin sormensa laittaa, kirjailija kuvaa kohdettaan.

Työläistausta näkyy siinä, että Anders Wiklöf lounastaa edelleen miltei joka päivä vanhojen lapsuuden kaveriensa kanssa. Linnanjuhlien kutsuihin hän on vastannut kieltävästi.

Staffan Bruun on itse asunut kesät pikkupojasta lähtien Ahvenanmaalla. Hän tietää, miten mantereelta tulleita vieroksutaan. Wiklöfin isän kohtelu ei siis yllätä, mutta Bruunin mukaan tämä näkyy Anders Wiklöfin asenteissa.

Mijonääri on selkeästi ahvenanmaalainen, mutta kammoksuu niitä, jotka haluavat muuttaa saarimaakunnan itsenäiseksi.

– Anders on hyvin tarkka siitä, että Ahvenanmaa on osa Suomea, Bruun toteaa.

Luurankoja Bruun ei haastattelujen aikana Wiklöfin kaapista löytynyt poikavuosien tempauksia lukuun ottamatta.

– Hän kertoi avoimesti kolttosistaan. Olihan meillä hauskaa, oli useimmiten kommentti niistä.

Ahvenanmaalaiset lienevät hieman ylpeitä miljonääristään. Ei haittaa, että Wiklöf omistaa kaupat ja ravintolat, sillä rahat kiertävät takaisin maakuntaan.

Lue myös:

Edelfeltistä maksettiin ennätyshinta – Ristiäissaatto-teoksen osti tunnettu ahvenanmaalainen taiteenkeräilijä Anders Wiklöf

Superrikkaiden promilleen lukeutuva avautuu nyt omalla nimellään – järkyttyi, kun olennainen asia loistaa poissaolollaan (siirryt toiseen palveluun) (Talouselämä)