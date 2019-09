Haaveissa veistospuisto ja kantaaottava taide, mutta karhuveistokset tuovat leivän pöytään – Ulla Haglund on Suomen ainoa moottorisahaveistoksia ammatikseen tekevä nainen

Karhu hahmottuu puupölkystä tottunein ottein. Ulla Haglund on ainoa naissahaaja, joka on menestynyt moottorisahaveiston SM-kisoissa.

Ulla Haglundin kotipiha Kruunupyyn Alavetelissä kertoo tulijalle heti, että kyseessä on taiteilijan työtila. Aurinkoisella pihalla paistattelee valmiita ja keskeneräisiä puisia eläinveistoksia siellä täällä. Joukkoon mahtuu myös ihmishahmoja. Eniten näkyy kuitenkin karhuja.

– Ehkä viidestä soitosta neljässä tilataan karhuveistos. Suomalaiset tykkää karhuista.

Ulla Haglund on pohtinut suomalaisten karhurakkautta. Ehkä asiakkaat ovat nähneet naapurin pihalla karhuveistoksen ja haluavat sitten samanlaisen. Saattaahan olla, että mielessä ovat muinaiset uskomukset karhusta suomalaisena pyhänä eläimenä, suojelijana.

– Onhan karhu söpö tietysti. Mutta tykkäisin kyllä tehdä muutakin. Taiteilijan pitää kehittyä ja mennä eteenpäin kohti uusia haasteita.

Onneksi taiteilija on sellaisia saanutkin. Häneltä on tilattu näköisveistos Strömsön kokki Michael Björklundista. Patsas on valmis ja lähdössä ilahduttamaan ravintola-asiakkaita Ahvenanmaalle.

Nyt työn alla on suuri ja kuninkaallinen teos.

– Kokkolan kaupunki täyttää ensi vuonna 400 vuotta. Pohjola Nordenin paikallinen osasto on tilannut minulta veistoksen kaupungin perustajakuninkaasta Kustaa II Aadolfista. Teos on todella suuri ja vielä kesken.

Kuningas Kustaa II Aadolf siirtyy valmistuttuaan Haglundin pihalta Kokkolan kaupunginsalmen varteen, kaupungintalon taakse. Siellä se muistuttaa kaupunkilaisia siitä, että Kustaa Aadolf perusti kaupungin vuonna 1620 eli 400 vuotta sitten. Ville Viitamäki / Yle

Kipinä syttyi kisoissa

Vielä neljä vuotta sitten Ulla Haglund teki huonekalupuusepän töitä. Puunveiston SM-kisat (siirryt toiseen palveluun) Ähtärissä muuttivat kuitenkin kaiken. Siellä työstettiin puuta ja tehtiin taidetta moottorisahalla.

– Mä niin ihastuin tähän lajiin. Se, että voi saada näin hienoa työtä aikaiseksi ihan tämmöisellä moottorisahalla eli kömpelöllä työvälineellä. Se minua kiehtoi!

Ulla Haglund etsi heti kotiin tultuaan käsiinsä miehen moottorisahan. Mies hiukan hämmästeli vaimonsa innostusta, mutta neuvoi, että "narusta vedetään, eikä kärkeä saa käyttää". Niillä ohjeilla Ulla Haglund alkoi sahata.

– Mies tuli hetken päästä katsomaan ja hämmästyi, että "sähän olet tehnyt karhun!". Minä sanoin, että niinhän minä sanoin, nauraa sittemmin varmasti kymmeniä karhuja veistänyt taiteilija.

Ulla Haglund muistelee, että kun hän aloitti työt moottorisahalla neljä vuotta sitten, suurin monikiloinen saha tuntui todella painavalta. Nyt siihenkin on tottunut. Voimaa on tullut lisää. Ville Viitamäki / Yle

Muutaman karhuveistoksen jälkeen taiteilija meni moottorisahalla veistämisen kurssille. Oppi meni perille, koska heti seuraavana vuonna alan vasta aloittanut Haglund menestyi lajin SM-kisoissa. Hän sai pikasahauskisassa (siirryt toiseen palveluun) toisen sijan.

Seuraavina vuosina on tullut SM-kisan (siirryt toiseen palveluun) kolmas sija, kunniamaininta ja pikasahauskisan voitto. Haglund ei kuitenkaan koe, että pikasahaus olisi hänen mieluisin lajinsa.

– Siinä pitää kolmessa tunnissa tehdä valmista. Hiki tulee, eikä lopputulos ole niin viimeistelty kuin haluaisin.

Saavutus on jo sekin, että Ulla Haglund on tällä hetkellä ainoa SM-kisoissa menestystä niittänyt naissahaaja. Kisoihin osallistuu kyllä toisinaan muitakin naisia, mutta toistaiseksi menestystä ei heille ole siunaantunut.

Mikäs se muukaan suomalaisia miellyttäisi kuin karhuveistos. Ulla Haglund tekee nalleistaan yleensä hyväntuulisia veikkoja. Tumma pinta syntyy polttamisen ja terva-öljyseoksen avulla. Ville Viitamäki / Yle

Puisto täynnä eläimiä

Ihmisen mittaisen puunrungon huipusta alkaa melko nopeasti tulla esiin karhun kasvot, kun Ulla Haglund ottaa käteensä sahan.

Puusta poistetaan ensiksi ne palat, jotka eivät ole karhua. Sitten kevyemmällä sahalla alkaa yksityiskohtien hahmottelu. Karhun valmistus aina pintakäsittelyä myöten vie yleensä kolme päivää.

Taiteilija saattaa ensin hahmotella työn paperille. Piirtäminen on tuttu työskentelytapa taidekoulun käyneelle Haglundille. Malli voi löytyä myös valokuvasta, jonka asiakas lähettää. Parasta on, jos asiakas antaa vapaat kädet.

Työn alla on edelleen paljon karhuja, sillä asiakkailta satelee nyt tilauksia tiuhaan tahtiin. Karhut tuovat siis leipää pöytään, vaikka haaveena olisi tehdä myös paljon muuta. Mielessä on esimerkiksi oma veistospuisto.

– Paikka on vielä haussa. Puistossa olisi siellä täällä erilaisia eläimiä pilkistämässä. Lapsille voisi olla vaikka tehtävärata.

Taiteilijan työkalut. Projekti alkaa isolla sahalla ja päätyy carving-laippaiseen viimeistelysahaan. Myös talttoja käytetään. Ville Viitamäki / Yle

Kanadassa Haglund näki pihoilla puusta veistettyjä huonekaluja, joihin oli taituroitu eläimiä ja lintuja. Taiteilija tekisi sellaisia mielellään, mutta epäilee, että suomalaiset ovat liian ihastuneita muovisiin puutarhahuonekaluihinsa.

Moniin kisoihin ja veistotapahtumiin osallistunut naisveistäjä on saanut mediassa paljon huomiota. Se taas on tuonut uusia asiakkaita. Kysymykseen työllä rikastumisesta Haglund naurahtaa:

– Tämä on rikasta elämää, mutta ei rahallisesti.

Ulla Haglundin töitä on myös ITE-museossa Kokkolassa (siirryt toiseen palveluun). Niissä töissä on mukana sanoma. Esimerkiksi Haglundin veistämä yksirintainen nainen on sairastanut rintasyövän. Sellaisia töitä alaveteliläisveistäjä tekisi mielellään lisää.

Kaikki ideat ja ajatukset eivät synny yksin taiteilijan päässä. Myös puu puhuu ja sen oksanpaikat sekä halkeamat.

– Tarkoitus oli äsken veistää tavallinen nalle, mutta kun ryhdyin työhön, huomasin että nallen sylissä on selvästi jotain. Nyt siihen syntyy toinen karhu. Teos onkin pientä karhua sylissään pitävä iso karhu.