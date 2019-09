Iranin presidentti toppuuttelee ydinsopua eurooppalaisten kanssa: "Euroopalla on pari kuukautta aikaa täyttää sitoumuksensa"

Iran ja Eurooppa eivät vielä ole tilanteessa, jossa 2015 solmittu ydinsopimus voitaisiin pelastaa, paljasti maan presidentti Hassan Rouhani televisiossa.

– On epätodennäköistä, että pääsisimme ratkaisuun lähipäivinä, hän sanoi uutistoimisto Reutersin mukaan.

Rouhanin mukaan Euroopan täytyy näyttää seuraavan parin kuukauden aikana, että "se täyttää sitoumuksensa".

Rouhani ilmoitti myös toimista, jotka "kiihdyttävät Iranin ydinohjelmaa".

Euroopan Unioni on tarjonnut uutistoimiston mukaan 15 miljardin dollarin lainaa Iranille vastineeksi ydinsovun säilymisestä. Iran on kuitenkin hylännyt tarjouksen.

Iranin apulaisulkoministeri Abbas Araghchi sanoi uutistoimisto AFP:n mukaan, että Iran voi täyttää ydinsopimuksen (JCPOA) ehdot täysimääräisinä vain, jos maa saa myydä öljyään 15 miljardin dollarin arvosta.

Iranin talous on kovilla Yhdysvaltain asettamien talouspakotteiden vuoksi. Yhdysvallat on irrottautunut sopimuksesta, jota presidentti Donald Trump on luonnehtinut "erittäin huonoksi."

Iran ilmoitti keskiviikkona vapauttavansa haltuunottamansa brittiläistankkerin seitsemän miehistön jäsentä. Iran otti haltuunsa Stena Impero -tankkerin 19. päivä heinäkuuta sen jälkeen kun Britannia oli ottanut haltuunsa iranilaistankkerin Gibraltarille.

Iran aikoo käynnistää raskasvesireaktorinsa uudelleen

Israelin pääministeri syyttää Euroopan maita Iranin ydinsopimuksen hyysäämisestä

EU:n ulkoministerit huolissaan ydinsopimuksesta – Haavisto: Suomi haluaa edelleen käydä kauppaa Iranin kanssa

Iranin presidentti on valmis neuvottelemaan Yhdysvaltain kanssa ydinsopimuksesta

Iran ilmoitti rikastavansa uraania yli ydin­sopimuksessa sovitun rajan – neuvottelija: "Teheran on antanut tarpeeksi aikaa diplomatialle"

Lähteet: Reuters