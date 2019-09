Mies, koskaan ei ole liian myöhäistä löytää vinot vatsalihakset

Terveysliikunnan viesti on Suomessa melko nuori, vain 20-30 vuotta vanha. Terveysliikunnan yleisviesti on enemmän naisille suunnattu, kun miesten liikunta on pohjautunut liikaa kilpaurheiluun, sanoo KKI-ohjelman kehittämispäällikkö Miia Malvela.