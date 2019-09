Herätys: Pääministeri Johnsonille tappio brexit-kiistassa, PS ja kokoomus jatkavat kannatuskärjessä, Veikkauksen muutoksista kerrotaan

Pääministeri Johnsonille taas takaisku Britanniassa

Britannian pääministeri Boris Johnson on kärsinyt jälleen karvaan vaalitappion. Parlamentin alahuone ei eilen hyväksynyt Johnsonin hallituksen esitystä uusien parlamenttivaalien järjestämisestä. Aiemmin illalla alahuone hyväksyi myös muutosehdotuskierroksen läpi käyneen version opposition lakiesityksestä, jonka tarkoitus on estää sopimukseton EU-ero.

Oppositio ei lähde ennenaikaisiin vaaleihin, sillä se ei luota pääministeriin. Oppositio pitää ennenaikaisia vaaleja ”Troijan hevosena ”, jolla Johnson voi viedä britit sopimuksettomaan EU-eroon, kirjoittaa Ylen toimittaja Pasi Myöhänen Lontoosta.

Perussuomalaisten kannatus pomppasi yli 20 prosentin

Joonas Haverinen / Yle

Oppositiopuolueet jatkavat Ylen puoluekannatuskyselyn kärjessä. Perussuomalaisia äänestäisi nyt 20,6 ja kokoomusta 17,4 prosenttia kyselyyn vastanneista. Pääministeripuolue SDP:tä kannattaa 16,9 ja vihreitä 14,6 prosenttia. Keskustan kannatus putosi alle 12 prosentin, joten puheenjohtajakisa ei näytä piristäneen keskustan kannatusta. Vasemmistoliitolle mitattiin 8,1, RKP:lle 3,8, kristillisdemokraateille 3,4 ja Liike Nyt -ryhmälle 1,4 prosentin kannatus.

Millaisia muutoksia luvassa Veikkauksen toimintaan?

Kunta- ja omistajaohjausministeri Sirpa Paatero. Roni Rekomaa / Lehtikuva

Omistajaohjausministeri Sirpa Paatero (sd.) aikoo laittaa Veikkauksen asiat järjestykseen mainoskohun jälkeen. Veikkausta on kritisoitu pelaamaan yllyttävästä mainonnasta ja johdon anteliaasta palkitsemisjärjestelmästä. Arvostelijoiden mielestä yhtiö on painottanut toiminnassaan voitontavoittelua ja pelihaittojen ehkäisy on ollut sivuosassa, vaikka tällä perustellaan Veikkauksen pelimonopolia. Miten Veikkauksen strategiaa selvennetään ja millaisia vastuullisuustoimia on tulossa? Yle näyttää ministeri Paateron tiedotustilaisuuden kello 9.55 alkaen.

Sähköpotkulautailijoille ohjeita näkövammaisten huomioimiseksi

Kristiina Lehto / Yle

Näkövammaisten liitto ja sähköpotkulautoja vuokraava Voi neuvovat sähköpotkulautailijoita liikkumaan siten, että potkulaudoista aiheutuisi mahdollisimman vähän haittaa näkövammaisille. Esimerkiksi äänimerkkiä on syytä käyttää ohitustilanteessa. Lisäksi sähköpotkulauta tulee pysäköidä paikkaan, jossa se ei haittaa muuta liikennettä.

Tänään on viikon sateisin päivä

Yle

Lännestä leviää tänään sateita Suomeen. Samalla tuuli voimistuu, päivällä puhaltaa puuskainen etelätuuli. Runsaita sateita liikkuu maan yli itään ja pohjoiseen. Lue lisää säästä Ylen sääsivuilta.