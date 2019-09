Mitä Postille pitäisi tehdä? Katso 4 vaihtoehtoa Sipilän pörssiajatuksista Rinteen "sote-ideoihin"

Mitä tehdä valtionyhtiölle, jonka liiketoiminnan perusta kutistuu uskomatonta vauhtia?

Digitaalisuuden murros on mullistanut Postin toiminnan perusteellisesti. Kymmenessä vuodessa kuljetettavien kirjeiden määrä on pudonnut puoleen. Toisaalta nettikaupoista tilaaminen on tarjonnut markkinoita pakettien kuljettamiseen.

Yritys on myös kokeillut mahdollisia ansaintakeinoja logistiikasta ruohonleikkuuseen.

Valtio on Postin ainoa omistaja. Antti Rinteen (sd.) hallitus on jo kolmas, joka painii Postin rakennemuutoksen kanssa ja joutuu miettimään, mitä yhtiön kanssa tehdään. Rinteen hallitus perustaa työryhmän, jonka tehtävä on etsiä Postille "tulevaisuusratkaisu". Tehtävää kuvataan hallituslähteistä vaikeaksi.

Keskustelimme useiden hallituslähteiden kanssa edellisistä ja nykyisestä hallituksesta. Ainakin näitä keinoja Postin pelastamiseen on harkittu tai tutkitaan jatkossa:

1. Pilkotaan Posti

Postin liiketoiminnasta osa on yleispalveluvelvoitteen piirissä. Se tarkoittaa, että kirjeet on pakko viedä perille, vaikka toiminta menisi tappiolle. Tällaista postia on noin viisi prosenttia lähetyksistä.

Jyrki Kataisen (kok.) ja Juha Sipilän (kesk.) hallitusten aikana on selvitetty, voisiko yhtiön pilkkoa: siinä olisi erikseen tuottava liiketoiminta ja pakolliset, kannattamattomat tehtävät. Silloin kannattamattomiin toimintoihin pitäisi kuitenkin pumpata valtion tukea.

Rinteen hallituksessa Postin pilkkomista ei pidetä kovin todennäköisenä, mutta vaihtoehtoa ei ole suljettu pois.

2. Tehdään Postista pörssiyhtiö

Juha Sipilän hallitus tutki, voisiko Postista tehdä pörssiyhtiön.

Osa valtion omistuksesta siirrettiin kehitysyhtiö Vakeen. Esimerkiksi johdon palkitsemisessä Sipilän hallitus rinnasti Postin pörssiyhtiöihin, joissa johdon palkkiot voivat olla korkeammat kuin muissa yrityksissä.

Pörssiin viemisestä kuitenkin luovuttiin, sillä se tuntui liian vaikealta, kuten muutkin vaihtoehdot.

3. Keksitään Postille uutta bisnestä

Rinteen hallitus miettii, voisiko Postin jakeluverkkoa käyttää muuhunkin kuin postin jakamiseen. Pääministeri Antti Rinne väläytti Ylen haastattelussa, että Postin voisi kytkeä soteen, jolloin työntekijät kurkkaisivat samalla, mitä asukkaalle kuuluu.

Posti kokeili jo aiemmin tarjota muita palveluita, mutta esimerkiksi ruohonleikkuu oli postinjakajien työnkuvassa vain hetken. Nyt Postista voi ostaa esimerkiksi kotipalvelua ja sairaanhoitoa.

Ylen tietojen mukaan Rinteen hallituksessa ajatellaan, että jos osaa Postin toiminnasta pitää jotenkin tukea, samalla siitä voisi saada nykyistä enemmän irti. Hallituksessa on mietitty, voisiko postinjaon yhteydessä viedä perille esimerkiksi vanhusten aterioita tai lääkkeitä.

4. Osinkojen sijaan toimivampi Posti

Valtio on saanut Postista viime vuonna vajaan 30 miljoonan euron osingot. Rinteen hallitus harkitsee, pitäisikö osinkoja ottaa rakennemuutoksen kourissa olevasta yhtiöstä ulos nykyistä vähemmän, omistajaohjausministeri Sirpa Paatero (sd.) kertoi tiistaina tiedotustilaisuudessa.

Jos yhtiön ei tarvitsisi maksaa valtiolle näin suurta osinkoa, sen ei tarvitsisi hakea kustannussäästöjä alentamalla työntekijöiden palkkaa, Ylelle arvioidaan.

Hallituksella on myös haluja puuttua postilaisten työehtoihin, jotta ne olisivat entistä joustavampia sen suhteen, mitä töitä kukin työntekijäryhmä tekee. Toisaalta tuottavan bisneksen voitoilla voisi tukea kannattamatonta toimintaa.

