Tällaista on toimittajan arki Filippiineillä ja Venäjällä – tekaistuja syytteitä ja lavastettuja huumerikoksia

Suomi on sananvapauden mallimaa, mutta monessa muussa maassa riippumaton journalismi on uhattuna.

Toimittajia uhkaillaan, vangitaan ja jopa murhataan heidän juttujensa vuoksi. Unescon mukaan viime vuonna maailmalla tapettiin ainakin 99 toimittajaa.

Nyt kaksi kaksi tunnettua toimittajaa kertoo Ylelle, miten heidät on yritetty vaientaa – turhaan.

Maria Ressa, Rappler-uutissivuston päätoimittaja, Filippiinit

Maria Ressa on suututtanut Filippiinien hallinnon kritisoimalla presidentti Rodrigo Duterten “huumesotaa”, jossa on kuollut tuhansia ihmisiä. Ressaa vastaan on nostettu useita oikeusjuttuja (siirryt toiseen palveluun), joista osa on kesken. Häntä on syytetty muun muassa veronkierrosta.

Ressan mielestä syytteet ovat tekaistuja, ja niiden tarkoitus on hiljentää hänet.

– Se on ehdottomasti poliittista häirintää, mutta kai se tarkoittaa, että teemme hyvää työtä toimittajina. Siksi jatkamme työtämme, Ressa sanoo.

Ressan mielestä Filippiinien hallinto vaientaa arvostelua ja manipuloi kansalaisia sosiaalisessa mediassa. Hänen mukaansa Rapplerin data osoittaa, että Duterten hallinto on masinoinut somessa valheita levittävää verkostoa. Myös Ressan kimppuun on hyökätty somessa aggressiivisesti.

– Kyse on patrioottisesti trollauksesta, verkossa tapahtuvasta valtion tukemasta vihasta.

Filippiiniläiset ovat somen käytössä (siirryt toiseen palveluun) maailman kärkeä. Ressan mukaan somen valta on jo ohittanut perinteisen median Filippiineillä.

– Valheet paisuvat sosiaalisessa mediassa ja muuttuvat faktoiksi. Se on uusi tapa, jolla autoritarismiin siirtyvät valtiot kontrolloivat ihmisiä demokratiassa. Kun jotain toistetaan tarpeeksi usein, siitä tulee fakta.

– Tavoite on saada ihmiset epäilemään instituutioita, koska jos emme tiedä, kehen luottaa, äänekkäin voittaa. Tässä tapauksessa se on presidentti Duterte.

Ressan mielestä ei ole sattumaa, että moniin maihin on valittu autoritaarisia johtajia.

– Some on mahdollistanut sen, ja myös sosiaalisen median alustat ovat siitä vastussa. Suuri kysymys on, keistä tulee uusia portinvartijoita. Jos some-alustat teeskentelevät, etteivät ne ole niitä, demokratian asema alkaa heikentyä kaikissa maailman maissa.

Ivan Kolpakov, Meduza-uutissivuston päätoimittaja, Venäjä/Latvia

Kremlistä riippumaton kriittinen Meduza-uutissivusto ei ole Venäjän hallinnon mieleen. Eräs päivä Meduzan työntekijän kodista löytyi huumeita. Joku ulkopuolinen oli laittanut ne sinne. Tarkoitus oli saada tekaistu syy, jolla toimittajaa voitiin syyttää huumerikoksesta.

– Mietin, että nyt tämä alkoi. Se on helpoin tapa tuhota ihmisen elämä, sanoo Meduzan päätoimittaja Ivan Kolpakov.

Venäjän media ja kansalaiset nousivat kuitenkin puolustamaan toimittajaa rajusti, ja hänet vapautettiin muutamassa päivässä.

– Kukaan ei voinut uskoa sitä todeksi. Eikä usko vieläkään. Miksi se muutti Venäjää? Siitä tuli poliisin mielivaltaisen toiminnan vastustamisen symboli. Kaikki tuntevat turvattomuutta poliisin edessä.

Verkkomedia Meduza toimii Latvian Riiasta käsin, koska Venäjällä riskit olisivat liian suuret. Kolpakovin mielestä Venäjä ei ole toimittajille turvallinen maa.

–Jos haluamme tehdä luotettavan julkaisun, meidän täytyy tehdä se ulkomailla. Toimittajia todella tapetaan ja yritetään tappaa.

Kolpakovin mukaan valtio painostaa mediaa myös omistajien, investoijien ja päätoimittajien kautta.

– Valtio kontrolloi 80:aa prosenttia markkinoista välillisesti tai suoraan tai Putinia ja Kremliä lähellä olevien oligarkkien kautta. Se on tunkeutunut aggressiivisesti internetiin.

Kolpakov sanoo, että viime vuosina on myös säädetty kymmeniä lakeja, joiden turvin julkaisuja voidaan sulkea. Viestintäviranomainen voi blokata minkä tahansa sivun.

– Meduzan tunnuslauseen mukaan uskomme, ettei myönteinen muutos yhteiskunnassa ole mahdollinen ilman sananvapautta.

Artikkeli on osa juhlaviikkoa Ylen tv-uutiset täyttävät 60 vuotta. Julkaisemme juhlaviikon kunniaksi useita erikoissisältöjä.

