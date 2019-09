Kaverusten saunaillat loppuivat Joonan silikonirintoihin – muuten transsukupuolisuus ei ole muuttanut ystävyyttä

Autot. Niistä Victoria Karppinen, 32, on ollut kiinnostunut aina – erityisesti bemareista.

Nuoruudessaan Karppinen ja yksi hänen parhaista ystävistään Petri Pulkkinen olivat tuttu näky Kajaanin teillä. Kaveruksilla oli tapana kuunnella musiikkia autossa ja ajella ympäriinsä.

Pulkkinen ja Karppinen ovat edelleen hyviä ystäviä, jotka jakavat lähes kaiken ja pitävät yhteyttä joka kuukausi. Nuoruuden ja tämän päivän ystävyyden ero on oikeastaan vain siinä, että pitkälle yöhön venyvät ajelut ovat vaihtuneet rauhalliseen kahvitteluun – ja ennen Karppisen nimi oli Joona.

Yksi suhde ei muuttunut

Joona Karppinen vaikutti Petri Pulkkisen silmissä vaivaantuneelta. Kaverukset olivat tavalliseen tapaansa viettämässä iltaa yhdessä. Karppinen haki sanojaan hetken ja sitten hän kertoi ystävälleen asian, jonka hän on tuntenut lapsesta saakka. Hän on transsukupuolinen.

Tästä hetkestä on nyt aikaa noin kuusi vuotta. Vaikka Petri Pulkkinen, 32, muistaa keskustelun edelleen, hänellä ei ole koskaan käynyt mielessä, että heidän ystävyytensä muuttuisi.

– Enemmänkin se on vahvistanut sitä. Meidän suhde on nyt täysin rehellisellä pohjalla ja tunnemme oikeasti toisemme, Pulkkinen sanoo.

Ei ole ihme, että Karppisen avautuminen syvensi entisestään jo vuosia jatkunutta ystävyyttä. Transsukupuolisuudesta kertominen on iso luottamuksen osoitus.

Vain yhden asian transsukupuolisuus on suhteessa muuttanut. Ja sekin tapahtui vain muutama kuukausi sitten.

Kaveruksilla oli tapana saunoa yhdessä. Muutama kuukausi sitten Karppinen hankki silikonirinnat, ja sen jälkeen saunailtoja ei ole vietetty. Asiasta ei tehty numeroa, mutta Karppinen on itse pohtinut sitä, onko se enää soveliasta. Hän ei kuitenkaan pidä mahdottomana, että yhteinen tapa jatkuisi.

– Voisinhan tietenkin laittaa bikinit, hän naurahtaa.

Elämästä kaverukset puhuvat edelleen – nyt muualla kuin lauteilla. Kun ystävyyssuhteessa ei ollut enää mitään salaisuuksia, keskusteluissa on siitä lähtien voinut olla toiselle täysin avoin.

Karppinen arvostaa sitä, että Pulkkinen näkee tekoripsien, hiustenpidennysten ja meikin alla saman Joonan, johon tutustui jo ammattiopistossa. Ulkonäön muuttuminen onkin yleensä transsukupuolisen lähipiirille näkyvin muutos. On hyvin tavallista, että läheiset huomaavat, ettei ihmisen persoona ole muuttunut sukupuolen korjauksessa.

Kaikki Victoria Karppisen ystävät eivät kuitenkaan suhtautuneet transsukupuolisuuteen yhtä lämpimästi kuin Pulkkinen. Osa ilmoitti, etteivät halua enää olla Karppisen kanssa tekemisissä, ja kielsivät häntä jopa tapaamasta lapsiaan.

Osan kanssa välit hiipuivat pikkuhiljaa.

Karppinen ei ole ainoa, jonka kaveriporukka on muuttunut transsukupuolisuuden myötä. Joillekin transihmisyys voi olla liian iso asia käsiteltäväksi, näin Karppinen uskoo hänenkin tuttaviensa kokeneen.

Se oli yksi syy, miksi hän eli pitkään naisena vain kodin turvallisten seinien sisällä.

Naiseuteen ei tarvitse korjausleikkausta

Ovikello soi ja silloin Karppiselle tulee kiire.

Yläasteikäisen pojan täytyy äkkiä juosta puhdistamaan meikit ennen kuin kaverit tulevat sisään. Kaveri ihmettelevät, miksi Karppisella kestää aina niin kauan avata ovi. Muutaman kerran aiemmin he ovat jo huomanneet luomivärin jämät hänen silmäkulmassaan.

Vaikka Karppinen kiinnostui äitinsä ripsiväristä ensimmäisen kerran jo 11-vuotiaana, vielä pitkälle aikuisuuteen asti hän meikkasi aina ystäviltään piilossa. Omien sanojensa mukaan äijämäisessä kaveriporukassa ei edes uskaltanut ajatella, että voisi olla sellainen kuin on.

Kerran yläasteella hän uskaltautui paljastamaan koulukaverilleen, että tykkää kotona pukeutua tytöksi. Kaverit päätyi kertomaan asiasta koko koululle. Silloin Karppinen ei ollut vielä valmis tulemaan kaapista, joten hän kiisti kaiken ja vannoi kaverinsa keksineen koko asian.

Tieto Karppisen transsukupuolisuudesta levisi seuraavan kerran noin seitsemän vuotta sitten. Kuitenkin muutamaa vuotta myöhemmin, noin neljä vuotta sitten, hän alkoi entistä vapaammin korostaa naiseuttaan ja näyttää siltä, mitä sisimmässään tunsi olevansa.

Hän pukeutui mekkoihin ja korkokenkiin avomesti, meikkasi, hankki hiustenpidennykset sekä ripsienpidennykset. Naisellisuutta lisäävät myös silikonirinnat, kavennettu leukalinja sekä täyteaineella muotoillut huulet.

Kuitenkin vasta vuosia myöhemmin, tänä kesänä, Karppinen varasi ajan lääkärin vastaanotolle, jotta voisi aloittaa hormonihoidon. Sen myötä miehiset piirteet hälvenevät entisestään. Hänen on mahdollista korjata sukupuoltaan myös korjausleikkauksella, mutta Karppinen ei ole varma kokeeko leikkausta tarpeelliseksi. Hänestä naiseus ei ole siitä kiinni.

Termit haltuun Transsukupuolinen: Ihmisen kokemus omasta sukupuolestaan ei vastaa hänen syntymässä määritettyä sukupuoltaan. Transsukupuolisen henkilön sukupuoli-identiteetti voi olla esimerkiksi mies, nainen ja/tai transsukupuolinen.

Transihminen: Sisällyttää transsukupuoliset, muunsukupuoliset ja joskus myös transvestiitit. Cisihminen: Ihminen, joka on tyytyväinen syntymässä määritettyyn sukupuoleen.

Transvestiitti: Ihminen, joka on pääosin tyytyväinen syntymässä annettuun sukupuoleensa, mutta jolla on tarve ajoittain ilmentää itsessään toista sukupuolta.

Transseksuaali: Vanhentunut termi, joka tarkoittaa transsukupuolista. Sitä ei suositella käytettäväksi, sillä se levittää vääränlaista mielikuvaa siitä, että transsukupuolisuus liittyisi seksuaalisuuteen. Lähde: Trasek ry

Karppisen erilaisuus oli herättänyt jo aiemmin hieman ihmisten huomiota, mutta häneen kohdistuva arvostelu kasvoi entisestään sen jälkeen, kun hän lopetti salailun lopullisesti. Karppinen sai esimerkiksi kuulla, että hänen kuviaan oli levitelty ja niitä pilkattiin.

Silloin oli ensimmäinen kerta, kun Karppinen kaipasi apua.

Miehen hetu, naisen nimi

Puhumisesta oli iso apu. Karppinen kävi viikoittain terapeutin vastaanotolla käsittelemässä tunteitaan ja ajatuksiaan.

Avoimelle ja rempseälle persoonalle on muutenkin ollut aina tärkeää saada puhua. Siksi esimerkiksi Karppinen ja hänen ystävänsä Sami Tuomainen, 33, ovat todella läheisiä, heillä riittää juttua lähes loputtomiin. Kaverukset näkevät usein autojen merkeissä ja niiden kanssa kuluu yllättävän paljon aikaa. Ei ole kauaa, kun Tuomainen kuunteli Karppisen höpöttelyä useita tunteja samalla, kun laittoi tämän autoa kuntoon.

– Puhumme itse asiassa paljon myös Karppisen transsukupuolisuudesta. Olen avoin ihmisten suhteen, eikä se ole koskaan mietityttänyt minua. Jos hän on onnellinen tämän asian kanssa, miksi siihen pitäisi kenenkään puuttua, Tuomainen toteaa.

Victoria Karppinen rohkaistui aikuisiällä olemaan oma itsensä. “Jos jätän jotain tekemättä, vanhempana harmittaa”. Elisa Kinnunen / Yle

Kaverukset tutustuivat reilu kaksi vuotta sitten Tuomaisen vaimon kautta. Karppinen oli huoltamassa ripsienpidennyksiään Tuomaisen vaimon liikkeessä, kun mies piipahti kahvilla. Samanlaisen huumorintajun ansiosta juttu alkoi luistaa nopeasti.

– Pikkuhiljaa aloimme viettää enemmän ja enemmän aikaa yhdessä. Nykyään soittelemme melkein päivittäin. Joona on tosi hieno ihminen – hänelle voi aina soittaa ja aina saa apua, Tuomainen kertoo.

Karppisen nimi muuttuu virallisesti Victoriaksi muutaman viikon kuluttua, mutta Tuomainen uskoo, että hän tulee kutsumaan ystäväänsä edelleen Joonaksi. Siihen hän on tottunut.

Karppinen identifioituu naiseksi, mutta nimellä ei silti ole hänelle paljonkaan merkitystä. Ystävät ja perhe saavat kutsua häntä Joonaksi jatkossakin, jos niin haluavat.

Hän halusi vaihtaa sen lähinnä siksi, että asioiminen olisi helpompaa esimerkiksi virastoissa. Miehen nimi ja naisellinen ulkonäkö ovat aiheuttaneet useampia kiusallisia tilanteita henkilötodistusta näyttäessä.

Nimenmuutoksesta huolimatta Karppisen henkilökortissa säilyy miehen henkilötunnus, Karppinen ei siis ole vielä virallisissa tiedoissa nainen. Suomessa nimilaki (siirryt toiseen palveluun) vaatii nimien sukupuolenmukaisuutta, mutta tästä voidaan poiketa hyvällä perustelulla.

Vaikka Joona pysyy Sami Tuomaisen sanavarastossa, se ei tarkoita etteikö tämä tukisi ystäväänsä. Tuomainen kokee, että heidän ystävyyssuhteessaan kummankaan ei tarvitsi esittää jotain, mitä ei ole.

– Meidän ystävyys on läpinäkyvää ja tiedämme melkein kaiken toisistamme.

Koska Karppisen elämässä on useita läheisiä ystäviä, hän ei ole koskaan kokenut tarvitsevansa vertaistukea esimerkiksi toiselta transihmiseltä. Hän ei edes tunne muita transsukupuolisia kuin itsensä ja on siinä mielessä hieman poikkeuksellinen.

Puhutaanko meikeistä vai moottoreista?

Usein transsukupuoliset hakeutuvat transyhteisöön, missä syntyy ystävyyssuhteita muiden transihmisten kanssa. Monille on tärkeää saada vertaiskokemuksia omille ajatuksille, joita käy tai on käynyt läpi oman sukupuolen kanssa. Samanhenkisten ihmisten kanssa voi myös luottaa siihen, että ympärillä ei ole fyysisen tai henkisen väkivallan uhkaa.

Transsukupuolinen voi myös kokea hankalaksi muodostaa ystävyyssuhteita sukupuolen korjauksen jälkeen oman sukupuolen edustajiin. Esimerkiksi transmies ei välttämättä viihdy miesten kaveriporukoissa. Tilanne ei kuitenkaan ole täysin yksiselitteinen.

Tyypillisesti transnaiset kokevat luontevammaksi ystävystyä cisnaisten kanssa. Syytä ilmiölle ei oikeastaan tiedetä.

Koti on Victoria Karppiselle tärkeä paikka. Hän nauttii rauhallisista koti-illoista, lisäksi hän tekee töitä aina etänä. Elisa Kinnunen / Yle

Eniten Victoria Karppisella on ollut lähipiirissään miespuolisia ystäviä. Aikuisiällä hän on tutustunut myös naisiin, joista on tullut läheisiä ystäviä.

Karppinen kertoo puhuvansa luontevasti mies- ja naisporukoissa hieman erilaisista asioista. Kun hän menee tuttavansa autokorjaamolle, miesten kanssa hän juttelee autojen ominaisuuksista. Naisten kanssa puheenaiheet liittyvät usein kauneudenhoitoon.

– Nykyään pidän lähelläni muutamaa läheistä ystävää, en tarvitse isoa kaveripiiriä, hän toteaa.

Juttua varten on haastateltu myös Trasek-yhdistyksen puheenjohtaja Anna Haapalaista.