Pariskunta ryhtyi nälkälakkoon vakuutusyhtiötä vastaan – taustalla yksi Suomen pisimmistä oikeustaisteluista

Nälkälakko on herättänyt Marketta ja Jari Hautakorven mukaan etenkin opiskelijoiden huomion.

Nälkälakko on herättänyt Marketta ja Jari Hautakorven mukaan etenkin opiskelijoiden huomion. Kirsi Matson-Mäkelä / Yle

Yksi Suomen pisimmistä oikeustaisteluista on johtanut nälkälakkoon. Ikaalisissa asuvat Marketta ja Jari Hautakorpi aloittivat nälkälakon tiistaina vakuutusyhtiö Turvan konttorin edustalla Tampereella.

Hautakorvet ovat käyneet oikeutta 25 vuotta kaikissa mahdollisissa oikeusasteissa useaan kertaan.

Hovioikeuden mukaan Marketta Hautakorpi on kolarin takia työkyvytön, mutta tapaturmavakuutusyhtiö Turvan mukaan työkykyinen.

Kaikki alkoi 16. syyskuuta 1993, kun Marketta Hautakorven perään ajettiin. Silloin 26-vuotias Hautakorpi oli ajamassa Tampereelta töistä kotiin.

Hautakorven niskaan tuli retkahdusvamma. Aluksi peräänajajan liikennevakuutusyhtiö maksoi korvauksia, mutta sitten se lopetti, koska katsoi, etteivät kivut johdu kolarista.

Sen jälkeen riitaa on käyty useissa oikeusasteissa kahta vakuutusyhtiötä ja Hautakorpien juristia vastaan.

Hautakorpien oikeustaistelu on ollut julkisuudessa useaan kertaan. Aamulehti kirjoitti heistä laajan artikkelin vuonna 2016 (siirryt toiseen palveluun).

"Meille riittää"

Pariskunta päätyi tällä hetkellä nälkälakkoon, koska katsoo, ettei sillä ole muuta vaihtoehtoa. He kokevat tilanteen niin epäoikeudenmukaiseksi.

– Meille riittää. 25 vuotta tuli täyteen, kun olen taistellut oikeustaistelua peräänajokolarista. Silti saan 15 prosenttia eläkettä, eikä sillä ihminen elä, Marketta Hautakorpi kertoo Ylelle.

Hautakorpi kertoo kipujen olevan yhä päivittäisiä, ja hän joutuu syömään vahvoja lääkkeitä.

Nälkälakosta kertoi ensin Aamulehti (siirryt toiseen palveluun).

Vaarallinen nälkälakko

Hautakorvet ovat olleet esimerkiksi korkeimmassa oikeudessa kuusi kertaa, mikä kuvaa oikeustaistelun poikkeuksellisuutta.

Pariskunta on menettänyt oikeustaisteluissa kaiken omaisuutensa. He ovat eläneet yhteensä 1 500 euron työkyvyttömyyseläkkeillä. Nälkälakko on hengenvaarallinen miehen terveyden takia.

Hautakorvet kertovat nälkälakosta autonsa teippauksissa. Kirsi Matson-Mäkelä / Yle

Aiemmin kilpa-ajajana toiminut Jari Hautakorpi sairastaa kakkostyypin diabetestä.

– Mieheni on ollut yli kaksi vuotta dialyysipotilas. Hän kieltäytyi eilen hoidoista, Marketta Hautakorpi sanoo.

Työkyvystä kiista

Pitkässä kiistassa on kyse siitä, onko Marketta Hautakorpi työkykyinen.

Vuonna 2000 Turun hovioikeus päätti, että Marketta Hautakorpi on kokonaan työkyvytön kolarin takia. Hän sai 340 euroa kuukaudessa liikennevakuutusyhtiöltä. Tapaturmakuutusyhtiö Turvan lausunnon mukaan Marketta Hautakorpi on kuitenkin työkykyinen.

Yksi monimutkaisen oikeusvyyhdin ongelma on siinä, että asianajaja vaati Hautakorven puolesta 15 prosenttia ansionmenetyskorvausta liikennevakuutusyhtiöltä ja 85 prosenttia tapaturmavakuutusyhtiöltä. Kun Hautakorpi hävisi oikeuskäsittelyn tapaturmavakuutusyhtiötä vastaan, hän ei saanut valtaosaa korvauksista.

Asianajajaliitto antoi asianajajalle varoituksen huolimattomuudesta, mutta oikeudessa tapaus todettiin vanhentuneeksi.

Vuonna 2013 korkein oikeus katsoi, että Hautakorpien juttu vakuutusyhtiötä ja juristia vastaan oli vanhentunut. Ennakkoratkaisun mukaan vanhentumisaika alkoi jo kanteen vireillepanosta eli vuodesta 1997.

Turvan palvelujohtaja Loviisa Itäkannas sanoo Ylelle, että salassapitovelvollisuuden takia he eivät voi kommentoida tapausta.

– On hyvin valitettavaa, että he ovat päätyneet näin äärimmäiseen ratkaisuun. Yhtiönä olemme aina noudattaneet oikeuslaitoksen päätöksiä ja ohjeistamme asiakkaita, miten muutoksenhakuprosessi voidaan korvauspäätösten osalta käynnistää tarvittaessa, Itäkannas sanoo.

Vakuutusoikeudessa vireillä

Pariskunta käy oikeutta tällä hetkellä Turvaa vastaan vakuutusoikeudessa. Lisäksi toista vakuutusyhtiötä vastaan on tehty kantelu oikeusasiamiehelle.

– Ei ole kuin yksi toivomus, että saamme sopimuksen aikaan. Että Turvan yläkerrasta tullaan ja lopetetaan meidän 25 vuotta kestänyt kärsimys, Marketta Hautakorpi sanoo.

Hautakorpien mukaan he haluavat näyttää, etteivät ihmiset antaisi periksi vakuutusyhtiöille, jos on omasta terveydestä kysymys.

– Toivottavasti tämä päättyy hyvin vielä, Hautakorpi sanoo ja puhkeaa itkuun.