Valkoposkihanhet rantautuivat ulosteineen taas uuteen suomalaiseen kaupunkiin ja sen upouuteen puistoon: "Tämä on meille ihan uusi asia"

Tampereella on herätty loppukesästä uuteen ongelmaan, joka on tuttu ennestään esimerkiksi Helsingille ja Turulle.

Valkoposkihanhet viihtyvät Tampereella vähän liiankin hyvin.

Tämä selvisi, kun kaupunkiin on valmistunut suuri nurmikenttä Näsijärven rannalle Santalahteen. Nurmikentästä on tarkoitus tehdä kaupunkilaisten yhteinen olohuone.

Nyt valkoposkihanhet ovat huomanneet, että se on hyvä paikka niidenkin laiduntaa.

Kuvituskuva. Valkoposkihanhet ovat löytäneet Tampereelle. Tiina Jutila / Yle

Tampereen kaupunginpuutarhuri Timo Koski sanoo, että asukkaat ovat valittaneet linnuista.

– Valkoposkihanhet ovat ottaneet kentän käyttöön. Tämä on meille ihan uusi asia.

"Ulostemäärä ei ole mukavaa"

Tamperelaisilla ei ole hanhia vastaan muuta kuin se, että ne syövät ja ulostavat jatkuvasti.

Helsingissä ja Turussa tämä on vanha ongelma. Hanhet likaavat ja syövät nurmikkoa.

– Itse linnut eivät haittaa, mutta ulostemäärä ei ole mukavaa muille puistonkäyttäjille, Koski sanoo.

Suojeltu valkoposkihanhi

Tampere aikoo kysyä neuvoa muilta kaupungeilta, miten ne ovat reagoineet ongelmaan.

Helsingin kaupunki suunnitteli keväällä hätistelevänsä hanhia koirien avulla pois nurmialueilta. Tähän tarvitaan lupa ELY-keskukselta.

Valkoposkihanhia on pääkaupunkiseudulla vajaat viisi tuhatta.

Valkoposkihanhet ovat suojeltuja, eikä niitä saa häiritä. Tämä tekee häätämisestä vaikeaa.

Santalahdesta Tampereella on tulossa koko kansan tapahtuma- ja harrastuspaikka. Hanhet karttavat tavallisesti, jos puistossa on muita käyttäjiä.

Tähän oljenkorteen Tampereen kaupunki aikoo tarttua. Alue halutaan kovaan käyttöön.

– Toivotaan, että kenttä otetaan nopeasti käyttöön moneen eri vuorokauden aikaan. Se on varmaan ainoa keino, miten tätä pystytään hienovaraisesti hoitamaan ja torjumaan, Koski sanoo.

Hehtaarien alueet nurmea

Valkoposki- ja kanadanhanhi pitävät avoimista paikoista. Santalahdessa on kymmenen hehtaarin alue, jossa on kaupunginpuutarhurin mukaan 6–7 hehtaaria nurmea.

Hanhille se on täydellinen paikka, kun lähellä on vielä Näsijärvi.

– Jos lintuperspektiivistä katsoo, tämä taitaa olla golf-kentän lisäksi Tampereen laajin nurmialue. Onhan tässä mahtava ympäristö hanhillekin, Koski sanoo.

Santalahteen on istutettu laajat nurmikot. Antti Eintola / Yle

Yksi vaihtoehto on houkuttaa hanhet pois Santalahdesta maisemapelloille tai kehittää tekniikkaa kerätä ulosteet pois.

Herättää suuria tunteita

PIrkanmaan lintutieteellisen yhdistyksen puheenjohtaja Jukka T. Helin sanoo, että valkoposkihanhi on lintu, joka herättää suuria tunteita.

Kanadanhanhesta se eroaa niin, että valkoinen kuvio linnun päässä on erilainen. Valkoposkihanhen poski on kauttaaltaan vaalea, kanadanhanhella on vaalea raita poskessa.

Kanadanhanhia. Paavo Koponen. Yle

Valkeaposkihanhi on suojeltu. Se on alkanut Helinin mukaan yleistyä Pirkanmaalla vasta viime vuosina.

Pirkanmaalla on arviolta 10–15 pesivää valkoposkihanhiparia.

Kanadanhanhia on Pirkanmaalla arviolta 100–150 paria.

