Britannian parlamentissa odotettavissa myrskyä: kapina muhii, liikkuuko maa kohti brexitiä vai vaaleja – Katso täysistunto suorana kello 16 alkaen

Sopimuksettoman EU-eron vastustajilla oletetaan olevan enemmistö parlamentin alahuoneessa. He voivat tämän illan aikana käynnistää tapahtumasarjan, joka johtaa uusiin vaaleihin ja brexitin lykkääntymiseen.

Britannian parlamentti palaa tiistaina kesätauoltaan ja sen odotetaan aloittavan välittömästi EU-eron käsittelemisen. Yle näyttää tämän sivun kautta suorana lähetyksenä parlamentin täysistunnon. Lähetys alkaa Suomen aikaa kello 16.

Keskustelun pääaihe tulee olemaan, eroaako Britannia EU:sta ilman erosopimusta. Tämän ratkaisun pelätään aiheuttavan maahan kaaoksen ja talosromahduksen.

Pääministeri Boris Johnsonin johtama hallitus sanoo olevansa valmis sopimuksettomaan eroon, ellei neuvottelutulokseen EU:n kanssa päästä ennen eropäivää 31. lokakuuta. Hallitus on jo saanut läpi toiveensa, että parlamentin istuntoaikaa on rajoitettu, joten kansanedustajilla on hyvin niukasti aikaa yrittää muuttaa brexitin toteutumista.

Sopimuksetonta brexitiä vastustavien kansanedustajien odotetaan kokouksessa vaativan, että parlamentissa sallitaan esityslistasta poiketen brexit-asian käsittely. Tämä on mahdollista, sillä parlamentin ohjeet sallivat pakottavissa tilanteissa esityslistasta poikkeamisen.

Tämän jälkeen sopimuksetonta no-deal-brexitiä vastustavien kansanedustajien odotetaan BBC:n mukaan (siirryt toiseen palveluun) esittävän lakia, jolla pääministeri velvoitetaan pyytämään EU:lta eroprosessin lykkäämistä ensi vuoden tammikuun loppuun.

Britannian tiedotusvälineet laskevat kiivaasti, onko tällä esityksellä riittävästi kannatusta. Johnsonin hallituksen enemmistö on äärimmäisen niukka, se on vain yhden edustajan varassa.

Verkkojulkaisu Buzzfeedin mukaan (siirryt toiseen palveluun) kapinallisia hallituspuolueen edustajia on ainakin 14. Tämä tarkoittaa, että esitys brexitin lykkäämiseksi menisi läpi.

Boris Johnson puhumassa parlamentissa Lontoossa 25. heinäkuuta. Jessica Taylor / AFP

Pääministeri Johnson on jo ennakoinut tätä. Hän on ilmoittanut, että jos hallitus häviää äänestyksen, se määrää uudet vaalit, jotka pidettäisiin jo lokakuun 14. päivä.

Johnsonin mukaan hallitusta vastaan äänestäneet konservatiivipuolueen kansanedustajat erotetaan puolueesta ja he eivät voi enää asettua ehdolle konservatiivien ehdokkaina.

Parlamentin keskustelujen aikataulu

Puhemies John Bercow voi vielä muuttaa aikatauluja, mutta seuraavassa aikataulu on esitetty BBC:n arvion mukaisesti.

Istunto alkaa Suomen aikaa kello 17.30, jolloin ulkoministeri Dominic Raab vastaa kansanedustajien kysymyksiin ajankohtaisista aiheista. Brexit-kiista nousee melko varmasti esiin jo tuolloin.

Kello 18.30 puhumaan tulee pääministeri Johnson. Hänen on määrä kertoa Ranskassa viime viikolla pidetystä rikkaiden teollisuusmaiden G7-kokouksesta. Nähtäväksi jää, kuinka hyvin kansanedustajat malttavat pysyä tässä aiheessa.

Kello 20.30 pidetään toinen ministerin kyselytunti, ennakkotietojen mukaan rautatieaiheista.

Kello 20 jälkeen kansanedustajien odotetaan esittävän puhemiehelle esityslistan muutosta, eli poikkeuksellista keskustelua Britannian EU-erosta. Asiasta äänestetään. Aloite tähän jätettiin jo aiemmin päivällä.

Jos asialistan muutos menee läpi, parlamentti keskustelee asiasta kello 21 alkaen mahdollisesti kolmen tunnin ajan.

Äänestys, jossa parlamentti ottaisi brexit-asiassa päätösvallan, tapahtunee viimeistään ennen kello yhtä Suomen aikaa aamuyöllä.

