Polkupyörä nanoselluloosasta, kuulokkeet hämähäkinsilkistä – tulevaisuuden hyödykkeet ovat uusiokäytettäviä ja myrkyttömiä

Nanoselluloosasta tehty polkupyörän runko on kevyt ja kestävä, mutta ei sateen kestävä. Antti Lähteenmäki/YLE

Aalto-yliopiston Designs for a Cooler Planet -näyttelyssä on esillä useita prototyyppejä tulevaisuuden tuoteratkaisuista.

Ihmisten päivittäisiä kulutustottumuksia halutaan muuttaa ilmastonmuutoksen torjumiseksi tai ainakin hidastamiseksi.

Nykyteknologia on valjastettu avuksi tässä ylevässä tavoitteessa ja Aalto-yliopiston biomateriaalitutkimus kantaa oman kortensa kekoon useilla käyttöhyödykkeillä, joiden toivotaan ratkaisevan tiettyjä kysymyksiä tulevaisuudessa.

Espoon Otaniemessä, Dipolin galleriassa, avataan torstaina 5. syyskuuta Designs for a Cooler Planet -näyttely, jossa on esillä Aalto-yliopistossa kehitettyjä prototyyppejä erilaisista tulevaisuuden käyttöesineistä.

Esimerkiksi nanoselluloosamateriaalien kerrotaan olevan joustavia, turvallisia ja ympäristöystävällisiä. Niillä saatetaan jonain päivänä korvata erilaisia muoveja, joita käytetään vaikkapa tekstiileissä tai sisustusmateriaaleissa.

Kim-Niklas Antin testaa nanoselluloosapyörää. Antti Lähteenmäki/YLE

Polkupyörän runko luonnonmateriaalista

Polkupyörien valmistuksessa käytetään runsaasti muovia ja hiilikuitua, joiden korvaajaksi kaavaillaan esimerkiksi nanoselluloosaa.

Kyse on tavallisesta sellukuidusta, joka on pilkottu erittäin pieniksi palasiksi. Riittävän pieneksi pilkottuna kuidun puumainen rakenne katoaa, jolloin saadaan lujaa luonnonmateriaalia esimerkiksi putkimaisessa muodossa – joka ei tosin kestä vettä.

– Kuivuessaan nanoselluloosa tekee sellaisen kaksoiskaarevan muodon ja sitä kautta saadaan ilman mitään lisäaineita huikean keveitä ja lujia kappaleita, sanoo maailman ensimmäistä nanoselluloosapyörää kehitellyt muotoilija Tiina Härkäsalmi.

Hän uskoo, että muutaman vuoden sisällä kehitetään erilaisia pinnoitusmenetelmiä, joilla nanoselluloosa saadaan vedenkestäväksi.

Muotoilija Tiina Härkäsalmi uskoo nanoselluloosan mahdollisuuksiin. Antti Lähteenmäki/YLE

Sienet ja mikrobit valjastettiin valmistamaan kuulokkeita

Kuulokkeista on tullut erittäin suosittu päivittäinen käyttötavara ja kuulokkeiden valmistuksessa kuluu runsaasti muovia. Monissa kuulokkeissa käytetään sekä kovia että pehmeämpiä materiaaleja.

Mikrobikuulokkeissa nämä kaikki ainesosat on tehty täysin luonnonmukaisten prosessien avulla, mikrobeja ja bakteereja hyödyntäen.

– Kuulokkeiden nahkaosa on sienen tekemää, ihan sienirihmastoa. Siinä ei ole eläinkuntaa käytetty, vaan pieniä mikrobeja. Kuulokkeiden sisäpuolella taas on hämähäkinsilkkiä, joka ei ole hämähäkin tekemää, vaan tässä on mikrobin tuottamaa silkkiproteiinia, kertoo dokumenttiohjaaja ja Korvaa-hankkeen viestintäasiantuntija Nina Pulkkis.

Kova materiaali puolestaan on jo yleisessä käytössä olevaa, biohajoavaa PLA-muovia. Kuulokkeiden muut osat ovat sen sijaan täysin koeasteella olevia materiaaleja, joita ei ole varsinaisesti sovellettu aiemmin missään muualla, Pulkkis sanoo.

Nina Pulkkis ja luonnonmukaiset mikrobikuulokkeet. Antti Lähteenmäki/YLE

Sähköpotkulauta kokoon taittuvana design-versiona

Helsingissä suureen suosioon tänä kesänä nousseet sähköpotkulaudat herättävät tunteita puolesta ja vastaan.

Aalto-yliopistossa ryhdyttiin jo vuosi sitten kehittämään ketterää, kompaktia ja tyylikästä potkulautaa, joka olisi ympäristöystävällinen korvike kaupunkiautoilulle.

Muotoilijaopiskelija Jukka Jokisen versio on rakennettu perinteisemmistä materiaaleista, muun muassa alumiinista ja puusta.

– Haluttiin tehdä elegantti potkulauta, ne perusmallithan ovat aikamoisia härveleitä. Kokoon taittuminen oli myös olennainen osa kehitystyötä, siihen haluttiin uusia konsepteja.

Jokisen mukaan tarkoitus on, että sähköpotkulautaa olisi helppo kuljettaa mukana julkisissa liikennevälineissä.

Kauniisti muotoiltu sähköpotkulauta on Jukka Jokisen käsialaa. Antti Lähteenmäki/YLE

Vettähylkiviä tekstiilejä päästöttömistä ja kierrätettävistä materiaaleista

Myös tekstiili- ja vaateteollisuus ovat saamassa uusia, ympäristöystävällisempiä tuulia Aalto-yliopiston suunnalta.

Gore-Tex on tuttu tuotemerkki vettähylkivissä vaatteissa, mutta se on hankalasti kierrätettävää materiaalia. Aalto-yliopistossa on kehitetty vielä tutkimusvaiheessa oleva menetelmä uudelle biopohjaiselle vedenhylkivyyskäsittelylle.

Ioncell-prosessissa puolestaan selluloosa liuotetaan uudenlaisella ionisella nesteellä, jonka jälkeen siitä voidaan tehdä kestäviä tekstiilikuituja kuiva-märkäkehruumenetelmällä.

Näin voidaan muuttaa käytetyt puuvillatekstiilit, vanhat sanomalehdet tai pahvi uusiksi tekstiilikuiduiksi ilman haitallisia kemikaaleja.

Valmistusprosessi on suljettu, jolloin samoja kemikaaleja käytetään aina uudelleen, joten päästöjä tai hävikkiä ei synny.