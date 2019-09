Hongkongin johtaja lupaa tänään ratkaisun mielenosoituksiin johtaneeseen juurisyyhyn

Hongkongin kiistelty hallintojohtaja Carrie Lam aikoo keskiviikkona ilmoittaa hallinnon hylkäävän virallisesti kiistellyn lakiesityksen.

Asiasta kertoi South China Morning Posti. Myös muut paikalliset mediat ovat kertoneet mahdollisesta ilmoituksesta.

Mielenosoituksiin johtaneessa lakiesityksessä rikoksesta epäillyt voitaisiin luovuttaa Manner-Kiinaan. Lam on useaan otteeseen aiemmin todennut, että esitys on kuollut ja kuopattu. Medioiden mukaan kyse on kuitenkin ollut vain esityksen lykkäämisestä.

Mielenosoitukset ovat jatkuneet kuukausia ja muuttuneet demokratiaa puolustaviksi.

Hongkongin hallinto on vahvistanut tiedon, jonka mukaan hallinto on siis taipumassa yhteen mielenosoittajien vaatimuksista, lakiesityksestä luopumiseen virallisesti. Yhteensä vaatimuksia on viisi.

Lähteet: Reuters, South China Morning Post -verkkosivut