Grafiikka: Stina Tuominen / Yle

Loppusanat:

Uniprojektin tuloksina oli välillä huolta ja usein parempaa unta

Kun ensimmäisen mittarin käyttöönottamisesta on kulunut kuukausi, on hyvä miettiä, mitä tuloksia uniprojektillani on ollut.

Oliko laitteista apua? Minulle selvästi oli. Nukun enemmän ja paremmin kuin ennen.

Vaikka tiesin hyvistä unitavoista, unen määrän näkeminen kännykän ruudulla sai panemaan toimeksi: rauhoittamaan iltoja, vähentämään älylaitteita. Nyt nukun useampinä öinä yli seitsemän ja puoli tuntia. Aamuisin olen virkeämpi.

Entä oliko laitteista haittaa?

Hieman. Huonosti nukuttujen öiden jälkeen “tuloksen” näkeminen kieltämättä hieman masensi. Joskus aamuyöllä herätessä en voinut vastustaa kiusausta ja katsoin keskeneräisen yön unitilastoja. Se ei auttanut loppuyön nukkumisessa.

Haluatko lukea vielä vinkkejä oman unen parantamiseen? Tästä testistä saat niitä.