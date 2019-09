Viiden tähden liikkeen kannattajat äänestävät Italian hallituksen kohtalosta netissä – uusi hallitusohjelma jakaisi hövelisti rahaa kansalle

Nyt on nettiklikkauksella merkitystä.

Viiden tähden liikkeen runsaat satatuhatta kannattajaa pääsevät ratkaisemaan nettiäänestyksessä, syntyykö Italiaan uusi hallitus vai ovatko edessä ennenaikaiset vaalit.

Äänestys on auki iltaseitsemään asti Suomen aikaa ja etukäteen arvioidaan, että noin puolet puolueen rekisteröityneistä kannattajista antaa äänensä. Jo kahden ensimmäisen tunnin aikana noin 30 000 kannattajaa kävi antamassa äänensä.

Kysymys on muotoiltu näin: "Oletko samaa mieltä siitä, että Viiden tähden liikkeen tulee muodostaa yhdessä Demokraattisen puolueen kanssa hallitus, jota johtaa Giuseppe Conte?"

Yhteistyö keskustavasemmistolaisen Demokraattisen puolueen kanssa ei välttämättä ole ideaaliratkaisu kaikille Viiden tähden liikkeen jäsenille, koska Demokraattinen puolue edustaa vakiintunutta poliittista eliittiä eli juuri sitä, mitä populistinen liike vastustaa.

Toisaalta vaihtoehtokaan ei houkuttele: Viiden tähden liikkeen kannatus on mielipidetiedustelujen mukaan romahtanut viime parlamenttivaalien runsaasta 32 prosentista noin pariinkymmeneen prosenttiin (siirryt toiseen palveluun). Joten jos hallitusta ei muodostettaisi ja jouduttaisiin järjestämään vaalit, parlamenttipaikat hupenisivat roimasti.

Viiden tähden liikkeen suoraa nettidemokratiaa on myös kritisoitu siitä, että se on altis kyberhyökkäyksille. Huhtikuussa Italian tietosuojaviranomainen sakotti puolueen käyttämää Rousseau-äänestysalustaa siitä, että se ei suojele riittävästi käyttäjien henkilötietoja.

– Ennen kuin parlamentin kamarit ovat päässeet äänestämään uudesta hallituksesta, uuden hallituksen kohtalo asetetaan ensin puolueen kannattajien päätettäväksi yksityisen yrityksen ylläpitämällä nettialustalla, jota ei valvota, paheksui Forza Italian kansanedustaja Mariastella Gelmini.

Entinen perustuslakituomioistuimen tuomari Sabino Cassese kirjoitti Corriere della Sera -lehdessä (siirryt toiseen palveluun), että on ristiriitaista antaa muutaman kymmenen tuhannen nettiäänestäjän saattaa toimia niiden liki 11 miljoonan italialaisen tahtoa vastaan, jotka maaliskuussa 2018 äänestivät Viiden tähden liikettä.

Viiden tähden liikkeen johtaja Luigi Di Maio kommentoi tiistaina lounastauolla medialle liikkeensä meneillään olevaa jäsenäänestystä. Alessandro Di Meo / EPA

Toisaalta suora nettidemokratia on Viiden tähden liikkeen perusperiaatteita: kaikki linjaukset alistetaan kannattajien hyväksyttäväksi. Sivustoa ylläpitävä Casaleggio Associati -yhtiö ilmoittaa, että sivusto on päivitetty viisi kuukautta sitten ja tietoturva on viimeisintä huutoa.

Maanantaina julkaistun mielipidetiedustelun mukaan 51 prosenttia Viiden tähden liikkeen kannattajista kannattaa hallitusyhteistyötä, Demokraattisen puolueen kannattajista 69 prosenttia.

Äänestyksen tuloksia odotetaan klo 20.30 mennessä Suomen aikaa.

Kansalaisten tarpeet etusijalla

Uudessa hallitusohjelmassa on 26 kohtaa. Median saaman ohjelmaluonnoksen mukaan sen kantavana ajatuksena on kansalaisten tarpeiden tyydyttäminen.

Samalla Italian pitäisi pitää valtaisan valtiovelan – 132 prosenttia bruttokansantuotteesta vuonna 2018 – takia budjettia edes jotakuinkin kurissa.

EU-komission kesäkuisen ennusteen mukaan Italian velka olisi noussut ensi vuonna jo 135 prosenttiin BKT:sta ja budjettivaje 3,5 prosenttiin. Italia vältti EU:n sanktiot vain tekemällä kesällä viime hetken säästöjä (siirryt toiseen palveluun) liki kahdeksalla miljardilla eurolla.

Nyt hallitusohjelma anelee EU:lta suurempaa joustavuutta (siirryt toiseen palveluun)nykyisten budjettisääntöjen "liiallista jäykkyyttä" vastaan. Joustavuutta tarvitaan, jotta hallitusohjelman lupaukset voitaisiin toteuttaa.

– On tarve säännöille, jotka myös edistävät talouskasvua, ei pelkästään vakautta, sanotaan amerikkalaisen mediayhtiön Bloombergin saamassa luonnoksessa. (siirryt toiseen palveluun)

Hallitusohjelma painottaa sosiaalista oikeudenmukaisuutta. Minimipalkka aiotaan ottaa käyttöön sekä lisätä panostusta koulutukseen, tutkimukseen ja sosiaaliturvaan. Tammikuulle suunniteltu arvonlisäveron korotus aiotaan välttää, mutta sen takia budjetista on löydettävä säästökohteita 23 miljardin euron edestä.

Monikansallisille internetyrityksille aiotaan määrätä uusi vero. Moottoriteiden hallintasopimuksia luvataan tarkastella uudelleen, mikä on tärkeä uutinen muun muassa Atlantia-konsernille, jonka oikeutta periä moottoritiemaksuja vaadittiin purettavaksi Genovan runsaan vuoden takaisen siltaturman jälkeen.

Parlamentin jäsenten määrää aiotaan vähentää ja EU:n kanssa neuvotella uusista siirtolaisuussäännöistä.

Uuden hallituksen pääministeriksi ehdolla oleva Giuseppe Conte neuvottelee vielä tulevien hallituskumppanien kanssa tänä iltana. Ministeripaikoista pitää vielä neuvotella, Viiden tähden liikkeen johtajan Luigi Di Maion rooli on ainakin auki. Hän toimi edellisen hallituksen varapääministerinä, teollisuus- ja työvoimaministerinä.

Lähteet: AFP, Reuters