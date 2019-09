Suomen Netflix-kirjasto on hinta-laatusuhteeltaan samaa tasoa Iranin ja Irakin kanssa, eli lähestulkoon maailman surkein

Suomen Netflix-tarjonta on hinta-laatusuhteeltaan yksi maailman heikoimmista, kertoo Comparitech-verkkosivuston (siirryt toiseen palveluun) uusin selvitys.

Suomessa Standard- ja Premium-tileistä maksavat käyttäjät saavat rahalleen kolmanneksi ja neljänneksi vähiten vastinetta, kun tarkastellaan tutkimuksessa mukana olleita 77:ää maata. Basic-palveluista maksavat suomalaiset ovat myös heikoimpien joukossa, mutteivät aivan pohjalla.

Suomen kanssa on samassa jamassa useita Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan maita, kuten Iran, Irak, Qatar, Egypti ja Algeria, sekä Euroopasta muun muassa Tanska, Norja ja Portugali.

Tutkimus on tehty niin, että Netflix-kirjaston sisällön määrää, johon kuuluvat muun muassa tv-sarjat, elokuvat ja dokumentit, verrataan kuukausittain maksettavaan käyttöoikeuteen. Kuinka paljon saat maksulla erilaista katsottavaa, siis.

Nostetaan esimerkiksi Premium-paketit. Kuinka tarjonta ja hinta eroavat maiden välillä?

Kymmenen maata, joissa Netflixin Premium-paketin hinta-laatusuhde on heikoimmillaan

Valtio Kirjaston koko Kuukausihinta ($) Teoreettinen hinta per ohjelma per kuukausi ($) Qatar 2658 14,99 0,00141 Tanska 3525 19,33 0,00137 Saudi-Arabia 2745 14,93 0,00136 Suomi 3349 17,90 0,00134 Yhdistyneet arabiemiirikunnat 2906 15,25 0,00131 Iran 2301 11,99 0,00130 Espanja 3522 17,90 0,00127 Italia 3526 17,90 0,00127 Portugali 3142 15,65 0,00125 Sveitsi 4593 22,40 0,00122

Eniten rahalleen saavat vastinetta sen sijaan muun muassa Intia, Filippiinit, Kolumbia ja Kanada.

Kymmenen maata, joissa Netflixin Premium-paketin hinta-laatusuhde on parhaimmillaan

Valtio Kirjaston koko Kuukausihinta ($) Teoreettinen hinta per ohjelma per kuukausi ($) Intia 5591 11,29 0,00050 Filippiinit 4913 10,57 0,00054 Kolumbia 4282 9,53 0,00056 Kanada 5730 12,78 0,00056 Etelä-Afrikka 4987 11,21 0,00056 Bangladesh 5280 11,99 0,00057 Australia 5349 12,22 0,00057 Nepal 5066 11,99 0,00059 Malesia 4898 12,17 0,00062 Zimbabwe 4788 11,99 0,00063

Comparitech on teknologiaan keskittyvä sivusto, joka pyrkii auttamaan kuluttajia tekemään järkeviä kulutuspäätöksiä tarjoamalla ajantasaista informaatiota, välineitä ja tutkimustietoa.

Miksi maiden välillä on suuria eroja?

Eri maissa on tarjolla eri määrä katsottavaa eri hintaan.

Suurin valikoima on Yhdysvalloissa, jonka asukkaiden Netflix-kirjastoista löytyy yhteensä 5 879 erilaista ohjelmaa. Vähiten katsottavaa on Iranissa, jonka Netflixissä on vain 2 301 ohjelmaa.

Matematiikka lukujen takana Jutussa esitellään taulukot maista, joissa Premium-paketti on hinta-laatusuhteeltaan hyvä, sekä maista, joissa se on huono. Kun jutun taulukoissa esiintyvän yksittäisen ohjelman kuukausittainen hinta on laskettu, on kirjaston koko kerrottu potentiaalisten yhtäaikaisten katsojien määrällä. Basic-pakettia katsoa yhtäaikaisesti vain yhdeltä päätteeltä, kun taas Standardin ja Premiumin kohdalla määrät ovat kaksi ja neljä.

Esimerkkinä: Intian Netflixin Premium-paketissa yksittäisen ohjelman hinta per kuukausi on laskettu niin, että kirjaston koko (5 591) on kerrottu ensiksi neljällä, ja vasta sitten sillä on jaettu paketin kuukausihinta.

Et oikeasti koskaan maksa Netflixin yksittäisistä ohjelmista erillistä hintaa. Hinta on laskettu vain, jotta eri Netflix-kirjastojen hinta-laatusuhteita voidaan vertailla.

Jutussa hinta-laatusuhteella tarkoitetaan käytännössä hinta-määräsuhdetta, eli kuinka paljon katsottavaa saat maksamallasi hinnalla. Netflixin ohjelmiston laatuvertailua ei ole tehty, sillä eri ihmiset pitävät arvossaan erilaisia sisältöjä.

Digital Media Finland on digitaalisen maailman liiketoimintamalleihin erikoistunut konsultointiyhtiö. Sen konsultin Tommi Rissasen mukaan Netflix-kirjastojen sisältöerot johtuvat tv-sarjojen ja elokuvien, oikeuksista, jotka neuvotellaan ja myydään jokaiseen maahan erikseen.

– Rahastahan tässä on kysymys, Rissanen sanoo.

Rissanen näkee, että Suomen Netflix-sisällöt ovat kehittyneet positiiviseen suuntaan. Kun palvelu tuli Suomeen ensimmäistä kertaa, oli tilanne huomattavasti heikompi. Isona osana kehitystä hän näkee Netflixin panostamisen omiin alkuperäissisältöihin, jotka ovat kartuttaneet kaikkien Netflix-maiden kirjastoja.

Siitä ei ole kovin kauaa, kun Suomessa oli vasta kaksi tv-kanavaa. Nyt niitä on tietysti enemmän, mutta Yhdysvalloissa lukema on satoja. Kaikki on suhteellista. Netflixillä oli yhtiön oman ilmoituksen mukaan maaliskuussa noin 150 miljoonaa tilaajaa. Kauppalehti uutisoi 2018 (siirryt toiseen palveluun), että dataportaali Statistan arvion mukaan Suomessa olisi vuonna 2020 noin 850 000 Netflix-tilaajaa.

– Tarjonta Suomessa on poikkeuksellisen hyvää. Ja jos katsotaan Netflixin ulkopuolelle, niin Pohjoismaissa on jo pitkään ollut esimerkiksi HBO Nordic -palvelu, jota ei todella monessa muussa maassa ole, Rissanen sanoo.

– Totta kai se olisi ideaalia, että kaikki mahdollinen sisältö olisi saatavilla. Mutta meillä on pieni kotimarkkina, emmekä Suomessa juuri jää muista Pohjoismaista.

Suomen Netflix-kirjasto on hieman Norjaa suurempi, hieman Ruotsia ja Tanskaa pienempi, mutta kaikki jäävät selvästi Islannille, joka tarjoaa käyttäjilleen yli 1 000 katsottavaa sisältöä edellämainittuja enemmän.

Bisnes on bisnestä

Comparitechin selvityksen perusteella eurooppalaiset maksavat Netflix-oikeuksistaan huomattavasti, vaikka ohjelmakirjastot ovat melko suppeita verrattuna muuhun maailmaan. Maailman kalleimmat Netflix-kuukausimaksut ovat Euroopassa.

Helsingin Sanomat (siirryt toiseen palveluun) kertoi aiemmin kesäkuussa, että Netflix nostaa Standard- ja Premium-pakettien hintoja Suomessa. Standard-paketin hinta nousi eurolla 12 euroon ja Premium-paketin kahdella eurolla 16 euroon.

Lähes 4 300 ohjelmaa sisältävä Kolumbian Netflix-kirjasto maksaa Basic-pakettina alle viisi Yhdysvaltain dollaria, saavat tanskalaiset selvästi pienemmän valikoiman itselleen maksamalla Basic-paketista lähes 12 dollaria kuussa. Suomessa Basic maksaa kahdeksan euroa kuussa, eli vain hieman vähemmän, kuin Premium-paketti Kolumbiassa.

Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan Netflix-paketit ovat edullisia, mutta tarjonta on huomattavasti heikompaa kuin muissa edullisten pakettien maissa, kuten Intiassa ja Kolumbiassa.

Etelä-Amerikan hinnoille on kuitenkin looginen selitys.

– Etelä-Amerikka on todella tärkeä ja iso markkina amerikkalaisille yhtiöille. Se on lähellä, ja koska siellä on paljon väestöä, myös laajentumismahdollisuudet ovat hyvät, Rissanen pohtii.

– Voisin myös kuvitella, että esitysoikeudet ovat Kolumbiassa huomattavasti Suomea tai muuta Eurooppaa halvempia.

Netflixin käytöstä kerätään jatkuvasti dataa, jonka avulla yritys pystyy optimoimaan omaa liiketoimintaansa. Markkinat ovat keskenään erilaisia ja Netflix yrityksenä pyrkii tekemään mahdollisimman hyvää tulosta.

Rissanen haluaa myös suhteuttaa maissa asuvien ihmisten tulotason Netflix-palveluiden hintaan. Jos tämä otetaan huomioon, on Suomen hinta hänen mielestään hyvin kilpailukykyinen.

– Netflix on varmasti laskenut, että Suomen hintoja oli varaa nostaa kesällä ilman, että palvelu menettäisi käyttäjiä, Rissanen sanoo.

