Negatiivisten korkojen uhka ei ole vielä innostanut suomalaisia kassakaappien ostoon – Ylivieskan kirkkopalon kestänyt kaappi on nyt Dubaissa

Mikäli pankit alkavat laajasti periä negatiivista korkoa myös yksityishenkilöiden talletuksista, saattaa osa asiakkaista muuttaa talletuksiaan käteiseksi.

Turvallinen paikka suuren käteismäärän säilyttämiseksi olisi pankin tallelokero. Monet pankit ovat kuitenkin luopuneet lokeroiden vuokraamisesta.

Käytännössä seteleille ja kolikoille pitäisi olla turvallinen paikka kotona.

Perinteikkään kotimaisen kassakaappivalmistajan mukaan mitään kotikassakaappien myyntibuumia ei kuitenkaan vielä ole Suomessa nähty.

– Parin viime vuoden aikana on vähän kasvanut kiinnostus, mutta se on edelleenkin pientä, sanoo Kason hallituksen puheenjohtaja Jari Bachmann.

Tällainen kassakaappi on hyväksytty enintään 10 000 euron suuruisen rahamäärän säilyttämiseen. Markku Pitkänen / Yle

Hänen mukaansa Kaso markkinoi kassakaappeina ainoastaan niitä tuotteitaan, jotka täyttävät eurooppalaisen standardin. Halpakauppojen muutaman kympin tai satasen maksavat kaapit eivät sellaisia ole.

– Mieluummin kutsutaan näitä peltipurkkeja turvakaapeiksi tai vastaaviksi. Kassakaappi on eri luokkaa kuin nämä peltikaapit.

Helsingin Suutarilassa tehtävien kassakaappien pitävyys myös varmistetaan.

– Euroopassa on muutamia testilaitoksia. Me joudutaan sinne lähettämään piirustukset kaapista ja kaikki raaka-ainetiedot. Se testiryhmä, joka tulee testaamaan, niillä on siis ihan kaikki tiedot olemassa. Me lähetetään sinne useampi kaappi. Sitten ne tekevät testejä erilaisilla työkaluilla, miten kaappi saadaan murrettua.

Tämän kassakaapin sisältä pilkistävät läpinäkyvät muovipallot on suunniteltu liikuttelua tarvitsevien arvokkaiden rannekellojen säilyttämiseen. Markku Pitkänen / Yle

– Tämä tarkoittaa myös sitä, että kaapissa ei voi olla yhtään heikkoa kohtaa. Eli jos asiakas hävittää avaimen tai koodin, me joudutaan oikeasti murtamaan kaappi. Jos olisi heikko kohta, vastaavasti myös testaajat menisivät siitä läpi.

Vanhassa ei vara parempi

Toisinaan netissä on myynnissä vanhoja, hyvinkin järeän näköisiä kassakaappeja. Nykyaikaisille työkaluille ei niistä kuitenkaan ole vastusta. Myöskään vanhojen kaappien tulipaloa vastaan tarjoamaan suojaan ei voi luottaa.

– Kun se on testattu paloa vastaan, siinä on tiivisteitä ja muita, mitkä olisi hyvä vaihtaa viimeistään kymmenen vuoden välein. Sitten kun on elektronisia lukkoja, ei nekään kestä ikuisesti. Sen tietää tietokoneista ja kännyköistä, että niitä menee. Itse kassakaappi muuttuu, kun standardit uusiutuvat ja vakuutusyhtiöt alkavat sanoa, että pitäisi olla uuden standardin mukainen tuote.

Käytännössä Kason tuotteita tapaa siellä, missä liikkuu käteistä rahaa tai on erityisessä tallessa tai jopa salassa pidettävää aineistoa.

– Meidän suurin asiakasryhmä on kauppaketjut. Sitten menee julkishallintoon jonkin verran. Kyllä niitä papereita täytyy pitää säilössä ja turvassa pois muiden katseilta.

Muun muassa kauppakeskusten käyttämät välisäilökassakaapit ovat Kason myydyimpiä tuotteita. Markku Pitkänen / Yle

Suuri osa Kason tuotteista menee ulkomaille. Erityisesti itänaapurissa luottamus Kason kaappeihin ja holveihin on ollut vahvaa. Uusi nousija on kuitenkin Välimeren eteläpuolella.

– Venäjä on pitkään ollut suurin vientimaa, mutta voi olla että tänä vuonna Egypti nousee isommaksi, sanoo Bachmann.

Egyptiin viedään erityisesti pankkien tarvitsemia tuotteita, muun muassa tallelokerokalusteita.

Kirkkopalon kestänyt kaappi todisteena laadusta

Tuotteita markkinoidaan myös muun muassa Arabiemiraattien varakkaille.

Tätä varten Ylivieskan kirkkopalossa ehtoollispikareita ja kolehtirahoja suojellut Kason valmistama kaappi on parhaillaan Dubaissa. Yhtiö sai sen takaisin lahjoittaessaan Ylivieskan seurakunnalle uuden kassakaapin.

– Se on nyt Dubaissa ja meillä on tammikuussa seuraavat messut siellä, vahvistaa Bachmann.

Kaikki eivät pitäneet siitä, että monia järkyttäneessä kirkkopalossa ollutta kaappia käytetään myyntiponnisteluissa. Mainonnan eettinen neuvosto kuitenkin piti lausunnossaan (siirryt toiseen palveluun)Kason markkinointia asianmukaisena.

Osa Ylivieskan palaneen kirkon ehtoollispikareista säästyi kassakaapin suojissa. Ylivieskan seurakunta

Kuten turva-alalla yleensä, myös kassakaappien kehittely on kilpajuoksua rikollisuutta vastaan.

– Aikoinaan oli yösäilöräjäytyksiä, mikä tarkoitti sitä, että niiden rahapussien sisään rosvot työnsivät hiekkaa. Ne täyttivät koko sen kaapin, niin että kun ne pistivät dynamiittia tarpeeksi, niin se hiekka suojeli kaikki ne rahat ja ovi lensi sieltä tavallaan ulos. Sen jälkeen tuli nämä kalteriportit. Eli se ovi lensi ulos mutta kalteriportti sinne jäi kuitenkin. Ne olivat aika fiksuja.

Välillä yhtiö saa tuotteistaan myös palautetta.

" Se on teidän syy "

– Kerran tuli kirje vankilasta yhdeltä kaverilta, joka syytti meitä, että teidän takia olen joutunut tänne vankilaan. Kun minä en saanut sitä kaappia millään auki ja sitten rupesi tulemaan poliisit, että se on teidän syy.

Monien mielikuvissa kassakaappeihin liittyy paljon luksusta ja elitismiä.

– On meillä joskus ulkomailla käynyt niin, että asiakas on kertonut, että kun minulla on uusi Porsche, niin saisinko samanvärisen kaapin. Sitten me maalattiin kaappi Porschen punaisella.

Kason hallituksen puheenjohtaja näkee kuitenkin asian arkisemmin ja toistaa aiemminkin kertomansa ihmettelyn aiheen.

– Usein sanon, että ihmisillä on siivouskappi, jossa ne säilyttävät siivousvälineitä, rättejä ja muuta. Mutta harvoin niillä on paikkaa, jossa ne säilyttäisivät arvokkaita tavaroita. Itse pidän kassakaapissa passia, tunnuslukuja ja auton vara-avaimia, paljastaa Bachmann.