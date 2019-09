Kiina löysi Kuun kääntöpuolelta outoa värikästä mönjää – Suomalaistutkija: "Se on lasia"

Kiinan miehittämätön Yutu 2 -mönkijä on tutkinut Kuuta vuoden alusta asti.

Kiinan avaruusohjelman miehittämätön Yutu 2 -mönkijä on löytänyt Kuun pinnalta tuntematonta oudon väristä mönjää (siirryt toiseen palveluun).

Geelimäiseltä näyttävä mönjä löytyi Kiinan avaruushallinnon mukaan Kuun kääntöpuolella sijaitsevasta kraatterista.

Yutu 2 saapui Kuun pinnalle osana Chang'e 4 -laskeutujaa tammikuussa. Se tutkii Kuun kääntöpuolta, eli sitä puolta Kuusta, joka ei näy maapallolle.

Suomalainen planeettageologi Teemu Öhman Arctic Planetary Science -instituutista uskoo kiinalaisten löytämän aineen olevan lasia.

– Se on joko törmäyslasia, joka on syntynyt asteroidin luomassa kraatterissa kiven sulaessa, tai vulkaanista lasia, joka on syntynyt alueella aiemmin tapahtuneen tuliperäisen toiminnan seurauksena, Öhman uskoo.

Chang'e 4 -laskeutujan laskeutumispaikan lähellä olevan mäki kuun pinnalla. AOP

Öhmanin mukaan kiinalaisten raportoima outo kiilto viittaa sekin siihen, että aine olisi lasia.

– Kaukaa katsottuna törmäyssyntyinen lasi saattaa näyttää geeliltä, vaikka juoksevasta aineesta tässä tapauksessa ei ole kyse.

Öhman myös muistuttaa, että jo aiemmat kuulennot, kuten Apollo 15 ja Apollo 17, ovat löytäneet Kuun pinnalta värikästä lasia.

Kuun kääntöpuolen koostumus kiinnostaa tutkijoita

Kuun pintaa on tutkittu pitkään. Ensimmäinen miehittämätön luotain, Neuvostoliiton Luna 2, törmäsi Kuun pinnalle vuonna 1959.

Kuu on ainoa maan ulkopuolinen taivaankappale, jonka pinnalla ihminen on kävellyt. Ensimmäistä kertaa tämä tapahtui vuonna 1969 Apollo 11 lennon yhteydessä.

Ihminen ei ole käynyt Kuussa vuoden 1972 jälkeen, mutta Kuuta on tutkittu useiden miehittämättömien alusten avulla.

Ihmiskunnalla on Öhmanin mukaan melko paljon tietoa Kuun pintakoostumuksesta juuri Apollo- ja Luna-lentojen tuomien näytteiden seurauksena.

– Tämä tuore löytö on kuitenkin kiinnostava, sillä Kuun kääntöpuolella ei koskaan aikaisemmin ole käyty ja sieltä ei ole olemassa näytteitä, hän sanoo.

Kiina laukaisi avaruuteen Chang'e 4 -laskeutujan Xichangin laukaisukeskuksesta. AOP

Kuun kääntöpuoli eroaa huomattavasti Kuun maapallolle näkyvästä niin sanotusta lähipuolesta, ja sieltä saatavat näytteet auttavat Öhmanin mukaan ihmiskuntaa ymmärtämään paremmin sen, miten Kuu on syntynyt.

– Kun ymmärrämme sen, miten Kuu on syntynyt, auttaa se meitä ymmärtämään kaikkien maankaltaisten planeettojen syntyä.

Tutkija: "Kuun tutkiminen elää mielenkiintoista vaihetta"

Kiina on Neuvostoliiton ja Yhdysvaltojen ohella ainoa valtio, joka on onnistunut laskeutumaan Kuun pinnalle.

Chang'e 4 on ensimmäinen Kuun etäpuolelle laskeutunut alus.

Kiinan kuuohjelman (siirryt toiseen palveluun) ensimmäinen lento tapahtui vuonna 2007.

– Kiina haluaa näyttää voimaansa ja osaamistaan länsimaille, mutta samalla he tekevät paljon arvokasta tutkimusta ja kehittävät avaruusteknologiaa, Öhman arvioi.

Hänen mukaansa Yutu 2 -mönkijän spektrometri mittaa Kuun etäpuolen pinta-aineksen koostumusta, kun taas sen maatutka tutkii Kuun kamaran rakennetta.

Yutu 2 -mönkijä tekee tutkimusta kuun etäpuolella. AOP

Kuututkimus elää Öhmanin mukaan mielenkiintoista vaihetta.

Yhdysvallat on kertonut Artemis-ohjelmastaan, jonka tarkoituksena on suorittaa miehitetty lento Kuun eteläjäätikölle.

Intian miehittämätön alus laskeutuu puolestaan lähipäivinä Kuun lähipuolelle.

– Uskon, että lähivuosina joku tulee varmasti laskeutumaan Kuun etelänavan tuntumaan. On äärimmäisen kiinnostavaa saada lisätietoa siitä, miten hyödynnettävässä muodossa alueen vesijää on, Öhman ennustaa.

Jäästä saadaan Öhmanin mukaan sekä vettä että rakettipolttoainetta sen sisältämän vedyn kautta.

Tämä helpottaisi pysyvän aseman rakentamista Kuuhun, Öhman uskoo.

Lue myös:

Kiinan luotain laskeutuu ehkä jo tänään Kuun "pimeälle puolelle"

Kiina vei Kuuhun siemeniä – nyt puuvilla itää Kuun "pimeällä puolella"

Kiina suunnittelee miehitettyä lentoa ja tutkimusasemaa Kuuhun